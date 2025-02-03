Бійці розглядають шістьох окупантів у лісосмузі: "Вчора-позавчора ми їх роз’#бали. Каска п#дарська. "Слава Росії" написано". ВIДЕО 18+
Бійці 155-ї ОМБр імені Анни Київської захопили ворожу позицію та ліквідували щонайменше шістьох окупантів на покровському напрямку.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, у мережі опублікований відеозапис, на якому один із українських воїнів фільмує зачищену територію.
"Анна Київська" продовжує криваві жнива на Покровському напрямку фронту на Донеччині. На цих кадрах воїни 1-ї механізованої роти 1-го мехбату 155-ї ОМБр демонструють результати своєї роботи - зачищену від російських штурмовиків лісопосадку. Після тривалого стрілецького бою ліквідовано групу супротивника", - йдеться у коментарі до відео.
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Они лежали молча в ряд
Их было восемь...(с)
https://www.youtube.com/watch?v=YO5pxzTZIJk