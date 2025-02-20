Бійці на БМП повернулися із бойового завдання та привезли полонених росіян: "Стрибай, бл#дь! Другий, нах#й! Хто поранений?". ВIДЕО
Бійці 117-ї ОМБр та тероборонівці із 109-ї бригади привезли із бойового завдання двох полонених російських військових.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, у мережі опублікований відеозапис, на якому бійці розвантажують "трофейних" окупантів із облавку своєї БМП.
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Топ коментарі
+27 Luk Viktor
показати весь коментар20.02.2025 10:06 Відповісти Посилання
+26 Leonidas 4503 #341111
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+25 Oleksii Pilevych #582021
показати весь коментар20.02.2025 09:59 Відповісти Посилання
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то тільки 3.14дараси так роблять!
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