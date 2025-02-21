Молодий окупант-штурмовик, "озброєний" двома милицями, змінює позицію на передовій. ВIДЕО

У мережі опублікований відеозапис, на якому окупант на передових позиціях фільмує свого поплічника на милицях.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі видно, як росіянин досить молодого віку із костурами, пролазить у двері напівзруйнованої будівлі.

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