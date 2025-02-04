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Воїни ГУР та Сил безпілотних систем знищили російську гаубицю на Покровському напрямку. ВIДЕО

Українські воїни виявили та знищили гаубицю російських військ на Покровському напрямку.

Про це повідомляє ГУР у телеграмі, інформує Цензор.НЕТ.

Зазначається, що воїни ГУР МО України та підрозділу "Nemesis" Сил безпілотних систем ЗСУ виявили та знищили російську гаубицю на Покровському напрямку.

Результат ефективної та естетичної вогневої роботи — на відео.

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Раніше бійці Головного управління розвідки Міноборони України за минулий тиждень знищили 16 інженерно-фортифікаційних споруд ворога, ще 68 пошкодили.

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Автор: 

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