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Молодий окупант-штурмовик, "озброєний" двома милицями, змінює позицію на передовій. ВIДЕО

У мережі опублікований відеозапис, на якому окупант на передових позиціях фільмує свого поплічника на милицях.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі видно, як росіянин досить молодого віку із костурами, пролазить у двері напівзруйнованої будівлі.

Увага! Ненормативна лексика! 

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Скалічені окупанти із 20-ї армії ЗС РФ на милицях готуються до штурму українських позицій: "Вот медик ходит. Ему пох#й". ВIДЕО

Автор: 

армія рф (18060) війна (1443) поранення (2824)


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Топ коментарі
+16
Скоро і наших підлітків з окупованих територій так поженуть (
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21.02.2025 10:58 Відповісти
+13
підерасти, в поганому сенсі, розхренячили дитячий садок (швидше всього) і шкандибають...
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21.02.2025 11:00 Відповісти
+13
але ж на окупованих територіях немає клятих ТЦК !
і ніхто не бусифікує "свободных граждан"

.
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21.02.2025 11:09 Відповісти
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Скоро і наших підлітків з окупованих територій так поженуть (
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21.02.2025 10:58 Відповісти
отож. Тому кохному хто відкриє рота в напрямок прямого порушення конституції по виборам потрібно того ротика прикрити...
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21.02.2025 11:02 Відповісти
Так роблять з 2014 року (((((
Завдякі Мівіносяйному тепер у них декілька областей з таким люд.ресурсом
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21.02.2025 11:03 Відповісти
але ж на окупованих територіях немає клятих ТЦК !
і ніхто не бусифікує "свободных граждан"

.
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21.02.2025 11:09 Відповісти
ти уху ел..??
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22.02.2025 05:36 Відповісти
Так.
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21.02.2025 11:10 Відповісти
Освободітєлі на марше побєди!
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21.02.2025 10:59 Відповісти
нехватає його посадити на віслюка чи кульгавого коня і дати шаблю, пишуть кацапи вже тварин масово на фронт забирають бо автотранспорт закінчується
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21.02.2025 12:50 Відповісти
підерасти, в поганому сенсі, розхренячили дитячий садок (швидше всього) і шкандибають...
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21.02.2025 11:00 Відповісти
виходить, що гітлерівці були ще гуманістами, коли залишали здорових прикованих ланцюгом кулеметників

.
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21.02.2025 11:11 Відповісти
A vot ruskie tagda delali tak zhe , kak shcas , i vihodit chto taki i mozhet povtarit .
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21.02.2025 11:50 Відповісти
Звичайна евакуація. Але за відсутності гарних новин треба сюди тягнути це лайно, щоб заполонити "ефір" новинами. Патужна. Незламна
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21.02.2025 11:14 Відповісти
Милиці кожному перед штурмом тепер видають?
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21.02.2025 11:47 Відповісти
Яка нахєр евакуація?? Він на МИЛИЦЯХ! Коли евакуюють когось - його на ношах евакуують - немає де на передку милиці брати!
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21.02.2025 19:59 Відповісти
Звичайна евакуація. І така буває, коли самотужки можеш іти. Але ж в кіно не так, знаю
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22.02.2025 13:52 Відповісти
Да камон маячню нести. Повно відео на тих же Z-пабліках, де калічів посилають на костилях на штурм.
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22.02.2025 13:55 Відповісти
Достоіменно невідомо, що відбувається на відео. Як поводиться русня зі своїми глобально - зрозуміло і тут ніхто не сперечається. Але для мене ці відео не несуть ніякого змістованого навантаження - це "білий шум". Ми, коли з оточення виходили - не то, що на милицях, деякі на одній нозі стрибали ще і відстрілювалися. Але ж так - нам потрібні "переможні" відео. Патужні і незламні - давайте "запілім" відео з рашкі - нехай народ під півасік порадіє, ага... Років 40 тому я б може і сміявся б з таких відео, але не зараз.. Так само я не дивлюся відео з ураженнями дронів людей - тому що наших так само "розмотують". Але людям заходить. Заходить - йой, най буде: штурм - так штурм...
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22.02.2025 14:05 Відповісти
очевидно. справи у кацапів зовсім кепські
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21.02.2025 11:15 Відповісти
Бісить що з самого початку вторгнення, кацапські виродки не воюють в своїй формі а в мультікамі американському...
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21.02.2025 11:21 Відповісти
ну зкопіювали патерн, і ніхто їм нічого за цце зробити не може, а могли б теж санкції накласти.
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21.02.2025 11:36 Відповісти
Придурок! Милиця є, біла ганчірка на нозі є, привязуй ганчірку на милицю і в ... полон! За кого і за що помираєш?
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21.02.2025 11:33 Відповісти
та то він затрофеїв )) унітази розібрали, беруть те шо знайдуть)) просто тестує, гарно вони сидять чи ні. ))
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21.02.2025 12:15 Відповісти
Где FPV?
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21.02.2025 12:48 Відповісти
Це оцим ми повинні здатись та віддати території ?
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21.02.2025 12:57 Відповісти
Оце і є реальна якість засрашинського війська, а головне - засрашинської військово-польової медицини. Шина з дрючка. Вкрадені милиці. "Амбулаторне лікування" на "нулі". Тотальна антисанітарія. Все як завжди в засрашки, а не як в казочках совкового соц.реалізму, де описується максимальний реалізм і професіоналізм - як совкові лікарі примушують санітарок до "дружби пісями", правда, Ян Холодний, любитель совкових казочок "про війну"?
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21.02.2025 18:38 Відповісти
скоро только на откат к кобзону.
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21.02.2025 19:31 Відповісти
Видимо, Путлер считает, что 300 - это слишком много, а 200 - в самый раз.
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22.02.2025 03:07 Відповісти
Вяликая рассия не позволит кратковременным техническим помехам отнять у этого русскоговорящего право умереть за путинскую банду убийц.
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22.02.2025 03:12 Відповісти
 
 