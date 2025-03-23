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Російському піхотинцю вдалося врятуватися після кількох ударів дрона, однак "Птахи Мадяря" його добили. ВIДЕО
Оператори дронів підрозділу WORMBUSTERS 414-ої окремої бригади безпілотних авіаційних систем "Птахи Мадяра" опублікували відео з жорсткою розв’язкою для російського військового на Покровському напрямку фронту в Донецькій області.
Українські FPV-дрони кілька разів атакували окупанта. Попри отримані поранення, той зумів підвестися і пройти ще кілька метрів, однак невдовзі впав на землю. Через короткий час дрон завдав фінального удару, остаточно ліквідувавши противника, інформує Цензор.НЕТ.
Топ коментарі
+16 Владимир Мессинг
показати весь коментар23.03.2025 17:18
+11 Oleg K #589544
показати весь коментар23.03.2025 17:33
+9 Oleg K #589544
показати весь коментар23.03.2025 17:30
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Растяжку ставь возле бугорка или маленькой ложбинки. Бойцу противника нужно предоставить, хоть мизерный, но шанс укрыться и отыграть свою жизнь. Ловких войнов нужно уважать. Вот туда и ставь противопехотную"
тиловому щуру стерненку, або українському герою мадяру?
вибір за вами!
Украінці, це зовсім інші Люди, чемні та виховані, під час спілкування!!
Дотримуймося інформГігієни! Будьмо пильними, Українці, бо московіти гадять!