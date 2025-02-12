Охоплений вогнем окупант вискакує із палаючого новітнього російського танка Т-90М "Прорыв". ВIДЕО
У мережі опублікований відеозапис, на якому зафільмована детонація боєкомплекту російського новітнього танка Т-90М "Прорыв" на донецькому напрямку.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі видно, що одному танкісту-окупанту вдалося уціліти після потужних вибухів і він, охоплений вогнем, вискакує із бронемашини та намагається збити із себе полум'я.
Згадується: "Ви бурят? Как я рад"
Надіюсь вже зустрівся з автором цієї фрази)