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Новини Відео Атака БпЛА на НПЗ РФ
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Атака Сил оборони на НПЗ у Самарській області РФ: з’явились супутникові знімки наслідків. ВIДЕО

У ніч на 10 березня Сили оборони атакували нафтопереробний завод у Самарській області РФ. 11 березня у мережі з’явились супутникові знімки з наслідками удару українських безпілотників по Новокуйбишевському нафтопереробному заводу в Самарській області РФ.

Відповідні знімки опубліковані "Радіо Свобода", повідомляє Цензор.НЕТ.

Знімки датовані 10 березня. На них видно пожежу, яка почалася в одній із будівель поряд із Новокуйбишевським НПЗ.

Водночас пожежі на території НПЗ не зафіксовано.

Нагадаємо, що раніше Генштаб повідомив, що Сили безпілотних систем разом з іншими складовими Сил оборони уразили низку важливих стратегічних об'єктів РФ.

Читайте також: Сили оборони уразили НПЗ у Рязанській та Самарській областях РФ, - Генштаб

Автор: 

НПЗ (587) пожежа (4310) атака (338)


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Топ коментарі
+5
А він уточнив ХТО ПОЧНЕ ту "ядерну війну"?
Невже, як Маск, звинуватить знов Україну?
(Забув, що в нас давно немає ЯЗ)
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11.03.2025 19:34
+3
Щось дуже схоже на арешник..
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11.03.2025 19:19
+2
красиве фото
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11.03.2025 19:20
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Щось дуже схоже на арешник..
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11.03.2025 19:19 Відповісти
красиве фото
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11.03.2025 19:20 Відповісти
Чим воно красиве?
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11.03.2025 19:23 Відповісти
пошкоджень багато
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11.03.2025 19:24 Відповісти
Де там пошкодження?
Просто СНІГ та ОСВІТЛЕННЯ - фотографії у різні пори року зроблені.
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11.03.2025 19:32 Відповісти
І по московській області удари не вразили.
Мдя...
БПЛА і так б'ють слабенько, а без піндоських розвід-данних ще й не точно.
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11.03.2025 19:22 Відповісти
нуу по НПЗ такая специфика, может разгореться, а может и слабенько...главное не останавливаться!))
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11.03.2025 19:31 Відповісти
Якщо ціль призупинити роботу будь-якого НПЗ треба просто розхерячити ТЕС цього заводу. Все. Нафту небуде чим гріти і "самогон" (пальне) не потече з труби
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11.03.2025 19:50 Відповісти
🤡
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11.03.2025 19:24 Відповісти
А він уточнив ХТО ПОЧНЕ ту "ядерну війну"?
Невже, як Маск, звинуватить знов Україну?
(Забув, що в нас давно немає ЯЗ)
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11.03.2025 19:34 Відповісти
у Нас нема ну якщо треба ми її застосуємо
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11.03.2025 19:36 Відповісти
Так, євреїв у нас багато, особливо у владі...
Але країна все таки НЕ єврейська.
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11.03.2025 19:41 Відповісти
Вот с женою ка кто раз ми попали на Кавказ, на вокзале встретили армяне...
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11.03.2025 20:07 Відповісти
Обострєніє. Пігулки вчора забив прийняти.
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11.03.2025 19:47 Відповісти
Ну сказати, що це відео, явний перебір!
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11.03.2025 19:30 Відповісти
слайд шоу
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11.03.2025 19:35 Відповісти
Якась https://www.google.com/maps/place/53%C2%B007'00.3%22N+49%C2%B055'13.9%22E/@53.1168675,49.9206967,105m/data=!3m1!1e3!4m4!3m3!8m2!3d53.1167404!4d49.9205304?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI1MDMwNC4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D промислова будівля, яка межує з заходу з теріторією https://www.google.com/maps/place/53%C2%B006'38.7%22N+49%C2%B054'27.9%22E/@53.110753,49.9051774,1687m/data=!3m1!1e3!4m4!3m3!8m2!3d53.1107498!4d49.9077577?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI1MDMwNC4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D Новокуйбишевського заводу каталізаторів, а з півдня з теріторією https://www.google.com/maps/place/53%C2%B006'38.0%22N+49%C2%B055'15.0%22E/@53.1105533,49.9182451,422m/data=!3m2!1e3!4b1!4m4!3m3!8m2!3d53.1105501!4d49.9208254?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI1MDMwNC4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D Новокуйбишевської ТЕЦ-1, яка живить енергією комплекс Новокуйбишевського НПЗ.
Неточно вийшло. Треба зробити другий дубль хоча би метрів на п'ятсот південно-західніше..
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11.03.2025 20:04 Відповісти
хоча як зараз з'ясувалось, ця будівля/цех таки відноситься до заводу каталізаторів. То може вона і була ціллю, бо НЗК регенерує каталізатори гідрогенізаційних процесів нафтопереробк - гідроочищення та гідрокрекінгу. А таких виробництв на росії всього три - одне ще у Ангарську, а друге у Стєрлітамаку. І каталізатори вони виробляють для всіх НПЗ рф.
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11.03.2025 20:23 Відповісти
 
 