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Оператори дронів із 1129-го зенітного полку збили шість ворожих розвідувальних БПЛА. ВIДЕО

Оператори дронів 1129-го зенітного ракетного Білоцерківського полку імені генерал-хорунжого Миколи Капустянського знищили шість ворожих розвідувальних безпілотників.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, у мережі опублікований відеозапис успішних атак українських воїнів. Ворог втратив чотири БПЛА "Zala" та два "Supercam".

Також дивіться: Два розвідувальні БПЛА "Supercam" збили прикордонники у небі над Сумщиною. ВIДЕО

Автор: 

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20.02.2025 15:56 Відповісти
оце молодці, оце справжня "realpolitik"
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20.02.2025 16:01 Відповісти
 
 