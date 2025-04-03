Ударний БПЛА "Молния", розвідувальні безпілотники "Zala" і два "Supercam" знищили бійці 10-ї ОГШБр "Едельвейс". ВIДЕО
Оператори зенітних дронів із 10-ї ОГШБр "Едельвейс" знищили чотири ворожі безпілотники - ударний БПЛА "Молния", два розвідувальні "Supercam" і один "Zala".
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис успішних атак українських воїнів опублікований у соцмережах.
"Воїни 10-ї ОГШБр Едельвейс продовжують очищати небо від російського сміття. Знищили ударний БПЛА Молнія та розвідувальні Zala і 2 Supercam", - зазначається у коментарі до відео.
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Amber
показати весь коментар03.04.2025 12:35 Відповісти Мені подобається 2
Андрій Аніщенко
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Aleksander Lukashenko
показати весь коментар04.04.2025 07:07 Відповісти Мені подобається 0
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