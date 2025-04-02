Зеленський відвідав поранених захисників у лікарні Дніпра. ВIДЕО

Президент Володимир Зеленський відвідав медзаклад у Дніпрі, де проходять лікування українські воїни після поранень.

Про це глава держави повідомив у Telegram, інформує Цензор.НЕТ.

"Відвідав захисників, поспілкувався з ними та відзначив державними нагородами.



Дякую кожному воїну за важливу боротьбу, за мужність, службу та захист нашої країни! Одужуйте якнайшвидше. Особлива вдячність медикам, які кожного дня лікують, підтримують і повертають життя нашим захисникам", - зазначив він.

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