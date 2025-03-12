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Україна ніколи не визнає окуповані території російськими, - Зеленський. ВIДЕО

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна ніколи не визнає окуповані Росією території, наголосивши, що це є "червоними лініями" для держави.

Про це глава держави заявив під час брифінгу, передає Цензор.НЕТ.

"Визнавати жодні окуповані території Росією ми не будемо. Це факт. Наші люди боролися за це, наші герої віддали свої життя. Скільки поранених, скільки всього пережито. Тому ніхто не забуде про це. Коли я кажу, що ніхто не забуде, це наші основні червоні лінії", - наголосив Зеленський.

Він підкреслив, що держава не дозволить нікому забути про цей злочин проти України, адже ці території залишаються невід’ємною частиною української держави.

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Автор: 

Зеленський Володимир (23683) окупація (6666) війна в Україні (3518)


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Топ коментарі
+18
Хоча б гнида вибачився для початку. І перед народом, і перед Порошенко, якого на стадіоні звинувачував у тому, що зараз робить сам. Навіть у тисячу раз ГІРШЕ. Порошенко втратив кілька територій. Крим не на його совісті, до речі. І теж не визнавав ЛНР та ДНР. І Крим за кацапами. Хоча б це, КУРВА, визнав ! А не свій поносний рейтинг.
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12.03.2025 15:32
+15
Весь південь України Зеля здав за перший тиждень вторгнення рашистів по договорняку з пуйлом.
Чонгар розмінував, шашличкі у травні,ітд.
Він колись відповість за це?
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12.03.2025 15:32
+10
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12.03.2025 15:31
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12.03.2025 15:29 Відповісти
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12.03.2025 15:31 Відповісти
Хоча б гнида вибачився для початку. І перед народом, і перед Порошенко, якого на стадіоні звинувачував у тому, що зараз робить сам. Навіть у тисячу раз ГІРШЕ. Порошенко втратив кілька територій. Крим не на його совісті, до речі. І теж не визнавав ЛНР та ДНР. І Крим за кацапами. Хоча б це, КУРВА, визнав ! А не свій поносний рейтинг.
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12.03.2025 15:32 Відповісти
Це його все одно НЕ ВРЯТУЄ від НАРОДНОГО СУДУ!
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12.03.2025 15:53 Відповісти
Що заважає ЗАРАЗ народному суду ? януковича за відмову поставити підпис на папірці прогнали. А цей Гнида ходить півнем начебто Україну рятує. Тьфу сором дивитись на пику небриту.
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12.03.2025 18:33 Відповісти
Весь південь України Зеля здав за перший тиждень вторгнення рашистів по договорняку з пуйлом.
Чонгар розмінував, шашличкі у травні,ітд.
Він колись відповість за це?
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12.03.2025 15:32 Відповісти
Чонгар не разминировали, так как заминирован был только на бумаге... Такая инфа вроде проскакивала здесь
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12.03.2025 16:20 Відповісти
Україна ні. головне, щоб клоунсько-квартальне шобло не підписало це від імені українського народу.
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12.03.2025 15:35 Відповісти
країни Балтії позбавились окупації срср-ом аж через 40 років!! Прецеденти є. Тому статус в них буде лише ТОТ.
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12.03.2025 15:36 Відповісти
До дупи був той статус країн Балтії. Совок продавав спокійно нафту та газ, купляв зерно в країнах Заходу. Озброював людожерскі режими повсьому світу. І санкції отримав за Афган, а не за країни Балтії
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12.03.2025 15:42 Відповісти
а де в мене написано про те, що союз розвалився з за санкцій за окупацію країн Балтії? До чого тут ваш спіч? Чого совок розвалився я в курсі. Я кажу, що історії відомі випадки, коли окупавані території через великий період часу поверталися країнам, в яких вони були забрані свого часу.
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12.03.2025 15:55 Відповісти
Фіни позбулися 10% своєї території під час фінсько-радянської війни у 1940 році.
Пройшло 85 років, повернулась ця територія Фінляндії?
Ні.
Або наприклад, рашисти окупували німецький Кенігсберг та зробили його Калінінградом 80 років тому.
Повернувся Кенігсберг до Німеччини за цей час?
Ні.
Тому не треба тут казки розповідати, що колись окуповані території України повернуться назад.
Це можна було зробити тільки зараз під час війни військовим шляхом.
Але влада відмовилась від цього.
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12.03.2025 15:53 Відповісти
Чим і ким повертати ,вже в 2023 хотіли повернути ,а відвоювали хіба що кілька сіл в роботинському виступі і на цьому все закінчилось.
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12.03.2025 16:20 Відповісти
ну то подаруйте ТОТ новітньому гітлеру.
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12.03.2025 16:42 Відповісти
Агент пуйла Зеля так і зробить, підписавши капітуляцію.
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12.03.2025 17:10 Відповісти
Він це завжди говорить після успішних таємних перемовинах, на яких здає державні інтереси України.
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12.03.2025 15:37 Відповісти
Суши сухарі, потужний...
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12.03.2025 15:37 Відповісти
"Ніколи" - це аж цілий місяць, а то і два?! Зе зараз схожий на легковажну дівчину, яка обіцяє "вічну" любов...
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12.03.2025 15:40 Відповісти
Пох на кого схожий Зе, Крим - це Україна.
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12.03.2025 15:42 Відповісти
Так. І Донецьк. І Луганськ. І Маріуполь. І Суджа. І Курськ. І Таганрог. І Ростов-на-Дону. Але є нюанс...
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12.03.2025 15:52 Відповісти
Так, ніколи, ні через 100, ні через 300, ні через 500 років, так, зебіл?
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12.03.2025 15:46 Відповісти
Повернемо коли Україна стане сильнішою.
А зараз треба будувати сильну Україну. А там поки бюджет рф буде то тянути, а це мільярди бюджетних коштів, ще одна заноза для рф. Абхазія - 2 ... Хай відбудовуть поки...

п.с. Тим хто за війну, беріть документи і в ТЦК.
Пацани з ноля хочуть відпочити, місце всім знайдеться в армії.
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12.03.2025 15:52 Відповісти
Поцікавтесь як процвітає Донецьк з 2014 року.... Води нема, сруть на дворі, роботи нема і т.д.
В мене сестра з Криму троюрідна раділа аквафрешу в 14-му........ Тепер обісрана нарікає на тяжке життя "на родінє, в расійськам криму"....................
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12.03.2025 15:59 Відповісти
РАССІЯ ,РАССІЯ І ПУТІН ПРІЙДІ , - це марсіани верещали ,чи лугандони ? От вони і ПРІШЛІ.
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12.03.2025 16:15 Відповісти
Так ерефія теж стане сільнішою - для того їм тайм-аут і потрібен. Через 2-3 роки знов попруть але вже з урахуванням попередніх помилок.
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12.03.2025 16:13 Відповісти
Куди попруть ?!
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12.03.2025 16:44 Відповісти
Повернемо ,в наступному житті ,он Японія вже 80 років "повертає ".
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12.03.2025 16:17 Відповісти
Курили процвітають як Японія ?!
Бачу як процвітає Донєцк, Абхазія, курили ...
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12.03.2025 16:43 Відповісти
«Україна ніколи не визнає окуповані території російськими, - Зеленський.» - це вже не нікого в світі не цікавитиме, але українці повинні памʼятати яке падло коломойське віддало ці території кацапам. В лютому 2022 зєбанати хотіли здати Пуйлу половину України і зовсім не задумувалися щодо визнання.
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12.03.2025 15:59 Відповісти
Просрал всё,а теперь вещает.Дякула.
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12.03.2025 16:10 Відповісти
Так кацапам ***** ,чи визнаєш чи не визнаєш ,те що ти просрав з 24 лютого 2022 і просираєш до цих пір. До речі ,країни Заходу в 1940 році теж не визнавали окупації країн Балтії совітами ,і що країнам Балтії це якось допомогло ?
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12.03.2025 16:13 Відповісти
та всім покуй
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12.03.2025 16:21 Відповісти
тварюка , що здала увесь південь , розказує що воно щось там не визнає....та ти ж втечеш відразу
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12.03.2025 16:22 Відповісти
Вважаючи на навмисні стилістичні помилки у цій розмитій заяві Зеленського, можна зробити припущення, що ТОТ вже не є тимчасовими. А знаючи вартість угод з рашкою, що площа ТОТ у планах гш рф на десь 2027 рік дорівнює площі України з наступною конвертацією ТОТ в ОТ (згідно прецеденту).
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12.03.2025 16:24 Відповісти
Ну да, ніколи. Як Куріли, як Калінінградську область, як північний Кіпр, як Північну Корею, як Приднестровье, як Осетію, як Абхазію..., як Китай (справжній Китай це Тайвань, якщо хтось не знає, а Китай це захоплена територія)
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12.03.2025 16:49 Відповісти
Перекладаю кошерні манси Зеленського на людську мову:
- Зеленський погодився залишити за москалями УСІ окуповані ними землі де-факто.
- Зеленський не визнаватиме їх москальськими де-юре.
Себто це фактична капітуляція України без юридичного визнання цього нами.
Що отримуємо в сухому залишку:
- Україна втрачає УСІ окуповані москалями землі.
- москальські окупанти не отримують жодного покарання за війну і масові вбивства українців.
- Україна і Українці не отримують жодних репарацій від москалів за війну, окупацію і вбивства.
Капітуляція від Зеленського.
''дякуєм''... ''дуже дякуєм''....
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12.03.2025 19:11 Відповісти
 
 