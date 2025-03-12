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Знищення ворожої колони із чотирьох танків-"сараїв" на Торецькому напрямку. ВIДЕО

Бійці 28-ї окремої механізованої бригади імені Лицарів Зимового Походу знищили ворожу колону із чотирьох танків-сараїв на Торецькому напрямку.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис із фрагментами бою з окупантми опублікований у соцмережах.

"На Торецькому напрямку воїни 28-ї окремої механізованої бригади розмотали російську колону, що складалася із чотирьох "танків-сараїв", обшитих металевими листами, під якими вони перевозили штурмовиків. Колона потрапила до вогневого мішка і була зупинена, після чого українські артилеристи та пілоти БпЛА взялися за ліквідацію російської піхоти", - йдеться у коментарі до відео.

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Автор: 

армія рф (17196) війна (1386) танк (2059) знищення (7138) 28 окрема механізована бригада (185)


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Дуже добре,на концерт до кобзона.
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12.03.2025 14:06 Відповісти
Так їм, мокші удмурто-якутській сраній!
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12.03.2025 14:07 Відповісти
Всі кацапи гарно пішли до пекла ,
так як погано обізнані про те , що всі вони здохнуть
на украінській землі 🤬
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12.03.2025 14:19 Відповісти
Чудово виконана робота!!!
28-а - Лицарі!!!
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12.03.2025 14:20 Відповісти
Моя 28-ма! Честь!
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12.03.2025 16:11 Відповісти
Я їх не розумію - собаки та дикі свині їхні трупи їдять, одне одного дострелюють, щоб не волокти, гинуть пачками, на милицях все одно лізуть, і все лізуть і лізуть --- сенс в чому, чи я щось не здоганяю?
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12.03.2025 19:35 Відповісти
 
 