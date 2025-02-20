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Фура "двохсотих" окупантів їде дорогою до Ростова-на-Дону: "Слава Україні, ублюдки!". ВIДЕО

У мережі опублікований відеозапис, на якому зафільмована великогабаритна вантажівка позначена написом "Груз 200".

Як повідомляє Цензор.НЕТ, фура має російські номерні знаки. Автор публікації зазначає, що автомобіль рухається у напрямку Ростова-на-Дону.

Дивіться: Мешканці російського Новосибірська розглядають викинуті на сміттєзвалище цинкові домовини "героев сво": "Я надеюсь, там никого нету". ВIДЕО

Також дивіться: Росіянки скаржаться на масове завезення мігрантів із Середньої Азії: "Наши мужчины на СВО. На улице пьяные иностранцы, не знающие русского языка. Нас некому защитить". ВIДЕО

Автор: 

армія рф (18060) війна (1443) вантажі (1475) русский мир (472)


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Топ коментарі
+25
Біомусор везуть
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20.02.2025 11:47 Відповісти
+22
Повезло, хоть собаки не пожрали ...
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20.02.2025 11:46 Відповісти
+17
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20.02.2025 12:09 Відповісти
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Повезло, хоть собаки не пожрали ...
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20.02.2025 11:46 Відповісти
Там одні кістки , яких собаки не їдять
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20.02.2025 11:58 Відповісти
Нет, кости бы везли самосвалом...
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20.02.2025 12:04 Відповісти
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20.02.2025 12:55 Відповісти
"сделаем кладбища росии снова великими!"
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20.02.2025 13:10 Відповісти
Біомусор везуть
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20.02.2025 11:47 Відповісти
Водку кизлярскую везут, а шоб менты не доставали табличку навесили.
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21.02.2025 07:56 Відповісти
Супер-трупер...
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20.02.2025 11:48 Відповісти
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20.02.2025 12:18 Відповісти
Везуть гівно до гівна...
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20.02.2025 11:56 Відповісти
Бывает так, пацаны.
Служба есть, броник есть.
А потом раз и пиz*ец.
Потом раз и пиz*ец.

Все ходят и говорят.
Не унывай, мол, ты чё?
Гробик есть, "Лада" есть.
Нормально вроде же всё.

Не унывайте, пацаны.
Не унывайте, пацаны.
Не унывайте, пацаны.
Не унывайте, пацаны.
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20.02.2025 12:03 Відповісти
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20.02.2025 12:26 Відповісти
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20.02.2025 12:09 Відповісти
До Берліна не дійшли(
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20.02.2025 12:17 Відповісти
А красиво. Бажаю щоб всі !
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20.02.2025 12:24 Відповісти
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20.02.2025 12:32 Відповісти
не-не-не то фсьо пастаноффка
рация чьоткая, голоса как у діктора на радіо, речь как у академіка ф інстітутє
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20.02.2025 12:56 Відповісти
Як повідомляє Цензор.НЕТ, фура має https://x.com/i/status/1892172459714974008 російські номерні знаки. Джерело: https://censor.net/ua/v3536887

Не просто российские, а войсковые - черные с белыми цифрами.
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20.02.2025 13:01 Відповісти
Нехай "Белази" женуть...
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20.02.2025 16:48 Відповісти
це нові маршрутки....
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20.02.2025 19:50 Відповісти
Мало, треба щоб караван їхав. І щоб в кожной калимазі не груз200 а по200 груза200
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20.02.2025 23:01 Відповісти
Повний кузов ,гойди,)
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21.02.2025 09:45 Відповісти
Повен кузов зайд.
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21.02.2025 10:25 Відповісти
«Гойда!» - междометие, использовавшееся Иваном Грозным и опричниками для одобрения казни или ликования по её поводу.
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21.02.2025 10:27 Відповісти
 
 