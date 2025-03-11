Атака Сил оборони на НПЗ у Самарській області РФ: з’явились супутникові знімки наслідків. ВIДЕО

У ніч на 10 березня Сили оборони атакували нафтопереробний завод у Самарській області РФ. 11 березня у мережі з’явились супутникові знімки з наслідками удару українських безпілотників по Новокуйбишевському нафтопереробному заводу в Самарській області РФ.

Відповідні знімки опубліковані "Радіо Свобода", повідомляє Цензор.НЕТ.

Знімки датовані 10 березня. На них видно пожежу, яка почалася в одній із будівель поряд із Новокуйбишевським НПЗ.

Водночас пожежі на території НПЗ не зафіксовано.

Нагадаємо, що раніше Генштаб повідомив, що Сили безпілотних систем разом з іншими складовими Сил оборони уразили низку важливих стратегічних об'єктів РФ.

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