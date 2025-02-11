Бійці бригади Нацполіції "Лють" встановили прапор у центрі Торецька на Донеччині. ВIДЕО
Об'єднана штурмова бригада Національної поліції "Лють" встановила прапор у центрі Торецька, на Донеччині, де тривають запеклі бої.
Як інформує Цензор.НЕТ, відео опублікувала бригада "Лють".
"Бригада "Лють" спільно з БПОП (стрілецький) ГУНП у Вінницькій та Кіровоградській областях, КОРД, а також бригадою "Хижак" продовжують нещадно нищити росіян та стримувати ворожу навалу", - йдеться у повідомленні.
Зараз в місті продовжуються важкі бої.
"Ворог всіма силами намагається окупувати місто та кидає в бій найбоєздатніші підрозділи. Торецьк – це Україна!" - додали у бригаді.
