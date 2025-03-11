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Атака Сил оборони на НПЗ у Самарській області РФ: з’явились супутникові знімки наслідків. ВIДЕО
У ніч на 10 березня Сили оборони атакували нафтопереробний завод у Самарській області РФ. 11 березня у мережі з’явились супутникові знімки з наслідками удару українських безпілотників по Новокуйбишевському нафтопереробному заводу в Самарській області РФ.
Відповідні знімки опубліковані "Радіо Свобода", повідомляє Цензор.НЕТ.
Знімки датовані 10 березня. На них видно пожежу, яка почалася в одній із будівель поряд із Новокуйбишевським НПЗ.
Водночас пожежі на території НПЗ не зафіксовано.
Нагадаємо, що раніше Генштаб повідомив, що Сили безпілотних систем разом з іншими складовими Сил оборони уразили низку важливих стратегічних об'єктів РФ.
Топ коментарі
+5 Small Jerboa
показати весь коментар11.03.2025 19:34
+3 Психиатрическая больница No1
показати весь коментар11.03.2025 19:19
+2 Yriii Yriii #538882
показати весь коментар11.03.2025 19:20
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Просто СНІГ та ОСВІТЛЕННЯ - фотографії у різні пори року зроблені.
Мдя...
БПЛА і так б'ють слабенько, а без піндоських розвід-данних ще й не точно.
Невже, як Маск, звинуватить знов Україну?
(Забув, що в нас давно немає ЯЗ)
Але країна все таки НЕ єврейська.
Неточно вийшло. Треба зробити другий дубль хоча би метрів на п'ятсот південно-західніше..