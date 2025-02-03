Двоє окупантів летять на квадроциклі після наїзду на протитанкову міну. ВIДЕО
Двоє окупантів на Донеччині злетіли у повітря разом із квадроциклом, наїхавши на протитанкову міну.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис, на якому зафільмований політ, опублікований у соцмережах. На записі видно, що під колесами квадроцикла вибухає двічі. Після першого вибуху росіяни продовжують рух. Однак, за мить зникають у клубку диму та вогню. На відео можна розгледіти, що один із окупантів після падіння ще зміг зіп'ятися на ноги.
"Підрив квадроцикла з двома окупантами на протитанковій міні у Донецькій області", - зазначається у коментарі до відео.
Топ коментарі
+15 Ярослав Кийко
показати весь коментар03.02.2025 14:52 Відповісти Посилання
+9 olko11 olko
показати весь коментар03.02.2025 15:09 Відповісти Посилання
+6 Luk Viktor
показати весь коментар03.02.2025 14:57 Відповісти Посилання
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рождьонний ползать, может лєтать
Зажіганіє!
Промєжуточная!
Полная!"
- "Поєхалі!....." 5 сек - польот нормальний!
Земля в иллюминаторе видна
А так нічого, красиво пішов, КВАДРОКОПТЕР