ЗРК "IRIS-T" повітряного командування "Захід" знищує російську крилату ракету. ВIДЕО
У мережі опублікований відеозапис, на якому зафільмований фрагмент бойової роботи українського екіпажу ЗРК "IRIS-T".
Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі українські воїни збивають російську крилату ракету.
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Це єдине що є європейького для збиття балістики. Все інше або США, або Ізраїль.