15 562 35

Охоплений вогнем окупант вискакує із палаючого новітнього російського танка Т-90М "Прорыв". ВIДЕО

У мережі опублікований відеозапис, на якому зафільмована детонація боєкомплекту російського новітнього танка Т-90М "Прорыв" на донецькому напрямку.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі видно, що одному танкісту-окупанту вдалося уціліти після потужних вибухів і він, охоплений вогнем, вискакує із бронемашини та намагається збити із себе полум'я.

війна (1487) танк (2126) знищення (8285) Донецька область (9652)
+22
12.02.2025 09:26 Відповісти
12.02.2025 09:25 Відповісти
+22
"Птахи Мадяра" його наздогнали - "200"-ий уже!
12.02.2025 09:32 Відповісти
12.02.2025 09:32 Відповісти
+19
Це робота Птахів Мадяра , їхнє відео , на повному відео по орку в посадку прилетів дрон , так що шашлику купут
12.02.2025 09:35 Відповісти
12.02.2025 09:35 Відповісти
12.02.2025 09:25 Відповісти
12.02.2025 09:25 Відповісти
Жалко, що один шашлик зіскочив зі шампура, хоча теж з доброю прожаркою був
12.02.2025 09:26 Відповісти
12.02.2025 09:26 Відповісти
Його йойки схоже в круту підсмажились, буде тепер носити і дзинь-дзинь бубенчиками робити
12.02.2025 09:29 Відповісти
12.02.2025 09:29 Відповісти
"Птахи Мадяра" його наздогнали - "200"-ий уже!
12.02.2025 09:32 Відповісти
12.02.2025 09:32 Відповісти
То не шампур, то тандир )) Просто кришечку погано прикрили ))
12.02.2025 09:33 Відповісти
12.02.2025 09:33 Відповісти
Це робота Птахів Мадяра , їхнє відео , на повному відео по орку в посадку прилетів дрон , так що шашлику купут
12.02.2025 09:35 Відповісти
12.02.2025 09:35 Відповісти
+ +
12.02.2025 09:38 Відповісти
12.02.2025 09:38 Відповісти
...на адреналіні... все одно це труп...
12.02.2025 10:42 Відповісти
12.02.2025 10:42 Відповісти
Новітня паРашкінська термобілизна...
12.02.2025 09:26 Відповісти
12.02.2025 09:26 Відповісти
Гарно танчик кашлянув
12.02.2025 09:30 Відповісти
12.02.2025 09:30 Відповісти
І воно йому треба було, ота Україна? Аслабанітєль...
12.02.2025 09:31 Відповісти
12.02.2025 09:31 Відповісти
От непруха, механік здриснув. Хоча після такого його в танк більше не заженеш ))
12.02.2025 09:31 Відповісти
12.02.2025 09:31 Відповісти
Ютуб не покаже такого - але його FPV-ка наздогнала там під деревцем...
12.02.2025 09:37 Відповісти
12.02.2025 09:37 Відповісти
Прорвало 😁
12.02.2025 09:34 Відповісти
12.02.2025 09:34 Відповісти
За півасіком побіг
12.02.2025 09:36 Відповісти
12.02.2025 09:36 Відповісти
оце напридумають різних дивних назв - прорив, підрив, розрив..., воно десь так потім й виходить...
12.02.2025 09:36 Відповісти
12.02.2025 09:36 Відповісти
ну, це ти по факту вже констатуєш. А мрії у кацапів були - з тих танків, що стоятимуть на пірсі порту Лісабону, стрибати на "покупатись" в водичку Атлантичного океану.
12.02.2025 09:46 Відповісти
12.02.2025 09:46 Відповісти
Сподіваюсь що воно подохло у муках від опіків ...
12.02.2025 09:37 Відповісти
12.02.2025 09:37 Відповісти
Це він у стані афекту так прудко біжить, але, або помре від опіків, або буде дуже довго лікуватися і колишнє здоров'я вже ніколи не повернеться. Звичайно, орк, якщо виживе, буде звинувачувати у своєму нещасті Україну, а не себе і свого дятла-фюрера, така у московській орді панує ментальність.
12.02.2025 09:42 Відповісти
12.02.2025 09:42 Відповісти
Його вилікували наступним дроном.
12.02.2025 12:42 Відповісти
12.02.2025 12:42 Відповісти
люди більш живучі ніж таргани...
12.02.2025 09:42 Відповісти
12.02.2025 09:42 Відповісти
де Ви на відео побачили людей?
12.02.2025 09:46 Відповісти
12.02.2025 09:46 Відповісти
не треба змішувати біологію з психіатрією. У відосі я бачу вибрики хомо сапієнсу = людини. А що за психічним станом віно свинособака, так це, на жаль, не гени, а виховання та середовище. Саме тому імперія повинна бути знищена - аби середовище, де виховують свинособак, зникло.
12.02.2025 09:49 Відповісти
12.02.2025 09:49 Відповісти
Танк після такого аж закурив.
12.02.2025 09:45 Відповісти
12.02.2025 09:45 Відповісти
Оце так в нього підгоріло ззаді, аж дим пішов)

Згадується: "Ви бурят? Как я рад"
Надіюсь вже зустрівся з автором цієї фрази)
12.02.2025 09:48 Відповісти
12.02.2025 09:48 Відповісти
Свині та собаки з лисицями дуже вдячні Птахам Мадяра.
12.02.2025 09:49 Відповісти
12.02.2025 09:49 Відповісти
ПрАрвАлся, накАнЄц!
12.02.2025 09:55 Відповісти
12.02.2025 09:55 Відповісти
12.02.2025 09:58 Відповісти
12.02.2025 09:58 Відповісти
Смажений каЦАП.
12.02.2025 10:28 Відповісти
12.02.2025 10:28 Відповісти
ЦЬОГО ЗАМОВИВ КАБЗОН НА ВІКТОРІНУ " УГАДАЙ РУСАКА""
12.02.2025 10:30 Відповісти
12.02.2025 10:30 Відповісти
гарно свинособака яйця собі піджарила))
12.02.2025 11:55 Відповісти
12.02.2025 11:55 Відповісти
яишниця готова...
12.02.2025 11:58 Відповісти
12.02.2025 11:58 Відповісти
да там уже писец и не стоило их добивать !!! после такого выжить шансов НЕТ !!!
12.02.2025 12:08 Відповісти
12.02.2025 12:08 Відповісти
красиво з дула дим 3,14...
12.02.2025 12:09 Відповісти
12.02.2025 12:09 Відповісти
смаженинку у перший ряд накабздон))
12.02.2025 18:07 Відповісти
12.02.2025 18:07 Відповісти
 
 