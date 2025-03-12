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Окупант демонструє "антидронову" шкуру оленя: "Тува - сила, братан!". ВIДЕО
У мережі опублікований відеозапис, на якому окупант із російської Туви несе за плечима шкуру оленя.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, судячи із розмови на запису, у такий спосіб тувинець планує захищатися від українських дронів.
Топ коментарі
+15 Ярослав Викторович
показати весь коментар12.03.2025 10:10
+15 Пафнутий Добрыдень
показати весь коментар12.03.2025 10:24
+13 Лінкольн мкх #601041
показати весь коментар12.03.2025 10:23
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... від бабусь на лавці)
тобто як кажуть ( ні корови ні свині тільки Шойгу на стіні).
від злого духа ж допомагає. і від рисі теж.
значить і проти дирчащого дракона, з неба, теж допоможе. мабуть....
The WSJ повідомляє, що через недостатню ефективність своїх безпілотників на полі бою американські фахівці звертаються до українських інженерів по допомогу в їх розробці.
Только нє спіт олєнь…
вот и не спит олень...