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Конфлікт із побиттям за участі ТЦК у Львові: у військкоматі кажуть, що чоловік, скориставшись штовханиною, втік. ВIДЕО

1 квітня 2025 року в один з РТЦК та СП у місті Львові наряд поліції доставив порушника військового обліку. Громадянина направили на проходження військово-лікарської комісії та згідно її висновку визнали придатним до військової служби.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Львівського ОТЦК та СП.

Як переконують у ТЦК,  після цього чоловік намагався здійснити втечу й був затриманий військовослужбовцями, що чергували при ВЛК. Внаслідок, зав’язалася сутичка з цивільними громадянами.

"Будь-які спроби з боку військовослужбовців пояснити ситуацію щодо військовозобов’язаного виявилися марними. Це в свою чергу призвело до надмірних емоцій. У загальній штовханині військовозобов’язаному громадянину вдалося втекти. Він буде оголошений у розшук. Щодо цього епізоду керівництвом Львівського ОТЦК та СП призначене службове розслідування", - йдеться у повідомленні.

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Також у ТЦК зазначили, що під час події один із військовослужбовців отримав травму руки від удару, завданого правопорушником. Щодо цього факту - подано відповідну заяву до Національної поліції про напад на військовослужбовця.

Також у ТЦК нагадали про відповідальність осіб, які своїми діями намагалися "відбити" військовозобов’язаного.

Автор: 

Львів (3069) ТЦК та СП (567) Львівська область (2424) Львівський район (59)


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Топ коментарі
+38
****,до чого ми дожили....всі марять перемогою але хай сусід воює бо я мамина квіточка не навчена.Тьху,гидко
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02.04.2025 12:35
+31
Взагалі якщо по чесному, то або всі воюють, або всі вирішують здатися. Бо справді оце "до кінця, до перемоги, ухилянти сцикуни, але я старий-заброньований-доглядальник-багатодітний-патріот з Торонто" - це так не має бути. Але, знову ж таки, якщо всі то всі, а не як в інтерв'ю депутат-ВОЇН Костенко казав: "Воювати мають всі", але на питання "і депутати?" почав "ну це популізм, самі розумієте, популізм". Так воно й депутати популізм, і прокурори популізм, і поліція популізм, і співаки популізм, і Крупи популізм - один популізм з ІПСО всюди, тільки "Микола лізь у бус" не популізм.
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02.04.2025 12:47
+23
У нас більше 900 тисяч чиновників всіх мастей,але чомусь вони не хочуть захищати,хоча живуть на великих зарплатах від цих людей,яких посилають воювати.
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02.04.2025 12:44
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Сторінка 3 з 3
Штучне роздмухування ситуації в Україні до соціального вибуху. Таке враження, що ТЦК працюють в інтересах Кремля.
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02.04.2025 13:45 Відповісти
так і є, через дії тітушок-бусифікаторів їх ненавидять неменше як "асвабадітелей".
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02.04.2025 15:52 Відповісти
Вони витягають з під спідниць і підвалів щурів ухилянтів які ховаються від призову не треба їх ловить а треба відстрілювати ухилянт зрадник кара смерть
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07.04.2025 15:56 Відповісти
"Далеко прийдете" з такими поглядами... Приблизно до нацистської Німеччини часів Гітлера. Або радянщини репресивних часів Сталіна.
Таке писати мають моральне право хіба ті, хто знаходиться на "нулі". І те - з великою натяжкою...Не можуть всі воювати і загинути на фронті.
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07.04.2025 17:02 Відповісти
Такие гопники как ты хуже бурятов.
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08.04.2025 02:36 Відповісти
Зєлю геть. Це він гадить. Вибори
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02.04.2025 13:45 Відповісти
Пішов дурень за крейсером
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07.04.2025 15:57 Відповісти
ТЦК всего лишь исполнительный орган. Смешно видеть, как те, кто формирует политику, пытаются дистанцироваться от её последствий. Но исполнителей менять бессмысленно - дракона можно убить только, отрубив ему голову.
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02.04.2025 13:56 Відповісти
коментарi зелених пидоботiв вражають от би цi грошi (зелених пiдоботоферм) на та на дрони та автiвки хлопцям справжнiм захистникам111
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02.04.2025 14:52 Відповісти
Як ви думаєте: якщо затримати цих тцк-кашників і провести анонімне онлайн опитування: "у кого і скільки вони вимагали хабар", скільки жертв і яка сума назбирається?
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02.04.2025 15:07 Відповісти
Як переконують у ТЦК, після цього чоловік намагався здійснити втечу й був затриманий військовослужбовцями, що чергували при ВЛК. Внаслідок, зав'язалася сутичка з цивільними громадянами.

А шо це за діла? З чого б це зразу на полігон вести людину? Можливо у нього є "незакриті" справи на гражданкє. Мають дати час позакривати нагальні питання, а не силоміць везти в учбовий центр.
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02.04.2025 15:38 Відповісти
Ще в 23 році таке точно було, принаймні в нас - ВЛК за 15 хвилин в пятницю ввечері, але на вихідні випускали додому і повістку на відправку вже на понеділок виписували. Зараз так не роблять, бо, будемо казати відверто, багато хто закриває нагальні питання нескінченно довго. Так що повний бардак з усіх сторін.
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02.04.2025 16:15 Відповісти
красавчік шо втік, таку країну!!! такууу!!! КРАЇНУ!!!! захищати нехоче
ухилянти котрі давали присягу чого не на фронті? кулаками хай там махає, такій больний?
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02.04.2025 15:41 Відповісти
Заміть як вони в нього вчепилися. У мене так кіт в здобич чіпляєтся, мишу з рота не вийде забрати. Він для них як родний. Так ******* того ухилянта, шо відпускать не хочуть так *******, шоб самим не їхать
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02.04.2025 15:44 Відповісти
так і є, різниці між тітушками у формі і бурятами якими лякають взагалі не має, окрім очей.
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02.04.2025 15:54 Відповісти
Такое рвение проявляют только если есть заинтересованность. Или план (не выполнишь - сам пойдешь) или бабло за каждую тушку. Но тут скорее всего "план", даже за бабло так не бьются.
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02.04.2025 16:36 Відповісти
очікуваний результат подвійних стандартів
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02.04.2025 16:16 Відповісти
Окрім вже чинних контрактників пріоритетність мобілізації з першого дня війни мала бути такою:

1. добровольці 25-60 (сотні тисяч пішло в перший рік війни);

2. недобровольці 25-60 (числа в нетто - з врахуванням окупаційних, природних, військових, еміграційних втрат за останні 34 роки):
2.1.резервісти 1991 - 2022 років строкової служби (2.2-2.3 млн. - для штурмових частин);
2.2.резервісти 1984 - 1990 років строкової служби (1,5-1,6 млн. - для тилових і логістичних частин);
2.3. офіцери запасу і випускники військових закладів 1991-2025 років навчання, що не входять до групи резервістів (0,5-0,6 млн.);
2.4. (екс)працівники силових органів 1991-2025 років служби (сбу, прикорд., поліція, под.поліція, мчс, митна служба і т.п.), що не входять до групи резервістів, офіцерів запасу і випускників військових закладів (1,1-1,2 млн.);
Всього група №2 = 5,3-5,7 млн.

3. недобровольці 25-60: цивілісти-фольксштурм - останній рубіж для стримування ворога в містах.

Така черговість в мобпроцесі на порядок покращила б його оцінку в очах суспільства і таких диких сцен з побиттям жінок не булоб.
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02.04.2025 16:32 Відповісти
А чому з 25? Хоча б з 20-22! В усіх війнах молодь воювала...
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02.04.2025 17:20 Відповісти
Як по закону то по закону. Відкриваємо Конституцію і виконуємо. Поліцаї та держслужбовці всіх рівнів особистим прикладом "чи" а ліпше "та" їх кровні рідні йдуть в штурмові бригади, а не в тилові, як для відмазки роблять. І після того мають моральне та законне право обіймати державні посади. І тоді підтягнеться "нарід".
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02.04.2025 16:42 Відповісти
Чітко видно обличчя напавших на військових громадянок. Відповідальність буде ?? Чи поліція з ними заодно??
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02.04.2025 16:45 Відповісти
Этот беспредел со стороны власти, вся эта ловля людей на улицах - это просто жесть. У нас люди не невидимки. У всех есть паспорта, ИНН. Ну нарушил человек - все данные о нем есть. Штрафуйте, блокируйте счета, ограничьте в правах - законов же напринимали, так пугали, что вот сейчас да как начнем, да всех как накажем, кто нарушит. И что? Это же не делается. Почему ловят людей на улицах? А все просто. Это "фейсконтроль", идет отбор. Ловят в маршрутках, на рынках, в гаражах - Петра та Миколу, людей простых. Ведь через паспортные данные и ИНН не всегда видно, что там за человек, ведь можно и нарваться на "непростого". Кому охота получить неприятности. Потому и выходят на охоту - смотрят - "чувак на велике", ну это просто подарок - с велика скинули и в бусик.
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02.04.2025 16:45 Відповісти
Втік мовчи, не хочеш воювати мовчи,спіймали бо баран ,та ні кацахли ревуть кацапа кличуть, шоб канчуком закрили пельку як на окупованих.
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02.04.2025 17:13 Відповісти
Провокатор!!!!
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02.04.2025 17:23 Відповісти
Не надо *******, наряда полиции не было. Таким образом тцкашные крысы зарабатывают себе на карма. Ловят всех подряд без мусаров, создают людям проблемы, чтобы люди откупались или или служить.
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02.04.2025 17:33 Відповісти
Це дурачок, або кацапський провокатор.
Він тільки в подібних темах з'являється і пише одну й ту ж саму "галіматню" (с), - РОЗСТРІЛЮВАТИ.
Всьо. Це вся його діяльність тут на сайті.
Оний тіп дуже схожий на Органчіка, - градоначальніка города Глупова (Салтиков-Щєдрін), який вмів промовляти тільки дві фрази, - "Разорю!" і "Нє потєрплю!"

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02.04.2025 21:14 Відповісти
Це все результат самоусунення верховного ішака від своїх конституційних обовязків. Цього обкуреного дегенерата в першу чергу треба брати за жабри.
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02.04.2025 20:23 Відповісти
Коли Алєнь начав волати: ,,Жінку вдарив!!!" Це виглядало дуже смішно))) наче чоловіків бити можна
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02.04.2025 20:57 Відповісти
краще б зеленьський втік
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03.04.2025 08:49 Відповісти
Не ганятися а подворовий поквартирний обход і при спротиві відстрелювяк скажених псів а родини за парєбрік бо ухилянти і їхні захисники зрадники
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07.04.2025 16:04 Відповісти
Ты контуженый,шо ты мелешь?по какому праву ты в квартиру к людям будешь ломиться ,?хуже окупантов такие беспредельщики
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08.04.2025 02:42 Відповісти
У какой розшук его подали?вы, макаки ,нет такого закона,чтоб в розыск подавали . Хватит сочинять бред,мы живем в правовом государстве,а не царстве Зебобика. Я не хочу жить в государстве ,где военная диктатура,как на рассее.
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08.04.2025 02:40 Відповісти
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