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Новини Відео Війна Дрони проти окупантів
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Окупант демонструє "антидронову" шкуру оленя: "Тува - сила, братан!". ВIДЕО

У мережі опублікований відеозапис, на якому окупант із російської Туви несе за плечима шкуру оленя.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, судячи із розмови на запису, у такий спосіб тувинець планує захищатися від українських дронів.

Дивіться: Окупант-тувинець із шевроном "Россия - мать ваша" отримує чоботом по пиці від своїх побратимів із Республіки Саха: "Че еще про якутов скажешь?! Отвечай, сука, нах#й!". ВIДЕО 18+

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Оператори дронів знищили ворожий ЗРК "Бук-М3" та комплекс РЕБ "Коп-2". ВIДЕО

Автор: 

армія рф (17196) війна (1386) РЕБ (149)


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Топ коментарі
+15
Якщо уріною фуйла побризкати, то взагалі броня
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12.03.2025 10:10
+15
Дебіл косоглазий і син дебіла та онук дебіла. тува - кузня дебілів.
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12.03.2025 10:24
+13
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12.03.2025 10:23
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Якщо уріною фуйла побризкати, то взагалі броня
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12.03.2025 10:10 Відповісти
Ходять слухи, що кацапські працівники на ЗАЕС готуються до евакуації,також місцеве сепарне ******** і колаборанти готують своїх маленьких ********* теж до евакуації
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12.03.2025 10:11 Відповісти
Теж учора чув
... від бабусь на лавці)
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12.03.2025 10:17 Відповісти
Таких "евакуацій" ми вже чули. Не звертайте уваги, взагалі.
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12.03.2025 10:18 Відповісти
Як би воно так було , було б добре ,а то в мене в гаражі там самогон ,мабуть вже скис.
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12.03.2025 11:12 Відповісти
Иконки не хватает для набора православного шамана.
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12.03.2025 10:14 Відповісти
Ех, не дойшов колись Габишев до мацкви...
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12.03.2025 11:26 Відповісти
"ні *** сєбє!" (с) як сказав би один мальчик-зайчик про тувінського алєня!!! у мну є аж дві зімні шкури з сєверних алєней, які ми тягаємо в походи замість тєплоізоляционних ковриків!! ну да, в таком плані вона удобна! но шоб ще й од дронів!!! )))) та комарам на неї сцать тонкой струёй, не кажучи вже про дрони!!! век живі- век угорай! )))
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12.03.2025 10:16 Відповісти
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12.03.2025 10:23 Відповісти
Дебіл косоглазий і син дебіла та онук дебіла. тува - кузня дебілів.
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12.03.2025 10:24 Відповісти
Дивився якесь кацапське відео про Туву ,природа гарна але майже самий депресивний округ,
тобто як кажуть ( ні корови ні свині тільки Шойгу на стіні).
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12.03.2025 10:43 Відповісти
Ці ординські вилупки знищуюють звірів, вчора про зубра з Асканія Нова новина була, там на відео теж косоокі асвабадітєлі. Як же я ненавиджу кацапів! 🤬
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12.03.2025 12:18 Відповісти
Шаман дав замість чорного пакету.
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12.03.2025 10:27 Відповісти
ну, чого ви?
від злого духа ж допомагає. і від рисі теж.
значить і проти дирчащого дракона, з неба, теж допоможе. мабуть....
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12.03.2025 10:27 Відповісти
⚠️Американські фахівці просять допомоги в України для розробки кращих БПЛА

The WSJ повідомляє, що через недостатню ефективність своїх безпілотників на полі бою американські фахівці звертаються до українських інженерів по допомогу в їх розробці.
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12.03.2025 10:36 Відповісти
Тіхо в лєсу,
Только нє спіт олєнь…
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12.03.2025 10:42 Відповісти
яйца свои он повесил на пень
вот и не спит олень...
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12.03.2025 12:17 Відповісти
Фактично на Україну здійснино напад східних багатонаціональних озброєних формувань, яки взяли собі назву "рузькє".
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12.03.2025 10:45 Відповісти
Тут дещо інше - кацапи з московії винищують всіх, кого вважають "нєрускімі", фактично проводять етнічну "чистку". І назву "руськіє" їм нав'язали, примусивши відмовитись від мови, звичаїв протягом багатьох століть імперських завоювань.
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12.03.2025 10:59 Відповісти
Тільки чомусь всі їхні цари були на руських не схожі ( той же Андрій Боголюбський - типовий оленєвод), триста років "монгольського іга", ну а Романови - всі німці (або кріпто євреї?? ).Короче кажучи- історія з ними взагалі мутная .Я колись читав істориків Фоменко і Носовського, ...дурдом короче
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12.03.2025 11:10 Відповісти
А ви знаєте як виглядає "расово чистий" руський? Почнімо з того, що навіть ця назва (росія) вкрадена московітами, серед царів, королів в Європі - в середньовіччі часто були шлюби з іншими. Йдеться про зовсім інше - якщо в ******** демократичних країнах до малих народностей, яких колись принижували, нині ставляться з повагою, насильно не асимілюють, то на росії всю її історію впроваджувалась насильницька русифікація, заборона мови (навіть алфавітів), звичаїв. І що наогидніше - це продовжується нині, в 21 столітті. Не треба далеко йти - на окупованих територіях винищують все українське, дітей примушують ставати "рускіми", створються спеціальні програми... Оці в нас що до сих пір працюють на ворога, і багато з них українського походження - це не результат русифікації? Так що це не "східні багатонаціональні формування", а підла агресія спадкоємців російської імперії, з центром в москві, і яку нині очолює садист путін (але на жаль таких там багато).
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12.03.2025 11:42 Відповісти
Так. Це складна тема, я і взагалі історія.
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12.03.2025 19:02 Відповісти
Лапті, валянки, кирзові сапоги, фуфайка - теж непогано допомагають...
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12.03.2025 10:56 Відповісти
Плащ невидимка
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12.03.2025 11:10 Відповісти
почекаємо відос, де оляня розмотує наш fpv дрон
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12.03.2025 11:12 Відповісти
Шкура оленя на землі, а зверху боєць. Не всі розуміють армійський гумор.
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12.03.2025 11:57 Відповісти
Животное убило оленя.
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12.03.2025 12:00 Відповісти
а ми думаємо що то тварини, а то тувінець маскується
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12.03.2025 12:12 Відповісти
Квадробер кацапський
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12.03.2025 12:18 Відповісти
Це русскій?
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12.03.2025 13:49 Відповісти
Вони скоро всі з кам'яними сокирами воювати будуть.🤣🤣🤣 ❤️🇺🇦❤️
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13.03.2025 08:32 Відповісти
 
 