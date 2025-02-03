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Новини Відео
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Двоє окупантів летять на квадроциклі після наїзду на протитанкову міну. ВIДЕО

Двоє окупантів на Донеччині злетіли у повітря разом із квадроциклом, наїхавши на протитанкову міну.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис, на якому зафільмований політ, опублікований у соцмережах. На записі видно, що під колесами квадроцикла вибухає двічі. Після першого вибуху росіяни продовжують рух. Однак, за мить зникають у клубку диму та вогню. На відео можна розгледіти, що один із окупантів після падіння ще зміг зіп'ятися на ноги.

"Підрив квадроцикла з двома окупантами на протитанковій міні у Донецькій області", - зазначається у коментарі до відео.

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Автор: 

армія рф (17833) вибух (4525) Роскосмос (104) знищення (7571) Донецька область (8812) міна (376)


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Топ коментарі
+15
Мабуть у наступному житті будуть гарними та гордими птіцамі - пєтухамі!
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03.02.2025 14:52 Відповісти
+9
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03.02.2025 15:09 Відповісти
+6
- "Ключ на старт!
Зажіганіє!
Промєжуточная!
Полная!"
- "Поєхалі!....." 5 сек - польот нормальний!
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03.02.2025 14:57 Відповісти
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Мабуть у наступному житті будуть гарними та гордими птіцамі - пєтухамі!
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03.02.2025 14:52 Відповісти
росіянин, який погано себе вів за життя після смерті попадає знову до росії.
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03.02.2025 16:12 Відповісти
А вони ними були і при житті, живуть то в *********
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03.02.2025 17:18 Відповісти
В таборі....і слухати кобзона через гучномовець на плацу перед будівлею адміністрації
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03.02.2025 19:05 Відповісти
Це розвіювачі міфів. доказали
рождьонний ползать, может лєтать
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03.02.2025 19:26 Відповісти
перший вибух був за метр попереду квадроцикла, схоже на приліт ВОГа.
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03.02.2025 14:55 Відповісти
на третій секунді добре видно незамасковану ТМку, на яку кваробобер наїхав правим колесом.
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03.02.2025 14:59 Відповісти
тобто закрило очі і дало повний газ
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03.02.2025 16:15 Відповісти
Ніхт. Схоже, що по ним відпрацьовували з дрона-бомбера. І перший вибух - то вибухнув скид: ВОГ чи щось подібне. Воділа вирішив розвернутись і чкурнути. Чітко видно, що водій керував з піднятим до неба обличчям - тобто слідкував за небом. От і не побачив ТМ-ку, яку реально видно навіть у камеру дрона-спостерігача.
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03.02.2025 16:41 Відповісти
- "Ключ на старт!
Зажіганіє!
Промєжуточная!
Полная!"
- "Поєхалі!....." 5 сек - польот нормальний!
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03.02.2025 14:57 Відповісти
Земля в иллюминаторе, Земля в иллюминаторе
Земля в иллюминаторе видна
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03.02.2025 15:02 Відповісти
Розмінування пройшло успішно
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03.02.2025 15:05 Відповісти
Красіво ушлі...
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03.02.2025 15:05 Відповісти
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03.02.2025 15:09 Відповісти
Зовсім трохи до Кацапії не долетіли ...))
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03.02.2025 15:24 Відповісти
Шось мєхвод в останню мить вгорі побачив... А друге, падло, тільки пил струсило((!
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03.02.2025 15:57 Відповісти
тільки і виділи тих п'дорів)))клас!
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03.02.2025 16:40 Відповісти
Ось він "аналоговнєтний звєздольот", ні в кого нема, окрім русні
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03.02.2025 16:47 Відповісти
Від своєї долі нікуди не подінешся!
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03.02.2025 17:00 Відповісти
Кастiнг на роль барона Мюнхгаузена пройден!
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03.02.2025 19:55 Відповісти
По відео наче ще й піднятися зміг після падіння... ((
А так нічого, красиво пішов, КВАДРОКОПТЕР
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04.02.2025 14:13 Відповісти
 
 