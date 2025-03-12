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Україна ніколи не визнає окуповані території російськими, - Зеленський. ВIДЕО
Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна ніколи не визнає окуповані Росією території, наголосивши, що це є "червоними лініями" для держави.
Про це глава держави заявив під час брифінгу, передає Цензор.НЕТ.
"Визнавати жодні окуповані території Росією ми не будемо. Це факт. Наші люди боролися за це, наші герої віддали свої життя. Скільки поранених, скільки всього пережито. Тому ніхто не забуде про це. Коли я кажу, що ніхто не забуде, це наші основні червоні лінії", - наголосив Зеленський.
Він підкреслив, що держава не дозволить нікому забути про цей злочин проти України, адже ці території залишаються невід’ємною частиною української держави.
Топ коментарі
+18 gr1959
показати весь коментар12.03.2025 15:32
+15 Николай Влад
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+10 Лінкольн мкх #601041
показати весь коментар12.03.2025 15:31
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Чонгар розмінував, шашличкі у травні,ітд.
Він колись відповість за це?
Пройшло 85 років, повернулась ця територія Фінляндії?
Ні.
Або наприклад, рашисти окупували німецький Кенігсберг та зробили його Калінінградом 80 років тому.
Повернувся Кенігсберг до Німеччини за цей час?
Ні.
Тому не треба тут казки розповідати, що колись окуповані території України повернуться назад.
Це можна було зробити тільки зараз під час війни військовим шляхом.
Але влада відмовилась від цього.
А зараз треба будувати сильну Україну. А там поки бюджет рф буде то тянути, а це мільярди бюджетних коштів, ще одна заноза для рф. Абхазія - 2 ... Хай відбудовуть поки...
п.с. Тим хто за війну, беріть документи і в ТЦК.
Пацани з ноля хочуть відпочити, місце всім знайдеться в армії.
В мене сестра з Криму троюрідна раділа аквафрешу в 14-му........ Тепер обісрана нарікає на тяжке життя "на родінє, в расійськам криму"....................
Бачу як процвітає Донєцк, Абхазія, курили ...
- Зеленський погодився залишити за москалями УСІ окуповані ними землі де-факто.
- Зеленський не визнаватиме їх москальськими де-юре.
Себто це фактична капітуляція України без юридичного визнання цього нами.
Що отримуємо в сухому залишку:
- Україна втрачає УСІ окуповані москалями землі.
- москальські окупанти не отримують жодного покарання за війну і масові вбивства українців.
- Україна і Українці не отримують жодних репарацій від москалів за війну, окупацію і вбивства.
Капітуляція від Зеленського.
''дякуєм''... ''дуже дякуєм''....