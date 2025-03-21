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Новини Відео Знищення ворожого Урагану
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Українські захисники знищили російську РСЗВ "Ураган" разом з екіпажем. ВIДЕО

Українські бійці виявили та уразили ворожу реактивну систему залпового вогню БМ-27 "Ураган", яка прямувала на вогневий рубіж. У результаті боєкомплект "Урагану" здетонував, знищено також двох загарбників.

Про це в Телеграм повідомили Сили безпілотних систем Збройних сил України, інформує Цензор.НЕТ.

"Оператори 14-го окремого полку БпАК СБС виявили ворожу реактивну систему залпового вогню, що прямувала на вогневий рубіж. Ворожий екіпаж помітив український БПЛА, але втекти не встиг", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що завдяки коригуванню операторів СБС українська реактивна артилерія завдала точного удару касетною бойовою частиною.

"Боєкомплект "Урагану" здетонував, а за попередніми даними, знищено двох окупантів, які входили до складу екіпажу системи", - розповіли у Силах безпілотних систем.

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Разом з фаршом, від ******!
Такого в Україні, з 2022 року, уже більше 900.000 орків !!
Далі, ще буде!
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21.03.2025 20:29 Відповісти
Мєхвод всё?
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21.03.2025 21:03 Відповісти
Крєатівненько члєн екіпажу полетів прогалиною.
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21.03.2025 21:13 Відповісти
 
 