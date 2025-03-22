Сили оборони ударами FPV-дронів та вогнем артилерії знищують колону ворожої бронетехніки на Новопавлівському напрямку. ВIДЕО

Українські захисники уразили колону російської бронетехніки, яка намагалася прорвати оборону ЗСУ на Новопавлівському напрямку.

Про це повідомили в оперативно-стратегічному угрупуванні військ "Хортиця", оприлюднивши відео від 110 окремої механізованої бригади імені генерал-хорунжого Марка Безручка, інформує Цензор.НЕТ.

"Окупанти колоною бронетехніки у кількості 13 одиниць намагалися прорвати нашу оборону, однак чергова спроба обернулась невдачею. Завдяки злагодженій роботі усіх підрозділів, ворожа техніка разом з десантом була уражена", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що ворожу бронетехніку було зупинено FPV-дронами та щільним вогнем артилерії.

"Частина колони від подальших атакувальних дій відмовилась і повернулась у вихідний рубіж. Залишки ворожої колони добивали вогнем артилерії і FPV-дронами. Ворожий наступ відбито, втрат наших позицій не допущено", - додали в ОСУВ "Хортиця".