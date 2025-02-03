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Новини Відео
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Бійці розглядають шістьох окупантів у лісосмузі: "Вчора-позавчора ми їх роз’#бали. Каска п#дарська. "Слава Росії" написано". ВIДЕО 18+

Бійці 155-ї ОМБр імені Анни Київської захопили ворожу позицію та ліквідували щонайменше шістьох окупантів на покровському напрямку.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, у мережі опублікований відеозапис, на якому один із українських воїнів фільмує зачищену територію

"Анна Київська" продовжує криваві жнива на Покровському напрямку фронту на Донеччині. На цих кадрах воїни 1-ї механізованої роти 1-го мехбату 155-ї ОМБр демонструють результати своєї роботи - зачищену від російських штурмовиків лісопосадку. Після тривалого стрілецького бою ліквідовано групу супротивника", - йдеться у коментарі до відео.

Увага! Не рекомендовано до перегляду особам із нестійкою психікою! Увага! Ненормативна лексика!

Дивіться також: Український танк зблизька накриває вогнем будівлі з російськими піхотинцями на околицях Торецька. ВIДЕО

Автор: 

армія рф (17833) війна (1436) знищення (7571) Донецька область (8812) 155 окрема механізована бригада Анна Київська (38)


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Топ коментарі
+21
Молодці 155! Дякуємо за знищення цієї мерзоти, яка суне на наші землі, як таргани!
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03.02.2025 13:05 Відповісти
+14
Люба-дорага сматреть,блеать..
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03.02.2025 12:56 Відповісти
+11
"Бархатний сезон" в розгарі....
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03.02.2025 12:52 Відповісти
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"Бархатний сезон" в розгарі....
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03.02.2025 12:52 Відповісти
"слава росії" - абізяни обані мавпують

.
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03.02.2025 14:17 Відповісти
"слава росії" в складі Китаю....
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03.02.2025 14:43 Відповісти
Люба-дорага сматреть,блеать..
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03.02.2025 12:56 Відповісти
папьорлі падснєжнікі!
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03.02.2025 12:57 Відповісти
Молодці 155! Дякуємо за знищення цієї мерзоти, яка суне на наші землі, як таргани!
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03.02.2025 13:05 Відповісти
Они лежали молча в ряд
Они лежали молча в ряд
Их было восемь...(с)
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03.02.2025 13:14 Відповісти
а шо говорили за 155 ?
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03.02.2025 13:25 Відповісти
У Х-уйла дуже багато людей. Слава Героям, смерть окупантам.
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03.02.2025 14:05 Відповісти
Немає в ***** людей - самі довбойоби!
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03.02.2025 14:08 Відповісти
Тут був ще підтекст, щаслива ви молода людина, що не застала радянське кіно
https://www.youtube.com/watch?v=YO5pxzTZIJk
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03.02.2025 14:27 Відповісти
Слава ЗСУ👍🏼👍🏼🙏🏼🙏🏼❤️❤️
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03.02.2025 14:06 Відповісти
Чергові дохлі кацапські долбойоби!За що здохли?За *****?
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03.02.2025 14:07 Відповісти
Дякую хлопцям 155 за бальзам на душу!
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03.02.2025 14:47 Відповісти
Слава Героям!
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03.02.2025 15:05 Відповісти
 
 