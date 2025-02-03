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Окупант вилітає із вікна і падає за кілька метрів від будинку після скиду із українського дрона. ВIДЕО

Оператори дронів із 425-го окремого штурмового полку "СКАЛА" ліквідували трьох окупантів за допомогою скидів із БПЛА на покровському напрямку.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис із фрагментами успішної бойової роботи українських воїнів опублікований у соцмережах.

"Класні кадри блискавичної атаки пілотів 425-го окремого штурмового полку "СКАЛА" на Покровському напрямку фронту. Виявлено та за допомогою скидів ліквідовано трьох окупантів, один ефектно вилетів прямо через вікно будівлі, де переховувався", - зазначається у коментарі до публікації.

Також дивіться: Жорстка "дєдовщина" ― ГУР про те, що відбувається з мобілізованими до армії РФ українцями. ВIДЕО

Автор: 

армія рф (17833) війна (1436) знищення (7571) дрони (4909)


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Топ коментарі
+6
Кацап просто вирішив навчитися літати.
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03.02.2025 10:28 Відповісти
+2
Всіх гак навчити!
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03.02.2025 10:31 Відповісти
+2
"орлята учатся летать" )))
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03.02.2025 10:34 Відповісти
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Кацап просто вирішив навчитися літати.
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03.02.2025 10:28 Відповісти
Всіх гак навчити!
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03.02.2025 10:31 Відповісти
"орлята учатся летать" )))
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03.02.2025 10:34 Відповісти
Народжений повзати - літати не може, а якщо і може, то тільки низенько-низенько.... і не далеко!
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03.02.2025 11:58 Відповісти
Та єму єщьо павезло-пєрвий етаж.Нє висако лєтєть.
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03.02.2025 10:43 Відповісти
Офффігеть! Вайна і Мір з Бондарчуком тихо пісяє в стронці від захвату... Яка режисура, які батальні сцени... А може опіум для маргінальної частини суспільства?
Задаю собі питання - а для кого Цензор.нет? Для мальчиков, чи для девочек? Чи сьогдні для тих, а через пару годин - для других...
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03.02.2025 10:43 Відповісти
орлята вчаться літати як в тій пісні співали а ми вже тоді співали не літати а скали обсирати як цей що полеиів
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03.02.2025 10:49 Відповісти
Слова Н. Добронравова Музыка А. Пахмутовой

Орлята учатся летать.
Орлята учатся летать, -
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03.02.2025 11:08 Відповісти
Полетіла ганчірка на концерт)))
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03.02.2025 11:33 Відповісти
низом п1шов...- походу, у перший ряд канцерту..))
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03.02.2025 15:23 Відповісти
..бо т1, хто виско л1тае, - зразу на балкон))
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03.02.2025 15:25 Відповісти
 
 