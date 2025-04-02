Зеленський відвідав поранених захисників у лікарні Дніпра. ВIДЕО
Президент Володимир Зеленський відвідав медзаклад у Дніпрі, де проходять лікування українські воїни після поранень.
Про це глава держави повідомив у Telegram, інформує Цензор.НЕТ.
"Відвідав захисників, поспілкувався з ними та відзначив державними нагородами.
Дякую кожному воїну за важливу боротьбу, за мужність, службу та захист нашої країни! Одужуйте якнайшвидше. Особлива вдячність медикам, які кожного дня лікують, підтримують і повертають життя нашим захисникам", - зазначив він.
Топ коментарі
+12 Green Bill #603485
показати весь коментар02.04.2025 14:04
+10 Старый зольдат
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+9 Luk Viktor
показати весь коментар02.04.2025 14:03
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А может и не снайперов, и не лысиной, и не головой, а головкой...
схоже що під вибори повилазили потвори і починають на сльозу давити.