Безногий окупант пустив собі кулю в голову на полі бою. ВIДЕО

Скалічений після атаки українського дрона окупант застрелився зі свого автомата на полі бою.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис, на якому зафільмовані останні миті життя росіянина на українській землі, опублікований у соцмережах.

"Втративши ноги після прильоту ВОГу, окупант застрелився із автомата на торецькому напрямку", - зазначається у коментарі до запису.

Увага! Не рекомендовано до перегляду особам із нестійкою психікою!

Дивіться: Поранений російський військовий двічі стріляє собі в голову з автомата. ВIДЕО