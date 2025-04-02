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Новини Відео Знищення російських окупантів
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Снайпер поцілив в окупанта із дистанції 1450 метрів. ВIДЕО

Український снайпер ліквідував окупанта із відстані 1450 метрів.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис успішної бойової роботи українського воїна опублікований у соцмережах.

"Дистанція 1450м. Калібр 50 BMG. Відеофіксація та корегування - SAFRAN JIM LR. Гвинтівка PGW LRT-3. Набій NM 140 F2 APHEI бронебійно-розривний запалювальний", - йдеться у коментарі до відео.

Дивіться: Снайпер ЗСУ збиває ворожі квадрокоптери поблизу Вовчанська. ВIДЕО

Також дивіться: Снайпери із Сил спеціальних операцій показали ліквідацію окупантів на відстані від 1170 до 1460 метрів. ВIДЕО

Автор: 

армія рф (17302) знищення (7194) снайпери (357)


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Топ коментарі
+13
Добре влупило - аж пилюка полетіла!
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02.04.2025 09:47
+12
Ого! Ще й по рухомій цілі... Це просто круто!
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02.04.2025 10:17
+9
Відмучився
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02.04.2025 09:42
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02.04.2025 09:42 Відповісти
Добре влупило - аж пилюка полетіла!
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02.04.2025 09:47 Відповісти
-1
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02.04.2025 10:05 Відповісти
Треба на ганзі в вітці про продаж нарєзного сцилку на це відео запіліть. Можеж? Мене там ще 14-го забанілі "навєчно"
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04.04.2025 02:26 Відповісти
Вибач, але ні, трохи в полях, доступ до компа і телефону обмежений )
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04.04.2025 09:01 Відповісти
Ого! Ще й по рухомій цілі... Це просто круто!
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02.04.2025 10:17 Відповісти
та й вітерець там був теж поривчастий - РЕСПЕКТ!!!
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02.04.2025 10:41 Відповісти
схожий на снігову людину...
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02.04.2025 10:33 Відповісти
Трохи приліг, скотина...
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02.04.2025 11:02 Відповісти
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02.04.2025 11:18 Відповісти
Наші снайпери як алхіміки, одну кулю можуть перетворити у білу ладу за секунду
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02.04.2025 12:11 Відповісти
Кацап впав - і мухи налетіли.
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02.04.2025 12:18 Відповісти
Скільки це їх настріляти треба щоб так далеко і влучно.
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02.04.2025 15:23 Відповісти
Слава ЗСУ - головному перемовнику! Героям слава!
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02.04.2025 15:25 Відповісти
 
 