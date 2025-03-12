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Воїни 54 ОМБр зупинили ворожу бронетехніку з піхотою, яка їхала на штурм, а потім ліквідували усіх окупантів. ВIДЕО

Бійці батальйону К-2 54-ої окремої механізованої бригади імені гетьмана Івана Мазепи зупинила ворожу бронетехніку з піхотою, яка їхала на штурм. Після атаки окупанти розбіглися у різні сторони, однак дрони-камікадзе їх наздогнали та ліквідували.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал підрозділу.

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Автор: 

армія рф (17196) ліквідація (3855) штурм (225) 54 окрема бригада (178)


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Живучий підар
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12.03.2025 22:35 Відповісти
Чудова робота
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12.03.2025 22:57 Відповісти
Смерть, московітам з прутіним-*******!!
Слава Україні!!
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12.03.2025 23:00 Відповісти
Героям слава !!
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13.03.2025 10:15 Відповісти
у кінці гра кота з напівдохлими мишами. обидва 300 та підуть на штурм знову
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12.03.2025 23:07 Відповісти
фарт не пропєш
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12.03.2025 23:52 Відповісти
Якійсь дрони слабенькі. Кацапів не проймають. А операторам ніхер чим заянятись граються з кацапами замість знищити і за новим летіти
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13.03.2025 00:18 Відповісти
Хорош срати під кожною новиною, ****** вже керувати чито операторами чи тіма хто дрони комплектує.
Хоча ні, бзди далі, там тебе ***** пошлють.
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13.03.2025 00:49 Відповісти
 
 