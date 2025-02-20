Фура "двохсотих" окупантів їде дорогою до Ростова-на-Дону: "Слава Україні, ублюдки!". ВIДЕО
У мережі опублікований відеозапис, на якому зафільмована великогабаритна вантажівка позначена написом "Груз 200".
Як повідомляє Цензор.НЕТ, фура має російські номерні знаки. Автор публікації зазначає, що автомобіль рухається у напрямку Ростова-на-Дону.
Топ коментарі
+25 Валентин Коваль #587289
показати весь коментар20.02.2025 11:47 Відповісти Посилання
+22 Серый Вовк
показати весь коментар20.02.2025 11:46 Відповісти Посилання
+17 частный сектор
показати весь коментар20.02.2025 12:09 Відповісти Посилання
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Служба есть, броник есть.
А потом раз и пиz*ец.
Потом раз и пиz*ец.
Все ходят и говорят.
Не унывай, мол, ты чё?
Гробик есть, "Лада" есть.
Нормально вроде же всё.
Не унывайте, пацаны.
Не унывайте, пацаны.
Не унывайте, пацаны.
Не унывайте, пацаны.
рация чьоткая, голоса как у діктора на радіо, речь как у академіка ф інстітутє
Не просто российские, а войсковые - черные с белыми цифрами.