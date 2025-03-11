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Дрони-камікадзе 81-ї ОАеМБр нищать окупантів на полі бою. ВIДЕО

У мережі опублікований відеозапис, на якому зафільмовані фрагменти бойової роботи операторів дронів-камікадзе із 81-ї окремаї аеромобільної Слобожанської бригади.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі видно п'ять успішних атак українських воїнів.

"FPV-пілоти підрозділу Apachi 81-ї ОАеМБр демонструють свою роботу по перемеленню та прожарці російських окупантів", - зазначається у коментарі до запису.

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Автор: 

армія рф (17196) війна (1386) знищення (7138) 81 окрема аеромобільна бригада (67) дрони (4624)


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11.03.2025 10:34 Відповісти
Гарно!
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11.03.2025 10:36 Відповісти
Шо в потвор задимляється кожного влучання? Тревожна как-то...
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11.03.2025 12:55 Відповісти
 
 