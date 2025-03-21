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Прикордонники дронами знищили два понтонних комплекси окупантів на Харківщині. ВIДЕО

Підрозділ безпілотних авіаційних систем ДПСУ "Фенікс" знищує дронами ворожу техніку та піхоту на Харківщині.

Відповідне відео опубліковано на каналі підрозділу, інформує Цензор.НЕТ.

Уражено два понтонні комплекси ППС-84, бронемашину "Тигр", склади з БК, ліквідовано десяток окупантів.

Також дивіться: Снайпер ЗСУ збиває ворожі квадрокоптери поблизу Вовчанська. ВIДЕО

Автор: 

дрони (4615) Харківська область (674) війна в Україні (3470)


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добре..
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22.03.2025 00:14 Відповісти
Феникс - синичка, но боевая!
Вдачі Вам, БІЙЦІ!!!!
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22.03.2025 00:17 Відповісти
Не×уй шастати свинособакам без намордника.
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22.03.2025 00:38 Відповісти
 
 