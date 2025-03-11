Знищена російська техніка обабіч "дороги смерті". ВIДЕО
У мережі опублікований відеозапис, на якому окупант, йдучи дорогою, фільмує знищену російську техніку.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, за короткий відрізок часу в кадр потрапляє щонайменше півтора десятка знищених автомобілів різного типу.
"Концентрація знищеної російської техніки на невеликій ділянці колії вражає! Дорога ідеально пристріляна нашими воїнами, але війська Путіна вперто продовжують наступати на ті самі граблі, самовбиваючись у безглуздих штурмах", - зазначає у коментарі автор публікації.
Топ коментарі
+7 Ol Ol #584272
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+5 Деніс Войцеховський
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+5 Деніс Войцеховський
показати весь коментар11.03.2025 09:37
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Це може зіграти з нею злий жарт.
росія непереможна. Треба терміново здаватись.
Доречі, він там десь поряд з вами, у Великобританії. Підіть дайте копняка, щоб з бойового дивану зліз та до мене на інспекцію приїхав. Бо зачекався я вже, а він обіцяв, так обіцяв.
Якщо той Стицько сам не хоче бойовий диван покидати.
Ага, я вже повірив.
Хоча, якщо називати ТОТ України Україною, то так, в Україні.
Тій її частині, яка пєрєшла на правільную сторону історіі.
А от ви вже там. І судячи з ваших несамовитих зусиль всюди просувати русняві тези, перспектива потрапити вам на фронт - досить осяжна.
Бо гарні бійці, насправді. Якраз щоб Європу брати, Сирію повертати.
Хто обіцяв відкрити кордони? д'Єрьмак вже натякнув, що ВП буде продовжений і після пєрємірія, бо загроза нікуди не ділась, а щоб всі розбіглись - це не можна, дядя вова рассєрдітся.
Я - громадянин України, на відміну від вас.
І я не вирішую. Я лише свою думку висловлюю.
Можете спробувати мені заборонити, хочу на це подивитись.
Умови відомі, це "стамбул". Тобто розігнати і роззброїти армію, оголосити повний нейтралітет.
Гарантія - слово Трампа і *****. Більше нічого.
І жодних обмежень для збройних сил русні.
Ну як, підписуємо?
Але. Трамп каже, щоб ми йшли домовлятись до русні.
Китай каже, щоб ми йшли домовлятись до русні.
Європа каже правильно, але нічого вдіяти не може.
І тому маємо піти домовлятись до русні.
А у русні - стамбул.
Два варіанти - післати і воювати далі, або підписати, роззброїтись і сподіватись на чесне будапештське слово русні.
Щось у них, судячи з "малих" новин, економіка не дуже добре себе почуває.
Тому їм потрібен мір. Але на їх умовах. Бо мир на наших умовах - то їм ще гірше за війну.
Робота була така - до деталей відноситься ДЕТАЛЬНО... Дехто називав це "психозом". Інші - "дотошністю". Я вважаю це "професіоналізмом"...