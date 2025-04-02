Конфлікт із побиттям за участі ТЦК у Львові: у військкоматі кажуть, що чоловік, скориставшись штовханиною, втік. ВIДЕО
1 квітня 2025 року в один з РТЦК та СП у місті Львові наряд поліції доставив порушника військового обліку. Громадянина направили на проходження військово-лікарської комісії та згідно її висновку визнали придатним до військової служби.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Львівського ОТЦК та СП.
Як переконують у ТЦК, після цього чоловік намагався здійснити втечу й був затриманий військовослужбовцями, що чергували при ВЛК. Внаслідок, зав’язалася сутичка з цивільними громадянами.
"Будь-які спроби з боку військовослужбовців пояснити ситуацію щодо військовозобов’язаного виявилися марними. Це в свою чергу призвело до надмірних емоцій. У загальній штовханині військовозобов’язаному громадянину вдалося втекти. Він буде оголошений у розшук. Щодо цього епізоду керівництвом Львівського ОТЦК та СП призначене службове розслідування", - йдеться у повідомленні.
Також у ТЦК зазначили, що під час події один із військовослужбовців отримав травму руки від удару, завданого правопорушником. Щодо цього факту - подано відповідну заяву до Національної поліції про напад на військовослужбовця.
Також у ТЦК нагадали про відповідальність осіб, які своїми діями намагалися "відбити" військовозобов’язаного.
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Таке писати мають моральне право хіба ті, хто знаходиться на "нулі". І те - з великою натяжкою...Не можуть всі воювати і загинути на фронті.
А шо це за діла? З чого б це зразу на полігон вести людину? Можливо у нього є "незакриті" справи на гражданкє. Мають дати час позакривати нагальні питання, а не силоміць везти в учбовий центр.
ухилянти котрі давали присягу чого не на фронті? кулаками хай там махає, такій больний?
1. добровольці 25-60 (сотні тисяч пішло в перший рік війни);
2. недобровольці 25-60 (числа в нетто - з врахуванням окупаційних, природних, військових, еміграційних втрат за останні 34 роки):
2.1.резервісти 1991 - 2022 років строкової служби (2.2-2.3 млн. - для штурмових частин);
2.2.резервісти 1984 - 1990 років строкової служби (1,5-1,6 млн. - для тилових і логістичних частин);
2.3. офіцери запасу і випускники військових закладів 1991-2025 років навчання, що не входять до групи резервістів (0,5-0,6 млн.);
2.4. (екс)працівники силових органів 1991-2025 років служби (сбу, прикорд., поліція, под.поліція, мчс, митна служба і т.п.), що не входять до групи резервістів, офіцерів запасу і випускників військових закладів (1,1-1,2 млн.);
Всього група №2 = 5,3-5,7 млн.
3. недобровольці 25-60: цивілісти-фольксштурм - останній рубіж для стримування ворога в містах.
Така черговість в мобпроцесі на порядок покращила б його оцінку в очах суспільства і таких диких сцен з побиттям жінок не булоб.
Він тільки в подібних темах з'являється і пише одну й ту ж саму "галіматню" (с), - РОЗСТРІЛЮВАТИ.
Всьо. Це вся його діяльність тут на сайті.
Оний тіп дуже схожий на Органчіка, - градоначальніка города Глупова (Салтиков-Щєдрін), який вмів промовляти тільки дві фрази, - "Разорю!" і "Нє потєрплю!"