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Знищено танк, гармату, 16 вантажівок, ретранслятор та особовий склад противника на Луганщині. ВIДЕО

Пілоти дронів "Фенікса" б'ють ворога в районі Кремінної та Серебрянського лісництва: знищено танк, гармату, 16 вантажівок, ретранслятор та особовий склад противника.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у телеграм-каналі Держприкордонслужби.

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Автор: 

армія рф (17228) Держприкордонслужба ДПСУ (5936) знищення (7149) Луганська область (4876) Сіверськодонецький район (12) Кремінна (5)


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наша відподідь мирному Тампону. Дякую!
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01.03.2025 10:12 Відповісти
Смерть кацапам!
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01.03.2025 10:26 Відповісти
Слава ЗСУ 👍🏼👍🏼🙏🏼🙏🏼❤️

Смерть кремлівському виб@ядку і терористу номер один в світі 👹
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01.03.2025 10:29 Відповісти
 
 