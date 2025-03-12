ЗРК "IRIS-T" повітряного командування "Захід" знищує російську крилату ракету. ВIДЕО

У мережі опублікований відеозапис, на якому зафільмований фрагмент бойової роботи українського екіпажу ЗРК "IRIS-T".

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі українські воїни збивають російську крилату ракету.

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