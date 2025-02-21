Молодий окупант-штурмовик, "озброєний" двома милицями, змінює позицію на передовій. ВIДЕО
У мережі опублікований відеозапис, на якому окупант на передових позиціях фільмує свого поплічника на милицях.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі видно, як росіянин досить молодого віку із костурами, пролазить у двері напівзруйнованої будівлі.
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Топ коментарі
+16 wadpas
показати весь коментар21.02.2025 10:58 Відповісти Посилання
+13 Viktor Prosto
показати весь коментар21.02.2025 11:00 Відповісти Посилання
+13 Алекс Мышкевич
показати весь коментар21.02.2025 11:09 Відповісти Посилання
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Завдякі Мівіносяйному тепер у них декілька областей з таким люд.ресурсом
і ніхто не бусифікує "свободных граждан"
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