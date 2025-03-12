Знищення ворожої колони із чотирьох танків-"сараїв" на Торецькому напрямку. ВIДЕО
Бійці 28-ї окремої механізованої бригади імені Лицарів Зимового Походу знищили ворожу колону із чотирьох танків-сараїв на Торецькому напрямку.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис із фрагментами бою з окупантми опублікований у соцмережах.
"На Торецькому напрямку воїни 28-ї окремої механізованої бригади розмотали російську колону, що складалася із чотирьох "танків-сараїв", обшитих металевими листами, під якими вони перевозили штурмовиків. Колона потрапила до вогневого мішка і була зупинена, після чого українські артилеристи та пілоти БпЛА взялися за ліквідацію російської піхоти", - йдеться у коментарі до відео.
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так як погано обізнані про те , що всі вони здохнуть
на украінській землі 🤬
28-а - Лицарі!!!