Охоплений вогнем окупант вискакує із палаючого новітнього російського танка Т-90М "Прорыв". ВIДЕО

У мережі опублікований відеозапис, на якому зафільмована детонація боєкомплекту російського новітнього танка Т-90М "Прорыв" на донецькому напрямку.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі видно, що одному танкісту-окупанту вдалося уціліти після потужних вибухів і він, охоплений вогнем, вискакує із бронемашини та намагається збити із себе полум'я.

