Окупант демонструє "антидронову" шкуру оленя: "Тува - сила, братан!". ВIДЕО

У мережі опублікований відеозапис, на якому окупант із російської Туви несе за плечима шкуру оленя.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, судячи із розмови на запису, у такий спосіб тувинець планує захищатися від українських дронів.

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