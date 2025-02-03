Двоє окупантів летять на квадроциклі після наїзду на протитанкову міну. ВIДЕО

Двоє окупантів на Донеччині злетіли у повітря разом із квадроциклом, наїхавши на протитанкову міну.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис, на якому зафільмований політ, опублікований у соцмережах. На записі видно, що під колесами квадроцикла вибухає двічі. Після першого вибуху росіяни продовжують рух. Однак, за мить зникають у клубку диму та вогню. На відео можна розгледіти, що один із окупантів після падіння ще зміг зіп'ятися на ноги.

"Підрив квадроцикла з двома окупантами на протитанковій міні у Донецькій області", - зазначається у коментарі до відео.

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