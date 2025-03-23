Російському піхотинцю вдалося врятуватися після кількох ударів дрона, однак "Птахи Мадяря" його добили. ВIДЕО

Оператори дронів підрозділу WORMBUSTERS 414-ої окремої бригади безпілотних авіаційних систем "Птахи Мадяра" опублікували відео з жорсткою розв’язкою для російського військового на Покровському напрямку фронту в Донецькій області.

Українські FPV-дрони кілька разів атакували окупанта. Попри отримані поранення, той зумів підвестися і пройти ще кілька метрів, однак невдовзі впав на землю. Через короткий час дрон завдав фінального удару, остаточно ліквідувавши противника, інформує Цензор.НЕТ.

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