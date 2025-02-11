УКР
Бійці бригади Нацполіції "Лють" встановили прапор у центрі Торецька на Донеччині. ВIДЕО

Об'єднана штурмова бригада Національної поліції "Лють" встановила прапор у центрі Торецька, на Донеччині, де тривають запеклі бої. 

Як інформує Цензор.НЕТ,  відео опублікувала бригада "Лють".

"Бригада "Лють" спільно з БПОП (стрілецький) ГУНП у Вінницькій та Кіровоградській областях, КОРД, а також бригадою "Хижак" продовжують нещадно нищити росіян та стримувати ворожу навалу", - йдеться у повідомленні. 

Зараз в місті продовжуються важкі бої.

"Ворог всіма силами намагається окупувати місто та кидає в бій найбоєздатніші підрозділи. Торецьк – це Україна!" - додали у бригаді.

Бійці 100 ОМБр встановили прапор України над шахтою "Центральна" в Торецьку. ВIДЕО

Нацполіція (15506) прапор (504) Донецька область (9652) Торецьк (552) Об’єднана штурмова бригада "Лють" (11) Бахмутський район (629) війна в Україні (6273)
Топ коментарі
+12
Ау, довбограї!Де коменти, що поліція не воює.
показати весь коментар
11.02.2025 20:12 Відповісти
+7
Героям слава 🫡
показати весь коментар
11.02.2025 20:11 Відповісти
+6
Вони всі повилазіть на інших гілках і корисних ідіотів там меншість. Більшість- російмькі тролі, що вкидами в головах корисних ідіотів формують потрібну картинку..
Сімбіоз.
показати весь коментар
11.02.2025 20:18 Відповісти
