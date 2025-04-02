Снайпер поцілив в окупанта із дистанції 1450 метрів. ВIДЕО

Український снайпер ліквідував окупанта із відстані 1450 метрів.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис успішної бойової роботи українського воїна опублікований у соцмережах.

"Дистанція 1450м. Калібр 50 BMG. Відеофіксація та корегування - SAFRAN JIM LR. Гвинтівка PGW LRT-3. Набій NM 140 F2 APHEI бронебійно-розривний запалювальний", - йдеться у коментарі до відео.

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