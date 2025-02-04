Екіпаж вертольота Мі-17 летить паралельним курсом із російсько-іранським дроном-камікадзе "Shahed" і збиває його. ВIДЕО
У мережі опублікований відеозапис, на якому зафільмований фрагмент бойової роботи українського екіпажу вертольота Мі-17.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі видно, як українські пілоти рухаються паралельним курсом із ворожим ударним дроном та збивають його.
"Український гелікоптер Мі-17 летить паралельним курсом, вицілюючи та збиваючи вогнем з борту російсько-іранський важкий дрон-камікадзе "Shahed". Зйомка ведеться з гелікоптера Airbus H125 ДПСУ, поставленого Францією. Ворожий дрон падає та детонує у безпечному місці. Чиста та бездоганна робота української авіації!", - йдеться у коментарі до відео.
Топ коментарі
+9 Віктор
показати весь коментар04.02.2025 11:37 Відповісти Посилання
+4 Анатолій Бойко #504832
показати весь коментар04.02.2025 12:50 Відповісти Посилання
+3 Яр Холодний
показати весь коментар04.02.2025 12:03 Відповісти Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
https://www.facebook.com/watch/?v=1273792560534015
Але по відчуттям, в Києві "холодніше", бо вологість вища в середньому, а саме вона впливає на "відчуття".
А ще - довбані вітри. В київській області вітри просто задовбують - бо більшість області - рівнинна, як більярдний стіл. В лугандонії, з-за великої кількості пагорбів - вітри не так дошкуляють, бо багато хто живе в долинах.
Може тепер жителям з Херсону називати свій край наваросієй? Вопше бєрєга попутав?
Він жере 700л(!) на годину ...
Одне "незмінне" - реакція "Гусаченка" на мої коментарі : якщо не знайде якийсь "гандж", до чого можна причепиться - йому "в голови низько"...
Але ж тобі, як дятлу, подобається довбти в одну дірку...
Яр Холодний
Віктор
Він жере 700л(!) на годину ...
увезли властьимущих в теплые края безвозвратноухылянтов ловят?
І дуже добре, що маємо, зберегли і можемо експлуатувати та ремонтувати.
- Бойовий вертоліт чи танк не приносить прибуток
- Я вас спитав скільки часу знадобиться для економії грошей?
- Відразу після початку використання буде економія грошей (початок після навчання пілотів , техників , побудови ремонтної бази ...)
по-друге - шах1д коштуе в1д 150бакнських(
https://defence-ua.com/army_and_war/naskilki_vazhko_zbiti_shahed_136_na_mig_29_i_jaki_faktori_uskladnjujut_zavdannja-9974.html
https://tsn.ua/video/video-novini/u-povitryanih-silah-pokazali-zbittya-vorozhogo-shaheda-z-mig-29.html
https://acc.cv.ua/news/ukraine/sogodni-vnochi-pilot-mig-29-zbiv-dva-shahedi-za-odin-vilit-103232
І ДИТИНКО.. я і літав у ВПС України..і зараз літаю... Хоч мені вже за 60.... Бо нема кому. Всі спеціЯлісти біля мамки у екрана ноута сидять.. а найбільш сцикливі Тису перепливать намагаються...))) Ти до Тиси не збираєшся?
Дитинка вірить написаному? А поруч ще вертоліт ДПСУ..який знімає. От два екіпажі ідіотів... які поруч з шахедом .. один стріляє (по твоєму) .. і гарантовано !!! ціляє у двигун... де у двох метрах 50 кг. вибухівки!!! Ти здатне думати? Думаю що ні. Спокійної ночі Дитино! Аналізувати і думати ти не навчене...))) Бери іграшку вертольота і збивай у колисці шахеди кулеметом ...))))
Точно ти все дитино переплутало..))) Попроси у мами цицю... Дітей це заспокоює.))))
https://vpk.name/images/i182641.html
https://audio-obzor.ru/vertolety-samolety-obzory/8934-vertolet-mi-17.html
https://aviadejavu.ru/Site/Crafts/Craft19965-3.htm#gallery-35
Останне фото СТАРЕЗНИЙ Мі-8 ..ДИТИНКО.. зі старезним ПКТ у носу..який використовували 30 років тому в Афганістані.