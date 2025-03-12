Україна ніколи не визнає окуповані території російськими, - Зеленський. ВIДЕО

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна ніколи не визнає окуповані Росією території, наголосивши, що це є "червоними лініями" для держави.

Про це глава держави заявив під час брифінгу, передає Цензор.НЕТ.

"Визнавати жодні окуповані території Росією ми не будемо. Це факт. Наші люди боролися за це, наші герої віддали свої життя. Скільки поранених, скільки всього пережито. Тому ніхто не забуде про це. Коли я кажу, що ніхто не забуде, це наші основні червоні лінії", - наголосив Зеленський.

Він підкреслив, що держава не дозволить нікому забути про цей злочин проти України, адже ці території залишаються невід’ємною частиною української держави.

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