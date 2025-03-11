Знищена російська техніка обабіч "дороги смерті". ВIДЕО

У мережі опублікований відеозапис, на якому окупант, йдучи дорогою, фільмує знищену російську техніку.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, за короткий відрізок часу в кадр потрапляє щонайменше півтора десятка знищених автомобілів різного типу.

"Концентрація знищеної російської техніки на невеликій ділянці колії вражає! Дорога ідеально пристріляна нашими воїнами, але війська Путіна вперто продовжують наступати на ті самі граблі, самовбиваючись у безглуздих штурмах", - зазначає у коментарі автор публікації.

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