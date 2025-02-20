Оператори дронів із 1129-го зенітного полку збили шість ворожих розвідувальних БПЛА. ВIДЕО
Оператори дронів 1129-го зенітного ракетного Білоцерківського полку імені генерал-хорунжого Миколи Капустянського знищили шість ворожих розвідувальних безпілотників.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, у мережі опублікований відеозапис успішних атак українських воїнів. Ворог втратив чотири БПЛА "Zala" та два "Supercam".
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показати весь коментар20.02.2025 15:56 Відповісти Мені подобається 1 Посилання
Hanka Panyanka
показати весь коментар20.02.2025 16:01 Відповісти Мені подобається 2 Посилання
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