Окупант на полі бою ножем ріже собі шию. ВIДЕО 18+
У мережі опублікований відеозапис, на якому окупант на полі бою вкорочує собі віку за допомогою ножа.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, судячи із запису, росіянин перерізав власним ножем важливу артерію на шиї.
Увага! Не рекомендовано до перегляду особам із нестійкою психікою!
Топ коментарі
+19 Sergei M #570318
показати весь коментар21.02.2025 10:18 Відповісти Посилання
+19 Dmitriy Prudko
показати весь коментар21.02.2025 10:19 Відповісти Посилання
+16 Yaroslav Vinnitsa
показати весь коментар21.02.2025 10:29 Відповісти Посилання
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І хай хтось скаже, що воно не під наркотою...
Российское интернет-сообщество активно обсуждает интервью министра культуры России Владимира Мединского, в котором он заявил, что у русского народа имеется одна лишняя хромосома.
Интервью было дано еще в октябре прошлого года американской русскоязычной газете "Русская Жизнь", издаваемой в Сан-Франциско.
"Я считаю, что после всех катастроф, которые обрушились на Россию в двадцатом веке, начиная с первой мировой и заканчивая перестройкой, тот факт, что Россия еще сохранилась и развивается, говорит, что у нашего народа имеется одна лишняя хромосома, - сказал министр в интервью.
Многие пользователи интернета, узнав о данном высказывании Мединского, отметили, что непарное количество хромосом является признаком "синдрома Дауна".
Мабудь треба нам якийсь мануал для них розробить й скинути їм з дрона.
Нехай перед атакою потренуються...