Знищення ворожої колони із чотирьох танків-"сараїв" на Торецькому напрямку. ВIДЕО

Бійці 28-ї окремої механізованої бригади імені Лицарів Зимового Походу знищили ворожу колону із чотирьох танків-сараїв на Торецькому напрямку.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис із фрагментами бою з окупантми опублікований у соцмережах.

"На Торецькому напрямку воїни 28-ї окремої механізованої бригади розмотали російську колону, що складалася із чотирьох "танків-сараїв", обшитих металевими листами, під якими вони перевозили штурмовиків. Колона потрапила до вогневого мішка і була зупинена, після чого українські артилеристи та пілоти БпЛА взялися за ліквідацію російської піхоти", - йдеться у коментарі до відео.

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