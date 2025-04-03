"Червоні лінії" України на перемовинах із РФ – зменшення армії та визнання окупованих територій, - Зеленський. ВIДЕО

Президент Володимир Зеленський заявив, що під час майбутніх переговорів із РФ про завершення війни Україна не визнає окуповані території російськими та не погодиться на скорочення армії.

Про це він повідомив під час зустрічі з керівниками територіальних громад Чернігівщини, інформує Цензор.НЕТ.

"Для нас пріоритет – наша сильна армія. Тому це (для нас) "червона лінія" - жодних зменшень в рази нашої армії. Якщо чесно, ми будемо робити все, щоби залишити армію в тому стані щодо кількості, яка є сьогодні. Велика армія, яка в три рази більша, ніж (була) на початку війни. Армія, яка може тільки модернізуватися. Ось які зміни можуть бути після закінчення війни", - наголосив голова держави.

Зеленський також зауважив, що пріоритетною "червоною лінією" України на майбутніх мирних переговорах стане й невизнання окупованих територій російськими.

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"Інші геополітичні речі – це невизнання будь-яких територій, які окупувала Росія, рускімі. Це українські території, це для нас одна з найголовніших "червоних ліній". У будь-якому випадку, це тимчасово окуповані території", - сказав глава держави.

Президент також акцентував, що справедливий мир настане тоді, коли всі території повернуться.

"Але якщо можна зробити так, щоби знайти компроміс, щоб повернення цих територій відбулось з часом дипломатичним шляхом… Я думаю, що напевно, що стосується деяких територій, це буде єдиний шлях", - припустив Зеленський.

Він додав, що Україна працюватиме над покаранням воєнних злочинців.

"Інша справа, що хто буде з нами в цьому. Це вже залежить від гідності й моралі інших партнерів, а не України", - додав український лідер.

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