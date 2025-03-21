Прикордонники бригади "Гарт" знищили чотири точки зльоту російських БпЛА. ВIДЕО

Розвідувально-ударні групи БпЛА та артилеристи бригади "Гарт" завдали низки ударів по вогневих позиціях російських загарбників.

Відповідні кадри бойової роботи опубліковані на каналі Державної прикордонної служби, інформує Цензор.НЕТ.

Окрім знищення чотирьох точок зльоту російських безпілотників, прикордонники уразили ворожу БМП, дві гармати Д-30 та одну МТ-12 "Рапіра" окупантів.

"Військовослужбовці Держприкордонслужби продовжують виконання бойових завдань з протидії російсько-окупаційним військам у Харківській області", - йдеться у повідомленні.

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