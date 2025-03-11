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Новини Відео Війна Знищення російської техніки
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Знищена російська техніка обабіч "дороги смерті". ВIДЕО

У мережі опублікований відеозапис, на якому окупант, йдучи дорогою, фільмує знищену російську техніку.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, за короткий відрізок часу в кадр потрапляє щонайменше півтора десятка знищених автомобілів різного типу.

"Концентрація знищеної російської техніки на невеликій ділянці колії вражає! Дорога ідеально пристріляна нашими воїнами, але війська Путіна вперто продовжують наступати на ті самі граблі, самовбиваючись у безглуздих штурмах", - зазначає у коментарі автор публікації.

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Автор: 

армія рф (17196) війна (1386) знищення (7138)


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Топ коментарі
+7
Дуже хочеться вірити, що в "трійко розбитих нив, зіл і буханка. і ще якийсь легковик" було достатньо кацапів, щоб нагодувати лисичок, ворон та інших тваринок...
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11.03.2025 09:39
+5
Росія і далі діє, виходячи з постулату про невичерпність власних ресурсів.
Це може зіграти з нею злий жарт.
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11.03.2025 09:33
+5
Звичайно, ці докази - то не докази. Статистика ГШ України по втратам техніки - брехня. Віслюки - укроІПсО. Милиці - теж. Діпстейт вішає локшину на вуха, не показуючи давно освобождьонний Покровські і повне оточення Слов'янська й Краматорська.
росія непереможна. Треба терміново здаватись.
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11.03.2025 09:37
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Росія і далі діє, виходячи з постулату про невичерпність власних ресурсів.
Це може зіграти з нею злий жарт.
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11.03.2025 09:33 Відповісти
Звичайно, ці докази - то не докази. Статистика ГШ України по втратам техніки - брехня. Віслюки - укроІПсО. Милиці - теж. Діпстейт вішає локшину на вуха, не показуючи давно освобождьонний Покровські і повне оточення Слов'янська й Краматорська.
росія непереможна. Треба терміново здаватись.
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11.03.2025 09:37 Відповісти
Так під кожним таки відео пишуть подібні коментарі. Фігня, мовляв, не втрати це, у русні ще нескінченно всього залишилось. Здавайтесь там вже швидше, набридли гуму тягнути.
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11.03.2025 09:40 Відповісти
Не можу, старшина Стицько мій давно зібраний наплічник не перевірив.
Доречі, він там десь поряд з вами, у Великобританії. Підіть дайте копняка, щоб з бойового дивану зліз та до мене на інспекцію приїхав. Бо зачекався я вже, а він обіцяв, так обіцяв.
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11.03.2025 09:47 Відповісти
То приїдьте сюди і закрийте.
Якщо той Стицько сам не хоче бойовий диван покидати.
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11.03.2025 10:10 Відповісти
Зараз вгадаю: прапорець британський через Старлінк.
Ага, я вже повірив.
Хоча, якщо називати ТОТ України Україною, то так, в Україні.
Тій її частині, яка пєрєшла на правільную сторону історіі.
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11.03.2025 10:22 Відповісти
Ні, я не мрію. Иначе писал бы здесь совсем другие вещи на русском языке.
А от ви вже там. І судячи з ваших несамовитих зусиль всюди просувати русняві тези, перспектива потрапити вам на фронт - досить осяжна.
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11.03.2025 10:28 Відповісти
І навіть ті, хто цілими днями збирає дрони та ********** для них в тилу?
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11.03.2025 10:34 Відповісти
А ваша ціль - щоб українці дістались ***** живими та неушкодженими.
Бо гарні бійці, насправді. Якраз щоб Європу брати, Сирію повертати.
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11.03.2025 10:51 Відповісти
З білорусів вояки яз з бульби куля.
Хто обіцяв відкрити кордони? д'Єрьмак вже натякнув, що ВП буде продовжений і після пєрємірія, бо загроза нікуди не ділась, а щоб всі розбіглись - це не можна, дядя вова рассєрдітся.
Я - громадянин України, на відміну від вас.
І я не вирішую. Я лише свою думку висловлюю.
Можете спробувати мені заборонити, хочу на це подивитись.
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11.03.2025 11:07 Відповісти
Пєрєміріє можливо лише на умовах русні, на невигідних для себе умовах вона не припинить стріляти.
Умови відомі, це "стамбул". Тобто розігнати і роззброїти армію, оголосити повний нейтралітет.
Гарантія - слово Трампа і *****. Більше нічого.
І жодних обмежень для збройних сил русні.
Ну як, підписуємо?
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11.03.2025 11:20 Відповісти
Перемир"я можливо і на компромісних умовах. Так, підписуємо.
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11.03.2025 11:28 Відповісти
Завтра русня каже, що підписував нєлєгітімний зєля, і договор тому недійсний.
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11.03.2025 11:29 Відповісти
Але спершу ми маємо розігнати ЗСУ до 70 тисяч (загальна кількість) без далекобійної зброї і з парою сотень танчиків.
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11.03.2025 11:31 Відповісти
Нічого ми не маємо. Це лише ваші з пуйлом хворі фантазії. Ще раз: починаємо переговори і з допомогою Європи, Китаю і Трампа виторговуємо собі найкращі умови. Ти проти цього? Хочеш, щоб українці і далі гинули?
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11.03.2025 11:36 Відповісти
Я за це.
Але. Трамп каже, щоб ми йшли домовлятись до русні.
Китай каже, щоб ми йшли домовлятись до русні.
Європа каже правильно, але нічого вдіяти не може.
І тому маємо піти домовлятись до русні.
А у русні - стамбул.
Два варіанти - післати і воювати далі, або підписати, роззброїтись і сподіватись на чесне будапештське слово русні.
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11.03.2025 11:38 Відповісти
Наплічник не перевірено.
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11.03.2025 11:51 Відповісти
Військова техніка і транспортні засоби це можливо різні речі? Якщо вважати транспортні засоби за військову техніку, то так, в росії вони безкінечні, як і у нас, бо майже у кожного третього є власний автомобіль.
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11.03.2025 09:44 Відповісти
От вони і будуть нескінченно йти на цивільних засобах. Здаватись треба, бо нескінченність нездоланна за визначенням.
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11.03.2025 09:45 Відповісти
На цивільних авто не страшно, якщо будуть перти, це як на віслючках та конячках. Легка ціль для знищення
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11.03.2025 09:50 Відповісти
Їх розрахунок простий: у нас БК закінчиться, а тази та віслюки у них не закінчаться ніколи. Принаймні, вони в цьому впевнені.
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11.03.2025 09:55 Відповісти
Вона ВЖЕ "зіграла... Кацапи змушені, зараз, "ставать на коліна" перед тими, кого вони вчора називали "чурками касаглазыми"... І це навіть не про китайців мова...
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11.03.2025 09:48 Відповісти
Це - мала біда.
Щось у них, судячи з "малих" новин, економіка не дуже добре себе почуває.
Тому їм потрібен мір. Але на їх умовах. Бо мир на наших умовах - то їм ще гірше за війну.
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11.03.2025 09:49 Відповісти
Війну розпалить легко... Набагато важче її закінчить... Бо між державами не тільки збитки - між ними і кров багатьох людей... А це може не вибачаться десятками років... Війна в тій же Руанді закінчилася багато років тому... Але "мстя" триває і зараз... Одна племінна група виловлює по всьому світу представників іншої, та вбиває...
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11.03.2025 09:57 Відповісти
Не раніше, ніж ви зі Стицьком перевірите мій давно зібраний наплічник.
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11.03.2025 10:17 Відповісти
Дуже хочеться вірити, що в "трійко розбитих нив, зіл і буханка. і ще якийсь легковик" було достатньо кацапів, щоб нагодувати лисичок, ворон та інших тваринок...
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11.03.2025 09:39 Відповісти
"ніви" дуже вразливі, бо у верхній напівсфері мають слабке бронювання. А "буханкам" не вистачає динамічного захисту.
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11.03.2025 09:40 Відповісти
Господи! Та яке там "бронювання"? Міліметр штампованого заліза?
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11.03.2025 10:00 Відповісти
я не користуюсь емодзі "закадровий сміх".
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11.03.2025 10:03 Відповісти
Що тобі сказать... Я надто буквально сприймаю дописи на "Цензорі"... Бо, буває, таку "х*ню пишуть... Та ще й з "розумним виглядом!!!
Робота була така - до деталей відноситься ДЕТАЛЬНО... Дехто називав це "психозом". Інші - "дотошністю". Я вважаю це "професіоналізмом"...
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11.03.2025 10:31 Відповісти
Парковка у донакабздону.
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11.03.2025 13:04 Відповісти
 
 