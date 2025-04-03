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Ударний БПЛА "Молния", розвідувальні безпілотники "Zala" і два "Supercam" знищили бійці 10-ї ОГШБр "Едельвейс". ВIДЕО

Оператори зенітних дронів із 10-ї ОГШБр "Едельвейс" знищили чотири ворожі безпілотники - ударний БПЛА "Молния", два розвідувальні "Supercam" і один "Zala".

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис успішних атак українських воїнів опублікований у соцмережах.

"Воїни 10-ї ОГШБр Едельвейс продовжують очищати небо від російського сміття. Знищили ударний БПЛА Молнія та розвідувальні Zala і 2 Supercam", - зазначається у коментарі до відео.

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Автор: 

ППО (3172) 10 окрема гірсько-штурмова бригада (207) дрони (4662)


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03.04.2025 12:35 Відповісти
А шахеди так можна знищувати?
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03.04.2025 12:36 Відповісти
Ні. Розвідувальні дрони повинні летіти повільно. Інакше доступна кацапам електроніка не встигне обробляти інформацію. А Китай її не робить. По крайній мірі офіційно. А якщо навіть неофіційно і робить - кацапам, офіційно чи ні, поставляти не буде. Тому що, офіційно чи ні, відгребе від США та ЄС так, що саме КПК не виживе. А ударному дрону потрібно лише GPS. Чи Beidou без різниці. Тому він може летіти наскільки захоче. Хоч на гіперзвуці.
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04.04.2025 07:07 Відповісти
 
 