Окупант вилітає із вікна і падає за кілька метрів від будинку після скиду із українського дрона. ВIДЕО
Оператори дронів із 425-го окремого штурмового полку "СКАЛА" ліквідували трьох окупантів за допомогою скидів із БПЛА на покровському напрямку.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис із фрагментами успішної бойової роботи українських воїнів опублікований у соцмережах.
"Класні кадри блискавичної атаки пілотів 425-го окремого штурмового полку "СКАЛА" на Покровському напрямку фронту. Виявлено та за допомогою скидів ліквідовано трьох окупантів, один ефектно вилетів прямо через вікно будівлі, де переховувався", - зазначається у коментарі до публікації.
Топ коментарі
+6 Ілон Сраск
показати весь коментар03.02.2025 10:28 Відповісти Посилання
+2 Владислав Сварчевський
показати весь коментар03.02.2025 10:31 Відповісти Посилання
+2 Vladimir Cherkasov
показати весь коментар03.02.2025 10:34 Відповісти Посилання
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