Снайпер поцілив в окупанта із дистанції 1450 метрів. ВIДЕО
Український снайпер ліквідував окупанта із відстані 1450 метрів.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис успішної бойової роботи українського воїна опублікований у соцмережах.
"Дистанція 1450м. Калібр 50 BMG. Відеофіксація та корегування - SAFRAN JIM LR. Гвинтівка PGW LRT-3. Набій NM 140 F2 APHEI бронебійно-розривний запалювальний", - йдеться у коментарі до відео.
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