Екіпаж вертольота Мі-17 летить паралельним курсом із російсько-іранським дроном-камікадзе "Shahed" і збиває його. ВIДЕО

У мережі опублікований відеозапис, на якому зафільмований фрагмент бойової роботи українського екіпажу вертольота Мі-17.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі видно, як українські пілоти рухаються паралельним курсом із ворожим ударним дроном та збивають його.

"Український гелікоптер Мі-17 летить паралельним курсом, вицілюючи та збиваючи вогнем з борту російсько-іранський важкий дрон-камікадзе "Shahed". Зйомка ведеться з гелікоптера Airbus H125 ДПСУ, поставленого Францією. Ворожий дрон падає та детонує у безпечному місці. Чиста та бездоганна робота української авіації!", - йдеться у коментарі до відео.

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