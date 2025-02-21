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Новини Відео Війна
14 102 39

Окупант на полі бою ножем ріже собі шию. ВIДЕО 18+

У мережі опублікований відеозапис, на якому окупант на полі бою вкорочує собі віку за допомогою ножа.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, судячи із запису, росіянин перерізав власним ножем важливу артерію на шиї.

Увага! Не рекомендовано до перегляду особам із нестійкою психікою!

Дивіться: Російський загарбник, після атаки українських бійців з неба, застрелився. ВIДЕО

Автор: 

армія рф (18060) війна (1443) самогубство (649)


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Топ коментарі
+19
Брився і порізався
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21.02.2025 10:18 Відповісти
+19
Зразковий кацап
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21.02.2025 10:19 Відповісти
+16
Молодець, зекономив ЗСУ дрона.
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21.02.2025 10:29 Відповісти
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Брився і порізався
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21.02.2025 10:18 Відповісти
... і саме там порізався, де сонна артерія проходить!
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21.02.2025 10:23 Відповісти
Зразковий кацап
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21.02.2025 10:19 Відповісти
Молодець, зекономив ЗСУ дрона.
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21.02.2025 10:29 Відповісти
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21.02.2025 10:36 Відповісти
"Чік по горлянці" - і немає окупанта, і настрій добрий на весь день, і навіть передивитися можна під горнятко кави!!!
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21.02.2025 10:21 Відповісти
Жаль що ніж не тупий був на відміну від цього кацапа.
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21.02.2025 10:21 Відповісти
тупим штик- ножем було би не на 0:43 сек а на хвилини 2-3!!!
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21.02.2025 10:27 Відповісти
Без виделочки, якось невиховано виглядає,)
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21.02.2025 10:22 Відповісти
Херой сво, його імям в ****** назвуть вулицу.
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21.02.2025 10:25 Відповісти
А що, патрони і гранати скінчилися ?
І хай хтось скаже, що воно не під наркотою...
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21.02.2025 10:29 Відповісти
"очень длінношеєє животноє, под смєшним названієм - кацап!" )) то він собі шию вкорочує! а всі зразу "ріже, ріже," ))
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21.02.2025 10:29 Відповісти
Біси вселились в цю кацапню, що найгірше, в трампістів такіж біси. Що одні, що інші Бога не мають!
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21.02.2025 10:33 Відповісти
Это даже не за пацанов...
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21.02.2025 10:34 Відповісти
Не дожив до пабєди,а пабєду Трампон готує на 24 лютого(
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21.02.2025 10:36 Відповісти
це і не зольдат......зек на пігулках .....одноразовий предмет
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21.02.2025 10:39 Відповісти
Американці проводили збір генетичного матеріала у різних країнах. Росія з часом відмовилась від цього - цілу капанію розгорнули проти. Цікаво було би дізнатися наскільки у кацапії велика розповсюдженність генів психічних роладів.Психопатії , наприклад. Цим можна було би пояснити їх дуркувату поведінку.
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21.02.2025 10:49 Відповісти
Звиняйте, але текст най буде "ізигом" оригіналу:

Российское интернет-сообщество активно обсуждает интервью министра культуры России Владимира Мединского, в котором он заявил, что у русского народа имеется одна лишняя хромосома.

Интервью было дано еще в октябре прошлого года американской русскоязычной газете "Русская Жизнь", издаваемой в Сан-Франциско.

"Я считаю, что после всех катастроф, которые обрушились на Россию в двадцатом веке, начиная с первой мировой и заканчивая перестройкой, тот факт, что Россия еще сохранилась и развивается, говорит, что у нашего народа имеется одна лишняя хромосома, - сказал министр в интервью.

Многие пользователи интернета, узнав о данном высказывании Мединского, отметили, что непарное количество хромосом является признаком "синдрома Дауна".
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21.02.2025 11:15 Відповісти
читаю тупые коменты ,а вы даже не представляеете это ,что он вам всем тут ДЕМОНСТРИРУЕТ !!! вам ган...м не прикалываться с него надо ,а дуще ТРЫМТИТЬ вид того шо воны з вамы зроблять , колы мы програем !!!!(((это ОРКИ ,они жизнь презирают с детства , для них чикнуть кого , что высморкаться !!! я их знаю и говорю с 14 года ,их добром и пленением не проймете !!!! только : зуб за зуб , кровь за кровь , смерть за смерть !!!!(((
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21.02.2025 10:55 Відповісти
василий граздич Мова у тебе якась херовенька, але думка правильна. Деякі ухилянти не розуміють цього. Подивився статистику - за деякими даними психопатія передається до 20% у спадок. У московитів схоже буде більше. Згоден, що їх треба знищувати, або вони нас знищать.
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21.02.2025 11:09 Відповісти
ты на мову не смотри , ты смысл лови сказанному !!! мне уже мову не вывчыть !! кстати сегодня день нашей мовы !!!
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21.02.2025 14:47 Відповісти
кстат1, васья\невывч1ть= 1д1 найух, деб1ллллллллллл))
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22.02.2025 05:48 Відповісти
Як же так? Вони ж -- "визволителі"! Як же це кацапське чмо, вбиваючи себе, визволить нас?!
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21.02.2025 11:34 Відповісти
ну цей з перерізаной горлянкой вже нічого не зробить
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22.02.2025 10:15 Відповісти
Желаю чтоби все отак або інакше але щоб результат був гарний щоб вся рашка брала приклад
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21.02.2025 11:00 Відповісти
Даже сдохнуть нормально не может, ты бы ещё палец в мясорубку засунул, чтобы потом затянуло целиком.
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21.02.2025 11:28 Відповісти
Змез чи шо? Вирішив теплим кровом зігрітися?
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21.02.2025 11:31 Відповісти
Якось недуже у нього виходить...
Мабудь треба нам якийсь мануал для них розробить й скинути їм з дрона.
Нехай перед атакою потренуються...
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21.02.2025 12:03 Відповісти
Позор! Нож в левой руке!!!
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21.02.2025 12:21 Відповісти
М - Моветон!
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21.02.2025 13:11 Відповісти
Воно ж нє з "графьйов"!!! Просто "дєнді з дендьов"!
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21.02.2025 23:16 Відповісти
👍
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23.02.2025 12:19 Відповісти
Не беда, Ванюша, бабы новых нарожают...
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21.02.2025 13:30 Відповісти
в1д ашот1к1в..(
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22.02.2025 05:49 Відповісти
Лайф-хак для кацапів: розвідникам в комірець вшивали ампулу з ціанідом, щоб у випадку провалу можна було нею скористатися і не дістатися ворогу. Треба доповнити форму російського солдата таким засобом і не мучились би мальчікі, це ж було б так гуманно...
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21.02.2025 14:00 Відповісти
как-то неубедительно режет
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21.02.2025 15:26 Відповісти
А он мог бы сдаться ВСУшникам, и в украинской тюрьме его содержали ,минимум ,на 10000 гривен в месяц
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21.02.2025 16:06 Відповісти
Це відео вже було кілька місяців тому
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21.02.2025 16:55 Відповісти
Это какое направление? Вы уверены то что он перерезал себе горло? Возможно это хитрый подход, дроновод подумал, что он погиб и улетел, а он дальше пошёл. Кровь кто то видел или порез на шее ?
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01.03.2025 09:48 Відповісти
 
 