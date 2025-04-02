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Зеленський відвідав поранених захисників у лікарні Дніпра. ВIДЕО

Президент Володимир Зеленський відвідав медзаклад у Дніпрі, де проходять лікування українські воїни після поранень.

Про це глава держави повідомив у Telegram, інформує Цензор.НЕТ.

"Відвідав захисників, поспілкувався з ними та відзначив державними нагородами.

Дякую кожному воїну за важливу боротьбу, за мужність, службу та захист нашої країни! Одужуйте якнайшвидше. Особлива вдячність медикам, які кожного дня лікують, підтримують і повертають життя нашим захисникам", - зазначив він.

Дивіться: Зеленський обговорив з Бербок продовження підтримки України та гарантії безпеки. ВIДЕО

Автор: 

лікарня (1359) Дніпро (3264) Зеленський Володимир (23764) військовослужбовці (4733) Дніпропетровська область (3701) Дніпровський район (68)


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Топ коментарі
+12
Визит без шашлычков и пианины- незачёт.
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02.04.2025 14:04
+10
Скотиняка не голена.
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02.04.2025 14:08
+9
Я подумав, що військовий шпиталь покажуть - оце було би відео....
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02.04.2025 14:03
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Я подумав, що військовий шпиталь покажуть - оце було би відео....
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02.04.2025 14:03 Відповісти
Точно. 95 квартал створить будь-яку сцену. Особливо, з рукопашною атакою Лідора проти чеченців !
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02.04.2025 14:26 Відповісти
Визит без шашлычков и пианины- незачёт.
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02.04.2025 14:04 Відповісти
На піаніно Жека в коридорі лабае.
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02.04.2025 14:09 Відповісти
Жека в батальоне Монако парашных снайперов лысиной слепит.
А может и не снайперов, и не лысиной, и не головой, а головкой...
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02.04.2025 14:28 Відповісти
Як це ? 95 квартал вже отримав премію за сценку "Шпиталь і його пацієнти".
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02.04.2025 14:27 Відповісти
За эту?
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02.04.2025 14:32 Відповісти
🤡 цілитель 😄
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02.04.2025 14:04 Відповісти
І провідав і попіарився
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02.04.2025 14:07 Відповісти
Скотиняка не голена.
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02.04.2025 14:08 Відповісти
Я не голосував за зе-барана. Проте не бажаю ні сам, ні чути від будь-кого про баранів, які САМЕ Й ПРОГОЛОСУВАЛИ за ТОГО ВІСЛЮКА. Чого ? Бо виходить так, цьому Віслюку ДОВІРЯЄ майже 60 %, а ті, хто за нього проголосували (аби не Порох) дивовижно вважаються баранами, зебидлотою. Якось треба вже визначатись. Так ми красиві чи розумні нарешті ? Щодо цього Віслюка, то він не вважає себе ВИНУВАТЦЕМ української трагедії. Навпаки, він собі вже причепив орден "Асвабадітєль". Не вловлює, як цей орден асоціює з його "пєрєстать стрєлять" або "війна треба тільки Порошенко" !!! ? А йому .... ?
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02.04.2025 14:09 Відповісти
Чого визначатись? Зебидлота є зебидлота. Які сумніви?
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02.04.2025 14:21 Відповісти
цікаво,а перед візитом відбір проводиться?бо я йому руки не дав би
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02.04.2025 14:09 Відповісти
справа не в руці а щоб "лишнє" не сказати
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02.04.2025 14:11 Відповісти
Якби кожен Українець плюнув у морду цьому зраднику - він утопився би в харкотинні людської ненависті. Хай би провезли його з бандою попри цвинтарі наших міст і сіл, (котрі стали вже майже суцільно жовто-блакитними), щоб люди порвали їх на дрібні шматки на їду псам і шакалам.
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02.04.2025 14:23 Відповісти
Віслюк втреться і піде .... в президенти, як і "обіцяв" на стадІЙОні. Нізафто вдруге ?
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02.04.2025 14:30 Відповісти
Шмаркля відвідує лише лежачих, щоб по небритому рилі не прилетіло.
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02.04.2025 14:23 Відповісти
95 квартал вже отримав премію за сценку "Шпиталь і його пацієнти".
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02.04.2025 14:28 Відповісти
не показуйте иншим політикам, розплачуться.
схоже що під вибори повилазили потвори і починають на сльозу давити.
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02.04.2025 14:35 Відповісти
На чуЙства скоріше. Бо українці вже всі сльози виплакали.
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02.04.2025 14:39 Відповісти
***** вона й в Африці *****-віслюк.
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02.04.2025 14:40 Відповісти
бійцям одужання, а зеленій курві миттєвої карми...
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02.04.2025 14:53 Відповісти
Тварина. Прийшов подивитись на діяння свої.
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02.04.2025 15:04 Відповісти
Хлопчики наші, ОДУЖУЙТЕ, РІДНІ!!
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02.04.2025 15:11 Відповісти
Щось ніхто з хлопців поранених не відкинув руку президента. Він дратує тільки форумних щурів.
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02.04.2025 15:14 Відповісти
а ще форумних щурів дратує корупція, розкрадання, саботаж, провал міжнародної політики
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02.04.2025 15:54 Відповісти
типу до Зеленського в нас всього цього не було...
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02.04.2025 15:56 Відповісти
ЦИНІЧНА ІСТОТА
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02.04.2025 15:31 Відповісти
зелена підарасіна почала передвиборчу кампанію?
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02.04.2025 16:20 Відповісти
Мохнатий ішак піариться на біді, яку сам і привів. Ганьба мудаку!
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02.04.2025 20:08 Відповісти
 
 