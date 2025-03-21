Українські захисники знищили російську РСЗВ "Ураган" разом з екіпажем. ВIДЕО

Українські бійці виявили та уразили ворожу реактивну систему залпового вогню БМ-27 "Ураган", яка прямувала на вогневий рубіж. У результаті боєкомплект "Урагану" здетонував, знищено також двох загарбників.

Про це в Телеграм повідомили Сили безпілотних систем Збройних сил України, інформує Цензор.НЕТ.

"Оператори 14-го окремого полку БпАК СБС виявили ворожу реактивну систему залпового вогню, що прямувала на вогневий рубіж. Ворожий екіпаж помітив український БПЛА, але втекти не встиг", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що завдяки коригуванню операторів СБС українська реактивна артилерія завдала точного удару касетною бойовою частиною.

"Боєкомплект "Урагану" здетонував, а за попередніми даними, знищено двох окупантів, які входили до складу екіпажу системи", - розповіли у Силах безпілотних систем.

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