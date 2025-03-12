Воїни 54 ОМБр зупинили ворожу бронетехніку з піхотою, яка їхала на штурм, а потім ліквідували усіх окупантів. ВIДЕО

Бійці батальйону К-2 54-ої окремої механізованої бригади імені гетьмана Івана Мазепи зупинила ворожу бронетехніку з піхотою, яка їхала на штурм. Після атаки окупанти розбіглися у різні сторони, однак дрони-камікадзе їх наздогнали та ліквідували.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал підрозділу.

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