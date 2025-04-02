Конфлікт із побиттям за участі ТЦК у Львові: у військкоматі кажуть, що чоловік, скориставшись штовханиною, втік. ВIДЕО

1 квітня 2025 року в один з РТЦК та СП у місті Львові наряд поліції доставив порушника військового обліку. Громадянина направили на проходження військово-лікарської комісії та згідно її висновку визнали придатним до військової служби.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Львівського ОТЦК та СП.

Як переконують у ТЦК, після цього чоловік намагався здійснити втечу й був затриманий військовослужбовцями, що чергували при ВЛК. Внаслідок, зав’язалася сутичка з цивільними громадянами.

"Будь-які спроби з боку військовослужбовців пояснити ситуацію щодо військовозобов’язаного виявилися марними. Це в свою чергу призвело до надмірних емоцій. У загальній штовханині військовозобов’язаному громадянину вдалося втекти. Він буде оголошений у розшук. Щодо цього епізоду керівництвом Львівського ОТЦК та СП призначене службове розслідування", - йдеться у повідомленні.

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Також у ТЦК зазначили, що під час події один із військовослужбовців отримав травму руки від удару, завданого правопорушником. Щодо цього факту - подано відповідну заяву до Національної поліції про напад на військовослужбовця.

Також у ТЦК нагадали про відповідальність осіб, які своїми діями намагалися "відбити" військовозобов’язаного.