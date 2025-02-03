Безногий окупант пустив собі кулю в голову на полі бою. ВIДЕО
Скалічений після атаки українського дрона окупант застрелився зі свого автомата на полі бою.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис, на якому зафільмовані останні миті життя росіянина на українській землі, опублікований у соцмережах.
"Втративши ноги після прильоту ВОГу, окупант застрелився із автомата на торецькому напрямку", - зазначається у коментарі до запису.
Увага! Не рекомендовано до перегляду особам із нестійкою психікою!
Топ коментарі
+14 wadpas
показати весь коментар03.02.2025 14:35 Відповісти Посилання
+12 Urs
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+9 адвокат офіс
показати весь коментар03.02.2025 14:45 Відповісти Посилання
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жопою"цєнтром" прийняття рішень! не кінець, а 3.14здець!!!!
кремля
С в голове дірой
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Але грунтовими водами буде складно в Берлін потрапити!