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Російському піхотинцю вдалося врятуватися після кількох ударів дрона, однак "Птахи Мадяря" його добили. ВIДЕО

Оператори дронів підрозділу WORMBUSTERS 414-ої окремої бригади безпілотних авіаційних систем "Птахи Мадяра" опублікували відео з жорсткою розв’язкою для російського військового на Покровському напрямку фронту в Донецькій області.

Українські FPV-дрони кілька разів атакували окупанта. Попри отримані поранення, той зумів підвестися і пройти ще кілька метрів, однак невдовзі впав на землю. Через короткий час дрон завдав фінального удару, остаточно ліквідувавши противника, інформує Цензор.НЕТ.

Також дивіться: Окупант ліквідував російського командира та добровільно здався українському дрону в полон. ВIДЕО

Автор: 

армія рф (17176) ліквідація (3852)


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Топ коментарі
+16
Изверги те, кто пришёл на нашу землю, убивать и грабить и те, кто их оправдывает и жалеет, типа тебя, а наши ребята молодцы, настоящие герои, слава украинской армии!
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23.03.2025 17:18
+11
Навіщо здичавілу свиноту брати в полон? Ліквідація на місці щоб свинота не плодилася.
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23.03.2025 17:33
+9
Кожна каzапська свинота яка прийшла в Україну зі зброєю в руках має ЗДОХНУТИ.
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23.03.2025 17:30
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все ж таки дронщики більші ізвєргі, чим навіть снайпери.
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23.03.2025 17:07 Відповісти
але з іншого боку все ж можуть у полон взяти, на відміну від снайпера.
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23.03.2025 17:09 Відповісти
Навіщо здичавілу свиноту брати в полон? Ліквідація на місці щоб свинота не плодилася.
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23.03.2025 17:33 Відповісти
ну тут не вгадаєш. Інколи вдається взяти в полон такого персонажа, за якого швидко нашого з полону дають.
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23.03.2025 17:39 Відповісти
Изверги те, кто пришёл на нашу землю, убивать и грабить и те, кто их оправдывает и жалеет, типа тебя, а наши ребята молодцы, настоящие герои, слава украинской армии!
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23.03.2025 17:18 Відповісти
Бачу, недавно тут вилупився, тому пробачаю.
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23.03.2025 17:24 Відповісти
звісно вас можуть швидко відправити в бан, особливо якщо хтось не полінується поскаржитись на ваш заклик депортувати пів Одеси на росію.
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23.03.2025 18:46 Відповісти
щось у вас якось Україна трохи відсторонено звучить у коментарі? Ви громадянин Німеччини?
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23.03.2025 18:56 Відповісти
А чого це стерво по копаному поперлося?
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23.03.2025 18:38 Відповісти
не знаю чи по копаному, але там могла би бути посіяна озимина, як би ця чухлома не приперлася би.
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23.03.2025 18:49 Відповісти
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23.03.2025 19:19 Відповісти
Самые гуманные сапёры. Никто не может принимать на себя миссию Бога. Решать жить или не жить.
Растяжку ставь возле бугорка или маленькой ложбинки. Бойцу противника нужно предоставить, хоть мизерный, но шанс укрыться и отыграть свою жизнь. Ловких войнов нужно уважать. Вот туда и ставь противопехотную"
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23.03.2025 19:55 Відповісти
просто у сапери ідуть самі чутливі натури, які не можуть і не хочуть бачити, як істота гине від їхнього витонченого мистецтва.
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23.03.2025 20:31 Відповісти
Прогулювався а тут бімбочки
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23.03.2025 17:09 Відповісти
терминатор
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23.03.2025 17:11 Відповісти
І скіко це коштувало ?
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23.03.2025 17:11 Відповісти
десь 1000+ єврів. Приблизно як одна 80мм міна.
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23.03.2025 17:14 Відповісти
Бог любить троїцю ))) хоча касаб сам би подох ... чи на його лікування розтринькали б купу грошей ..
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23.03.2025 17:11 Відповісти
доставка піци зірвалась.
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23.03.2025 17:12 Відповісти
Щось важке до накабздона перло...
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23.03.2025 17:16 Відповісти
Кожна каzапська свинота яка прийшла в Україну зі зброєю в руках має ЗДОХНУТИ.
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23.03.2025 17:30 Відповісти
З третього разу "дембельнувся" повернувся туди звідки з'явився - в пекло.
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23.03.2025 17:31 Відповісти
Чим справжня війна відрізняється від гібридно-постановочної? В справжній війні гинуть як прості солдати, так і генерали, депутати, міністри , посли ворожої сторони. А в напівсправжній постановочній гинуть тільки прості солдати. Чому наші дрони не завдають ударів по квартирам і домам депутатів, міністрів, гнералів , пілотів росії?
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23.03.2025 18:07 Відповісти
кому донатити?
тиловому щуру стерненку, або українському герою мадяру?
вибір за вами!
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23.03.2025 18:34 Відповісти
Шо ти мелеш? Мадяр, до речі, дуже гарно відгукується про Стерненка і не раз дякував йому за дрони...
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23.03.2025 18:57 Відповісти
"Мы лишим себя поставок", - Стерненко раскритиковал "Мадяра"
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23.03.2025 19:02 Відповісти
невже буде скрін твого донату? Бо я все так же чекаю
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23.03.2025 20:57 Відповісти
В вєщьмішку унітаз тягне?
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23.03.2025 19:53 Відповісти
гуманісти....
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23.03.2025 19:54 Відповісти
хреновые боеприпасы
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23.03.2025 19:57 Відповісти
Як, одразу, видно по мережі, оту московську шушеру своїми висерами!
Украінці, це зовсім інші Люди, чемні та виховані, під час спілкування!!
Дотримуймося інформГігієни! Будьмо пильними, Українці, бо московіти гадять!
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23.03.2025 21:03 Відповісти
Нах витрачати дрони на добивання ще живого мерця?
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24.03.2025 06:26 Відповісти
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24.03.2025 09:39 Відповісти
 
 