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Бійці на БМП повернулися із бойового завдання та привезли полонених росіян: "Стрибай, бл#дь! Другий, нах#й! Хто поранений?". ВIДЕО

Бійці 117-ї ОМБр та тероборонівці із 109-ї бригади привезли із бойового завдання двох полонених російських військових.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, у мережі опублікований відеозапис, на якому бійці розвантажують "трофейних" окупантів із облавку своєї БМП.

Дивіться: Окупант привітно махає рукою українському дрону і бадьоро крокує у полон. ВIДЕО

Увага! Ненормативна лексика!

Також дивіться: Російський офіцер віддає наказ розстріляти полонених українських військових: "Одного оставляй, остальных обнуляй!". ВIДЕО 18+

Автор: 

армія рф (18060) війна (1443) полонені (2314)


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Топ коментарі
+27
Відчувається, що наші хлопці розпаленілі і, можливо, тільки із бою...
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20.02.2025 10:06 Відповісти
+26
Грубо как они с мальчиками в трусиках, еврокомиссия будет недовольна!!!
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20.02.2025 10:12 Відповісти
+25
Пощастило ******* цим кацапським, будуть жити ще трохи.
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20.02.2025 09:59 Відповісти
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Пощастило ******* цим кацапським, будуть жити ще трохи.
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20.02.2025 09:59 Відповісти
Відчувається, що наші хлопці розпаленілі і, можливо, тільки із бою...
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20.02.2025 10:06 Відповісти
Доблесть и благородство Украинских Воинов будут золотыми буквами вписаны в скрижали мировой истории.
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20.02.2025 10:08 Відповісти
Там здається один з полонених щось сказав українською?
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20.02.2025 10:08 Відповісти
Слава ТРО..
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20.02.2025 10:37 Відповісти
Грубо как они с мальчиками в трусиках, еврокомиссия будет недовольна!!!
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20.02.2025 10:12 Відповісти
А ще, треба було надати їм перекладача, бо вони ж зрозуміли лише "блд", а що таке "стрибай" - ніт.
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20.02.2025 10:48 Відповісти
Не надо, там блт заменяет все глаголы.
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20.02.2025 21:13 Відповісти
наші воїни - не рашисти!
то тільки 3.14дараси так роблять!
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20.02.2025 10:28 Відповісти
я Вас розумію! Але не підтримую....
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20.02.2025 10:34 Відповісти
сподіваюсь, просто новий акк...а не провокатор
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20.02.2025 12:22 Відповісти
Звісно...
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20.02.2025 11:35 Відповісти
Слава ЗСУ!
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20.02.2025 10:32 Відповісти
Коли вже адміністрація Трампа цинічно вимагає корисні копалини,як оплату за допомогу- то чому Україна,як держава повинна за свій кошт утримувати полонених покидьків в той час коли пенсіонери отримують мізерні пенсії у відмінності в коштах на утримання? Нехай цим опікується Червоний Хрест!
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20.02.2025 10:36 Відповісти
яка гарнюня ескалація!
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20.02.2025 11:36 Відповісти
Хоч би це не побачив трампідер . Бо ще почне звинувачувати Україну в прітєснєнії кацапів , або навіть в геноциді .
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20.02.2025 11:41 Відповісти
а може пришле кандали на ноги?
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20.02.2025 12:20 Відповісти
А "вантажник" раніше у "Делівері" працював, схоже)))
ВОЇНАМ - ШНА!
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20.02.2025 13:27 Відповісти
Обменный фонд всегда нужен, хлопцев из плена нужно вызволять
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20.02.2025 21:28 Відповісти
Мдяяя. Не доходить.
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21.02.2025 06:53 Відповісти
 
 