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Екіпаж вертольота Мі-17 летить паралельним курсом із російсько-іранським дроном-камікадзе "Shahed" і збиває його. ВIДЕО

У мережі опублікований відеозапис, на якому зафільмований фрагмент бойової роботи українського екіпажу вертольота Мі-17.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі видно, як українські пілоти рухаються паралельним курсом із ворожим ударним дроном та збивають його.

"Український гелікоптер Мі-17 летить паралельним курсом, вицілюючи та збиваючи вогнем з борту російсько-іранський важкий дрон-камікадзе "Shahed". Зйомка ведеться з гелікоптера Airbus H125 ДПСУ, поставленого Францією. Ворожий дрон падає та детонує у безпечному місці. Чиста та бездоганна робота української авіації!", - йдеться у коментарі до відео.

Також дивіться: Винищувач Су-27 скидає на окупантів авіабомби "Mk. 83", обладнані комплектом керування JDAM-ER. ВIДЕО

Автор: 

авіація (4168) армія рф (17833) знищення (7571) дрони (4909) Шахед (1166)


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Топ коментарі
+9
Він жере 700л(!) на годину ... з таким озброєнням на шахед ???Ось раціональний варіант : міні-геликоптер AH-6i Little Bird. Маса порожнього 700 кг.
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04.02.2025 11:37 Відповісти
+4
Ви людські життя вимірюєте літрами пального? В нас ці хлопці працюютькожну ніч . Дві доби тому вивели драндулєта за село і збили .
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04.02.2025 12:50 Відповісти
+3
Сніг зараз, падає, де попало.. Потім - тане. На східному Поліссі сніг на землі, за останній місяць, сьогодні побачили перший раз! А Донбас - "край" "помірно континентального клімату" - тому там може буть холодніше...
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04.02.2025 12:03 Відповісти
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Ребом задавили.
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04.02.2025 11:29 Відповісти
На шо саме давили?
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04.02.2025 14:28 Відповісти
На блок керування Герані. Дистанційно. З гвинто-льото-гелікоптокрила.
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04.02.2025 15:01 Відповісти
Таке можливо?
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04.02.2025 15:05 Відповісти
Ба більше, Вам навіть відео дали подивитися. Чи Ви там десь помітили кулеметника ?
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04.02.2025 15:08 Відповісти
То шо кулеметника не видно, не означає що його не має. Стосовно роботи РЕБу в контексті дії на шахідів, то зазвичай мається на увазі пригнічення даних супутникової навігації, або їх заміщення на хибні.
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04.02.2025 15:17 Відповісти
Саме так. Заміна показника висоти , далі він вже сам перекладає свої рулі на зниження.
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04.02.2025 15:23 Відповісти
Це гіпотеза чи Ви точно знаєте шо висоту польоту шахід отримує від джипіес?
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04.02.2025 15:30 Відповісти
С какой целью интересуетесь?
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04.02.2025 15:38 Відповісти
Латентний шпигун я
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04.02.2025 15:41 Відповісти
Ми8/Ми17 не мають озброєння яке дозволяє йому вести стрільбу в бік, рухаючись паралельним до цілі курсом.
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04.02.2025 15:50 Відповісти
https://www.facebook.com/watch/?v=1191411072070070

https://www.facebook.com/watch/?v=1273792560534015
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04.02.2025 15:58 Відповісти
Э вже кілька відео збиття шахедів з Мі8 кулеметом через відчинені бокові двері...
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04.02.2025 15:58 Відповісти
А де на сьогоднішньому відео відчинені двері та стрільба?
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04.02.2025 16:29 Відповісти
У гвинтокрила, окрім правого борту є ще і лівий борт, але це тільки гіпотеза...
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04.02.2025 17:17 Відповісти
Тарасику! Кулеметник стріляє через бокові двері десантного відділення. (там спеціальна турель, відкидна, для цього встановлена). Двері знаходяться з лівого борту вертольота - тому що на літальних апаратах командир екіпажу, який ним командує, сидить ЗЛІВА... . А зйомка польоту тут, ведеться СПРАВА від нього... Більш того - я тебе ще більше здивую ... Біля кожного ілюмінатора десантного відділення облаштовані бійниці. Через них можна стрілять з автоматів та ручних кулеметів...
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05.02.2025 07:20 Відповісти
Добре. Най буде так,як Ви кажете - він його збив з кулемета,встановленого з протилежного боку.
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05.02.2025 12:34 Відповісти
Так воно ж так і є! Поворотна штанга турелі закріплена коло лівого борту (над внутрішнім паливним баком - він установлений теж вздовж лівого борту. Поворотний вузол штанги - вздовж задньої кромки дверей десантного відділення. А коло передньої кромки (у кутку між дверима десантного відділення та дверима входу до кабіни екіпажу, прилаштоване відкидне сидіння. Саме там сидить кулеметник, що веде вогонь...)
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05.02.2025 14:25 Відповісти
А де це зараз такі сніги лежать?
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04.02.2025 11:37 Відповісти
Сніг зараз, падає, де попало.. Потім - тане. На східному Поліссі сніг на землі, за останній місяць, сьогодні побачили перший раз! А Донбас - "край" "помірно континентального клімату" - тому там може буть холодніше...
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04.02.2025 12:03 Відповісти
Донбас це майже південні області. Там тепліше ніж скажімо в центрі України
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04.02.2025 12:22 Відповісти
С хєра? Вам же пишуть - там клімат "континентальніший". Це означає більш тепле літо і більш морозні зими. Сніга на донбасі випадало завжди не менше, ніж на півночі країни. Я коли приїхав з лугандонії на початку 90х в Київ - дуже здивувався, що "на півночі" так мало снігу випадає.

Але по відчуттям, в Києві "холодніше", бо вологість вища в середньому, а саме вона впливає на "відчуття".

А ще - довбані вітри. В київській області вітри просто задовбують - бо більшість області - рівнинна, як більярдний стіл. В лугандонії, з-за великої кількості пагорбів - вітри не так дошкуляють, бо багато хто живе в долинах.
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04.02.2025 12:50 Відповісти
До чого тут блд лугандонія?
Може тепер жителям з Херсону називати свій край наваросієй? Вопше бєрєга попутав?
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04.02.2025 13:04 Відповісти
а Херсон до чого?
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04.02.2025 13:13 Відповісти
Стосовно Києва тут я з вами згооден на всі 100. В мене в Києві при -2 та довбаних вітрах вже вуха мерзнуть, а коли приїжджав на бамбас чи в Полтавську обл то при такій же температурі так і шапку не одягав
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04.02.2025 15:14 Відповісти
На Донбасі зараз сніг лежить.
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04.02.2025 12:34 Відповісти
Він жере 700л(!) на годину ... з таким озброєнням на шахед ???Ось раціональний варіант : міні-геликоптер AH-6i Little Bird. Маса порожнього 700 кг.
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04.02.2025 11:37 Відповісти
Вітя... Може, крадуть? При Радянській владі на Мі-8 ішло 600 літрів на годину. Знаю точно - сам контролював!
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04.02.2025 12:08 Відповісти
Расход топлива в авиации измеряется в килограммах и зависит от высоты полета и режима работы двигателей. Так что эта цифра переменная.
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04.02.2025 14:16 Відповісти
На шкалі паливозаправника теж "кілограми" написані?
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04.02.2025 19:50 Відповісти
На счетчике топливозаправщика шкала в литрах, а на ЛА шкала в килограммах. Поэтому в жкрнале заправок указывается плотность топлива.
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04.02.2025 20:00 Відповісти
Віктор

Він жере 700л(!) на годину ...
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04.02.2025 20:11 Відповісти
Расход топлива в авиации измеряется в килограммах и зависит от высоты полета и режима работы двигателей. Так что эта цифра переменная.
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05.02.2025 05:48 Відповісти
Не вчи батька дітей робить... Мені прекрасно відомо про різні режими польоту і залежність споживання пального від висоти польоту. Тільки скажи - а баки теж у кілограмах вимірюються? Усереднена цифра споживання пального Мі-8 - 600 л Це при польотах на крейсерському режимі і на висотах до 3 тис. м. Саме про це мова ведеться... При польотах у високогір"ї та в форсажному режимі, споживання збільшується. При роботі двигунів на землі - може буть меншим 600-т.
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05.02.2025 05:56 Відповісти
Так цифра все-таки переменная, папаша?
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05.02.2025 06:32 Відповісти
От , "доколупався, як п"яний - до радіо! Заграй, та заграй!". Та майже все у світі має "перемінні величини". Бо перемінні температура, атмосферний тиск та ін ші чинники.
Одне "незмінне" - реакція "Гусаченка" на мої коментарі : якщо не знайде якийсь "гандж", до чого можна причепиться - йому "в голови низько"...
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05.02.2025 06:42 Відповісти
За базар отвечай, интернетная баба. Ты сказал 700 литров и ни литром меньше, и не литром больше! Ты же сам "контролировал"!
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05.02.2025 06:53 Відповісти
Дебіле! У своїх потугах "насрать сусіду на килимок під дверима", ти навіть не помітив, що цифру 700 літрів назвав мій опонент, а не я... А я назвав цифру 600! І кожен, хто з заправкою пальним стикався, розуміє, що мова йде про "УСЕРЕДНЕНУ" цифру... Тобто, робота двигуна при середніх температурах повітря, на середніх висотах та при середніх швидкостях... Те ж саме стосується будь-якого двигуна внутрішнього згоряння - навіть не авіаційному (при роботі двигуна автомобіля у високогірній місцевості - те саме).
Але ж тобі, як дятлу, подобається довбти в одну дірку...
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05.02.2025 07:04 Відповісти
Уже лучше, молодец. А теперь вот что ты написал:

Яр Холодний

Віктор

Він жере 700л(!) на годину ...
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05.02.2025 07:10 Відповісти
Дебіле! Я лише ПРОЦИТУВАВ дописувача з ніком "Віктор"!... Тобто, показав тобі причину полеміки між ним та мною... Ти хоч штани натягуєш, у проміжках між "розкладанням "кактусів"? Чи так і бігаєш по форуму зі спущеними?
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05.02.2025 07:24 Відповісти
Очередной раз убеждаюсь какое ты тупое создание... У базарной бабы рот в сто раз чище чем у тебя. Мало того, что ничего не фурычишь в предмете обсуждения, так еще и сопли и слюни свои по клавиатуре размазываешь...
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05.02.2025 07:58 Відповісти
Все "висрав"? Тепер натягни штани і йди нах...! Бо по суті нічого сказать не здатен - тільки бігаєш по форуму иа "паскудиш"...
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05.02.2025 08:19 Відповісти
Не "иа" - а "та"... Це технічна помилка... Бо ще й до цього "доколупаєшся"...
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05.02.2025 08:20 Відповісти
На, почитай на досуге, умнее будешь казаться: https://uk.wikipedia.org/wiki/ТВ3-117
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05.02.2025 08:33 Відповісти
Ти вже повернувся? Щось швидко... Мабуть, дорогу гарно знаєш... Сходи ще раз: ....................
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05.02.2025 08:39 Відповісти
Прочитал, неук? Или базарные бабы не умеют интернетом пользоваться?
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05.02.2025 11:28 Відповісти
.....................................
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05.02.2025 11:38 Відповісти
Ви людські життя вимірюєте літрами пального? В нас ці хлопці працюютькожну ніч . Дві доби тому вивели драндулєта за село і збили .
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04.02.2025 12:50 Відповісти
Ніхто так не вимірює. Мі-17 для масштабних задач , не таких , як шахед. Зрозуміло , що це з безвиході гранатою вбиваємо муху , бо зелені не купують AH-6i чи інши засоби , вони крадуть
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04.02.2025 13:28 Відповісти
а вон та сотня французских вертолетов Авакяна рюкзАкова - куда подевались? или менты на них увезли властьимущих в теплые края безвозвратно ухылянтов ловят?
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04.02.2025 18:07 Відповісти
Вони в Зермаків замість таксі.
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04.02.2025 18:50 Відповісти
Не заробили ми на сотню таких. І своє не спроможні таке зробити - ще від папуасів недалеко пішли, аби нам таке продавали чи давали ліцензію на виробництво. Тож маємо старезні Мі-8 та декілька десятків Мі-17 з тих, що вивезли США з Афганістану, наскільки я пам'ятаю.

І дуже добре, що маємо, зберегли і можемо експлуатувати та ремонтувати.
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04.02.2025 12:55 Відповісти
Віктор Скільки років потрібно щоб окупилась вартість AH-6i Little Bird ?
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04.02.2025 13:05 Відповісти
Для війни під час війни? Таке питання не стоїть.
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04.02.2025 13:17 Відповісти
Віктор Чому не стоїть? Ви пропонуєте економити гроші використовуючи AH-6i Little Bird. Чи про що ви в своєму дописі?
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04.02.2025 13:33 Відповісти
Бойовий вертоліт чи танк не приносить прибуток . Вартість Мі-17 $10-15млн , вартість AH-6i Little Bird : Боїнг сам фінансував програму розробки; вони мають намір продавати вертоліт як військовим так і цивільним на теренах США та іншим країнам.https://uk.wikipedia.org/wiki/Boeing_AH-6#cite_note-boeing_061009-6 [5] Приблизна вартість вертольота US$2 млн.https://uk.wikipedia.org/wiki/Boeing_AH-6#cite_note-BizJ_Little_Bird_flies-5 [4 https://uk.wikipedia.org/wiki/Boeing_AH-6
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04.02.2025 13:51 Відповісти
Віктор Навіщо ви пишете про вартість МІ-17 ? Як це стосується мого питання? Я вас спитав скільки часу знадобиться для економії грошей?
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04.02.2025 14:20 Відповісти
- Скільки років потрібно щоб окупилась вартість AH-6i Little Bird ?
- Бойовий вертоліт чи танк не приносить прибуток
- Я вас спитав скільки часу знадобиться для економії грошей?
- Відразу після початку використання буде економія грошей (початок після навчання пілотів , техників , побудови ремонтної бази ...)
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04.02.2025 14:42 Відповісти
Віктор Підказую, 3 млн. $ поділити на вартість різниці в витратах пального між двома гелікоптерами.
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04.02.2025 14:55 Відповісти
За 10 млн. доларів сьогодні можна купити біля 15 вертольотів типу Мі-8 Мі-17. Звісно не нових. Де Ви такі цифри знаходите? Відката то Вам там не буде..))) Чи може купимо кацапські..нові..... які кацапсячі продають за 10-12 млн. ?? У нас транспортні Іл-76 продавали за 1-1.5 млн. І ніхто їх не брав...))))
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04.02.2025 22:47 Відповісти
Мені цікаво - куди поділися модернізовані Мі-2? Ними ж так хвалилися перед війною! І двигуни на сотню кінських сил сильніші, і можлива підвіска озброєння (НУРС, кулемети, ПТРК)... От вони -б, підійшли краще! Навіть з-за набагато меншої витрати пального та більшої маневреності...
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05.02.2025 07:09 Відповісти
.. цих модернізованих ))) Богуслаєвим Мі-2 було дві одиниці... Десь п*ять чи шість... не більше немодернізованих були передані з ТСОУ у ЗСУ..і навіть є втрачені. Цей вироб НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕНИЙ для такої навіски..яку Ви перерахували. Сенс не менше... що якби Ан-2 використовувати як бомбардувальник.))) У Києві у гідропарку стоїть кілька ************** приватних вертольотів. Хозяї повтікали за кордон. https://vnebo.ua/ua/vertoletu/polet-na-vertolete-bell-407#product-6 І ніхто їх навіть не намагається забрати....і використовувати. Є інша ...достатньо якісна авіатехніка... у робочому стані... але її НЕ ДОЗВОЛЯЮТЬ.. витягнути з України і перегнати за кордон для роботи. Є багато АЛЕ... І всі шляхи йдуть у ОП....
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05.02.2025 15:18 Відповісти
по-перше безконткно ребом)
по-друге - шах1д коштуе в1д 150бакнських(
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05.02.2025 00:14 Відповісти
Шахед розбомбив бойових мурах і ховрахів.
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04.02.2025 11:37 Відповісти
це що, свято тупих коментів, дякуйте Богу, хлопці завалили, а не на ваш дім.. звісно коли ви не пердите із-за кордону...
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04.02.2025 13:55 Відповісти
Класика ,кулеметник попав в двигун і зупинив його ,а без двигуна це вільно падаюче тіло за законами фізики. Але тут показово що від удару об землю вибухає БЧ. Отож ,коли вам кажуть що цей будинок склався від уламків шахеда ,це бдехня ,він склався тому, що зустрівся з БЧ збитого шахеда.
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04.02.2025 14:44 Відповісти
boris petrik А як правильно написати щоб не було брехні ? Тобто двигун, крила, гвинт це уламки, а не зіпсовану БЧ як треба називати?
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04.02.2025 15:09 Відповісти
Зіпсованих БЧ не буває. Якщо в повітрі в БЧ шахеда попадає куля від кулемера, снаряд від зенітної гармати або шрапнель від зенітної ракети БЧ шахеда здетонує в повітрі. Але що ми бачимо в відео -збитийшахед падає і його БЧ детонує на землі ,уявімо що в міцсті падіння стоїть будинок.
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04.02.2025 15:21 Відповісти
На відео подавлений вертольотним РЕБом шахед. Двері вертольота зачинені... Ніякої стрільби. Стріляти по шахеду з такої відстані.. як на відео...САМОГУБСТВО! Влучання у бойову частину..і нема ні екіпажа ні самого вертольота. Чи забули що сталося з нашим Міг-29... який крилату поцілив і сам впав?
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04.02.2025 22:55 Відповісти
Ох ці мені експерти -втікачі. Опис під відео читав? Там же чистою українською мовою написано -ЗБИЛИ!!!! З цих машин стріляють не з дверей а з стаціонарного кулемета. Це по- перше. По- друге. При чому тут міг-29. Там у міга швидкоті з шахедом різні. При 400км.\год. у міга починається звал. Тобто він упаде. В тому випадку міг збивав його на мінімально допустимій швидкості і мінімальній дистанції. А що ми бачимо тут . Мі-17 вирівняв швидкості і вдарив по двигуну який заглох і зразу почав падати. Стріляв як у тирі, без упередження .І по-третє. Подивись відео у сповільненому форматі там чітко видно як шахед вертикально заходить в землю головою. Чи може ти знаєш такий реб що глушить двигун? І останнє те що ти начитався , як реби садять бпла, то це стосується гербер і пародій. У шахедів надійна і стійка система наведення -специ- ре6 кажуть що це зробити вдається дуже рідко або не можливо.
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05.02.2025 01:28 Відповісти
Ох мені ці тупорилі патріоти і діванні спеціалісти. Дитино! Я більше 40 років літаю... І зараз..дитинко.. втік разом з українським літаком.))) Якщо людина так реагує на прапор біля ніку...то це вже прояв реальної дурноголовості!!))) А тепер ДИТИНКО читай! Стаціонарний кулемет на Мі-8 знаходиться у носовому відсіку. Два кулемета можуть встановлюватися у дверей зліва..та справа! А тепер ДИТИНКО подивись на відео..і зрозумій ..що це Мі-17... у якого замість кулемета спереду стоїть радіолокаційна станція. І цей вертоліт має тільки ДВЕРНІ кулемети. На відео двері справа зачинені. Кулемета та стрільби нема. Вертоліт знаходиться зліва від шахеда ПОРУЧ..і вразі попадання у бойову частину буде вибух..і що залишиться від вертоліта!? Ти..Дитино такий снайпер... що кулеметом у польоті можеш влучити прямо у двигун? Там ДВА !!! метри від заряда!!! ДИТИНО!! Починай думати...якщо є чим!! Дитино!! А РЕБом не збивають? На відео шахед збитий РЕБом! Ставиться радіотехнічна перешкода... яка глушить кацапську систему ГЛОНАСС..або використання інших супутникових китайських наприклад...GLO...GAL..BDS... (GPS шахед не може використовувати) ..а інші може. Тому ставиться поруч електорнна перешкода... яка НАГЛУХО унеможливлює використання навігації. Нема нічого..ні висоти..ні швидкості... ні счислення координат...і можливості автоматично змінити систему ... Шахед сліпне..і рулі працюють хаотично... ДИТИНО!!! Якщо ти щось не розумієш...то не лізь туди..де дорослі спілкуються..і які ЗНАЮТЬ.. а не видумують. А тепер про Міг-29! Де я написав..що там був шахед? Він працював РАКЕТОЮ по крилатій ракеті!!! І ти ДИТИНО..начиталася казок...і лізеш зі своїми дитячими дописами? Саме просте..ДИТИНО!!! З носового кулемета влучити можна ..знаходячись за шахедом. А Мі-17 зліва від шахеда і ВИЩЕ!!!! Відео дивись ..ДИТИНО!!! І з такої позиції у польоті влучити у бойову частину..як два пальця об асфальт! Тому...спеціЯліст сиди і не в*якай. І не сміши людей своїми дитячими дописами. Не на того ти ДИТИНО нарвався,)))))
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05.02.2025 02:11 Відповісти
На чому ти літав мене не цікавить. Про міг-29. Пілот що керував тим мігом -29 збивав шахеди. Збив 5 штук. А потім попав під детонацію БЧ шахеда. Машина була втрачена ,сам катапультувався, залишився живий. Те що ти розказуєш про збиття ракети ,це був Ф-16. Це було при першому застосуванні ф-16 . Пілот загинув. Це щодо праведного і грішного яке буває плутають. Щодо того на кого я нарвався то мені ,більше віриться в опис події яку зробили учасники операції .А казки про реби що садять шахеди розказуй тим у яких ти проживаєш ,вони мабуть дуже гостеприємні та легковірні.
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05.02.2025 02:34 Відповісти
Дитина не спить і не заспокоюється!?

https://defence-ua.com/army_and_war/naskilki_vazhko_zbiti_shahed_136_na_mig_29_i_jaki_faktori_uskladnjujut_zavdannja-9974.html

https://tsn.ua/video/video-novini/u-povitryanih-silah-pokazali-zbittya-vorozhogo-shaheda-z-mig-29.html
https://acc.cv.ua/news/ukraine/sogodni-vnochi-pilot-mig-29-zbiv-dva-shahedi-za-odin-vilit-103232

І ДИТИНКО.. я і літав у ВПС України..і зараз літаю... Хоч мені вже за 60.... Бо нема кому. Всі спеціЯлісти біля мамки у екрана ноута сидять.. а найбільш сцикливі Тису перепливать намагаються...))) Ти до Тиси не збираєшся?
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05.02.2025 02:47 Відповісти
Про дитинку приємно і смішно. Мені б твої 60. Коли б дізнався скільки мені не повірив би що стільки живуть. Ну це так лірика. Не сплю через те що годину тому буквально в полі зору скайнекс чи може гепард приземлив довгою чергою черговий шахед. Гепнуло так що який там сон.Телеграми пишуть що в нальоті задіяні 50-60 бпла. А чому пишу на цю тему ?Багато років тому аж цілих 4 роки вчив збивати все те що літає. Тому цікаво. Тривога триває.
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05.02.2025 03:05 Відповісти
... тоді нащо у такому віці лізете у теми..де нічого не розумієте? Не думав..що людина ...яка прожила життя може таку лаюуду строчити!! І не розказуйте мені про нальоти кацапсячих шахедів. Літом 2023 біля мого будинку на Березняках добрячу яму вирив уламок... Недавно на Русанівці дитячу лікарню розвалили...тощо. То це ж не привід...писати маячню! Сподіваюсь...що мої дописи трохи активізували Ваше вміння думати... Чому я безмежно радий. Тихої ночі... Яка ніяка не тиха.
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05.02.2025 03:20 Відповісти
...."Український гелікоптер Мі-17 летить паралельним курсом Джерело: https://censor.net/ua/v3533884
Дитинка вірить написаному? А поруч ще вертоліт ДПСУ..який знімає. От два екіпажі ідіотів... які поруч з шахедом .. один стріляє (по твоєму) .. і гарантовано !!! ціляє у двигун... де у двох метрах 50 кг. вибухівки!!! Ти здатне думати? Думаю що ні. Спокійної ночі Дитино! Аналізувати і думати ти не навчене...))) Бери іграшку вертольота і збивай у колисці шахеди кулеметом ...))))
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05.02.2025 02:54 Відповісти
https://www.unian.ua/war/ukrajinskiy-pilot-f-16-upershe-v-istoriji-znishchiv-odrazu-shist-krilatih-raket-za-odin-vilit-12876369.html

Точно ти все дитино переплутало..))) Попроси у мами цицю... Дітей це заспокоює.))))
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05.02.2025 02:58 Відповісти
Ан ні. Для 60- річного альцгеймер ранувато. Я ось про цей випадок писав .29 -го серпня 2024 український пілот Олексій Месь на Ф-16 загинув при виконанні бойового завдання . Загугль якщо не лінь.
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05.02.2025 03:20 Відповісти
..Вас ..як я бачу вже відвідували два хлопчики та дівчинка?! Маразм...Альцгеймер і Деменція? Кого Ви залишили? Меся по всім фактам збило наше ППО! То вже ідіть спати... Бо дівчинка вже зачекалася! Чи Ви і по хлопчикам?
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05.02.2025 03:27 Відповісти
Це тобі... ДИТИНКО! Дядя льотчик з великого українського транспортного літака не полінувався знайти!!! Може порозумнішаєш..як виростеш! Навчишся думати..аналізувати...)))

https://vpk.name/images/i182641.html
https://audio-obzor.ru/vertolety-samolety-obzory/8934-vertolet-mi-17.html
https://aviadejavu.ru/Site/Crafts/Craft19965-3.htm#gallery-35

Останне фото СТАРЕЗНИЙ Мі-8 ..ДИТИНКО.. зі старезним ПКТ у носу..який використовували 30 років тому в Афганістані.
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05.02.2025 02:37 Відповісти
boris petrik Як правильно писати?
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04.02.2025 15:39 Відповісти
Дивлячись які руйнування спричинив збитий шахед. Потрібно взагалі зрозуміти що таке бпла шахед -ще його паралельна назва баражуючий *********. Це як артилерійський снаряд з моторчиком. За логікою зрозуміло що 20-25 кг .алюмінієвого мотору не зруйнує 5-ти поверхівку. Руйнує 50 кг БЧ який спрацьовує при ударі об щось тверде. Тому ,як писати ,що писати і що брехня а що ні, відповідь як в тому анекдоті "вскритіє покаже" каже паталогоанатом. Тому що я можу зараз написати вам що буває після збиття півтори-дві брошури. А якшо політику використати, що завжди буває при значих жертвах ,то там тільки незалежна експертиза може щось прояснити.
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04.02.2025 16:14 Відповісти
boris petrik Дякую за відповідь. Тобто зрозуміти що в новинах брехня можна тільки після ,,вскритія"
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04.02.2025 16:38 Відповісти
 
 