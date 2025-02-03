Окупант вилітає із вікна і падає за кілька метрів від будинку після скиду із українського дрона. ВIДЕО

Оператори дронів із 425-го окремого штурмового полку "СКАЛА" ліквідували трьох окупантів за допомогою скидів із БПЛА на покровському напрямку.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис із фрагментами успішної бойової роботи українських воїнів опублікований у соцмережах.

"Класні кадри блискавичної атаки пілотів 425-го окремого штурмового полку "СКАЛА" на Покровському напрямку фронту. Виявлено та за допомогою скидів ліквідовано трьох окупантів, один ефектно вилетів прямо через вікно будівлі, де переховувався", - зазначається у коментарі до публікації.

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