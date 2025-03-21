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Прикордонники дронами знищили два понтонних комплекси окупантів на Харківщині. ВIДЕО
Підрозділ безпілотних авіаційних систем ДПСУ "Фенікс" знищує дронами ворожу техніку та піхоту на Харківщині.
Відповідне відео опубліковано на каналі підрозділу, інформує Цензор.НЕТ.
Уражено два понтонні комплекси ППС-84, бронемашину "Тигр", склади з БК, ліквідовано десяток окупантів.
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