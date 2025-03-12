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ЗРК "IRIS-T" повітряного командування "Захід" знищує російську крилату ракету. ВIДЕО

У мережі опублікований відеозапис, на якому зафільмований фрагмент бойової роботи українського екіпажу ЗРК "IRIS-T".

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі українські воїни збивають російську крилату ракету.

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Автор: 

війна (1386) ППО (3143) ракети (4001) знищення (7138) ЗРК (204)


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Гарний "шарик")))
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12.03.2025 13:17 Відповісти
В Кривому розі нічого окрім шахедів не збивають уся балістика попадає по заданих цілях.
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12.03.2025 13:31 Відповісти
Крилаті ракети збивають. Сам бачив. Не раз. Балістика прилітає. Її можна збити тільки Ірісом та Патріот. Яких на Україну менше десятка за три роки поставили. Інші тисячі захищають від третьої мирової США, ЕС та арабів. Багатих нафтою арабів.
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12.03.2025 13:38 Відповісти
Ні, не IRIS a SAMT.
Це єдине що є європейького для збиття балістики. Все інше або США, або Ізраїль.
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12.03.2025 15:37 Відповісти
Так SAMP/T. Яких два чи три в Україні.
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12.03.2025 16:18 Відповісти
Балістика значно складніша для збиття
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12.03.2025 13:39 Відповісти
Початкова швидкисть у iris просто неймовірна
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12.03.2025 13:34 Відповісти
Гарно
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12.03.2025 14:36 Відповісти
 
 