УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
11628 відвідувачів онлайн
Новини Відео
10 297 38

Безногий окупант пустив собі кулю в голову на полі бою. ВIДЕО

Скалічений після атаки українського дрона окупант застрелився зі свого автомата на полі бою.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис, на якому зафільмовані останні миті життя росіянина на українській землі, опублікований у соцмережах. 

"Втративши ноги після прильоту ВОГу, окупант застрелився із автомата на торецькому напрямку", - зазначається у коментарі до запису.

Увага! Не рекомендовано до перегляду особам із нестійкою психікою!

Дивіться: Поранений російський військовий двічі стріляє собі в голову з автомата. ВIДЕО

Автор: 

армія рф (17833) війна (1436) самогубство (646) Донецька область (8812) бій (181)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+14
Прикинув що до Києва не дійде - і зробив правильний вибір
показати весь коментар
03.02.2025 14:35 Відповісти
+12
а спочатку ж начебто непоганий бізнес-план був.
показати весь коментар
03.02.2025 14:35 Відповісти
+9
Треба було пустити кулю в лоба своїм командирам, коли ноги були цілі
показати весь коментар
03.02.2025 14:45 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Красава просто!
показати весь коментар
03.02.2025 14:33 Відповісти
зачем миллионам в рублях безногий.... да еще поц
показати весь коментар
03.02.2025 16:11 Відповісти
Та щей чергою . ай маладца!!!!!!!!
показати весь коментар
03.02.2025 19:21 Відповісти
Прикинув що до Києва не дійде - і зробив правильний вибір
показати весь коментар
03.02.2025 14:35 Відповісти
До Берліна і поготів
показати весь коментар
03.02.2025 14:59 Відповісти
а спочатку ж начебто непоганий бізнес-план був.
показати весь коментар
03.02.2025 14:35 Відповісти
"бізнес-план" не пройшов затвердження у ЗС України...
показати весь коментар
03.02.2025 14:40 Відповісти
Ну, как мог пройти бизнес-план, если у него уже не было обеих ног?
показати весь коментар
03.02.2025 15:00 Відповісти
кредитна історія, мабуть, трохи його підштовхувала не мізками думати.... , а жопою "цєнтром" прийняття рішень!
показати весь коментар
03.02.2025 15:04 Відповісти
правельне рішення . будеш добривом для українського чорнозему .
показати весь коментар
03.02.2025 14:35 Відповісти
Побачив, що між ногами нічого немає і зрозумів, що це не кінець , а 3.14здець!!!!
показати весь коментар
03.02.2025 14:42 Відповісти
От повезло. А якби втратив голову, а не ноги, то не зміг би застрелитися )
показати весь коментар
03.02.2025 14:44 Відповісти
Треба було пустити кулю в лоба своїм командирам, коли ноги були цілі
показати весь коментар
03.02.2025 14:45 Відповісти
Ну, щоби всі кацапи !
показати весь коментар
03.02.2025 14:49 Відповісти
"Ефектно "пораскинул мозгами"...
показати весь коментар
03.02.2025 14:51 Відповісти
там прям струя.....
показати весь коментар
03.02.2025 14:59 Відповісти
Тепер він херой
кремля
С в голове дірой
***
показати весь коментар
03.02.2025 14:53 Відповісти
Цікаво - що ж воно там бормотало коли побачило, що ніг немає? Мабуть - як же я до Києва дійду? А потім кмітнув, що можна грунтовими водами спробувати
показати весь коментар
03.02.2025 14:56 Відповісти
до Києва? та воно до Берліна йшло....
Але грунтовими водами буде складно в Берлін потрапити!
показати весь коментар
03.02.2025 15:01 Відповісти
Грунтові води скрізь, от і світ побачить тільки залишками молекул в опаришах
показати весь коментар
03.02.2025 15:04 Відповісти
І це треба було припертися в Україну, щоб застрелитись? Чому не зробити таку «відважну» подію десь під костромою…
показати весь коментар
03.02.2025 15:05 Відповісти
нам их не победить !!!! нам их надо только ВСЕХ уничтожить !!! у них ПРЕЗРЕНИЕ к жизни с младенчества !!!(((
показати весь коментар
03.02.2025 15:14 Відповісти
представляете какая у него боль ???!!!((( и он находит выход и не колеблется ни секунды пускает себе пулю в голову !!! за три года я не видел такого со стороны украинского солдата !!! война цивилизаций !!!((((
показати весь коментар
03.02.2025 15:17 Відповісти
У кацапів є така письменниця Уліцкая. В 2012 році вона в якомусь інтервю дала визначення "загадочной руской душі" - "Очєнь мощноє цєлєполаганіє прі полном отсутствії здравого смисла".
показати весь коментар
03.02.2025 15:43 Відповісти
Таварісч! Паддєржітє етава мощнава салдата всєй неабьятнай расієй. Застрелітєсь всєм глубінним народам!
показати весь коментар
03.02.2025 17:00 Відповісти
показати весь коментар
03.02.2025 15:25 Відповісти
Зєкономив кацапам гроші на своє лікування та протезування. О це і є "патріотізм а-ля рус".
показати весь коментар
03.02.2025 15:39 Відповісти
Він і без пострілів сконав би!
показати весь коментар
03.02.2025 20:42 Відповісти
..хвонтан рожевих мр1й..)
показати весь коментар
03.02.2025 16:04 Відповісти
мозги красиво выдуло из котелка
показати весь коментар
03.02.2025 16:21 Відповісти
Та це ж грьобаний дельфін. Як він опинився на суходолі?
показати весь коментар
03.02.2025 16:24 Відповісти
і шматки калу з черепа порозлітались хто куди)))
показати весь коментар
03.02.2025 16:39 Відповісти
В следующий раз сто раз подумает прежде чем игратца в акупанта А ну да следующего раза же не будет
показати весь коментар
03.02.2025 17:20 Відповісти
крепкий... еще и очередь....
показати весь коментар
03.02.2025 17:27 Відповісти
Класнно вилетіла вата з агітаційними листівками крізь потилицю
показати весь коментар
03.02.2025 19:13 Відповісти
To was bawi ? Ilu waszych tak zrobiło ? Chociaż nie prosił o litość. Szacunek dla Tego Żołnierza.
показати весь коментар
03.02.2025 23:57 Відповісти
Yes, Ukrainians don't commit suicide on the battlefield... 😒 Why this joy when your soldiers are also dying, you're drowning in corruption and the front line is moving? You show such videos, people are happy about the deaths of individuals, but the truth is that you are losing this war..
показати весь коментар
04.02.2025 15:26 Відповісти
 
 