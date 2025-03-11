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Дрони-камікадзе 81-ї ОАеМБр нищать окупантів на полі бою. ВIДЕО
У мережі опублікований відеозапис, на якому зафільмовані фрагменти бойової роботи операторів дронів-камікадзе із 81-ї окремаї аеромобільної Слобожанської бригади.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі видно п'ять успішних атак українських воїнів.
"FPV-пілоти підрозділу Apachi 81-ї ОАеМБр демонструють свою роботу по перемеленню та прожарці російських окупантів", - зазначається у коментарі до запису.
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Orest Zaulichnyy
показати весь коментар11.03.2025 10:34 Відповісти Мені подобається 4
Бандерівець
показати весь коментар11.03.2025 10:36 Відповісти Мені подобається 4
Владислав Сварчевський
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