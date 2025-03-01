Знищено танк, гармату, 16 вантажівок, ретранслятор та особовий склад противника на Луганщині. ВIДЕО
Пілоти дронів "Фенікса" б'ють ворога в районі Кремінної та Серебрянського лісництва: знищено танк, гармату, 16 вантажівок, ретранслятор та особовий склад противника.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у телеграм-каналі Держприкордонслужби.
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Смерть кремлівському виб@ядку і терористу номер один в світі 👹