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Новини Відео Зеленський про територіальні поступки переговори з РФ
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"Червоні лінії" України на перемовинах із РФ – зменшення армії та визнання окупованих територій, - Зеленський. ВIДЕО

Президент Володимир Зеленський заявив, що під час майбутніх переговорів із РФ про завершення війни Україна не визнає окуповані території російськими та не погодиться на скорочення армії.

Про це він повідомив під час зустрічі з керівниками територіальних громад Чернігівщини, інформує Цензор.НЕТ.

"Для нас пріоритет – наша сильна армія. Тому це (для нас) "червона лінія" - жодних зменшень в рази нашої армії. Якщо чесно, ми будемо робити все, щоби залишити армію в тому стані щодо кількості, яка є сьогодні. Велика армія, яка в три рази більша, ніж (була) на початку війни. Армія, яка може тільки модернізуватися. Ось які зміни можуть бути після закінчення війни", - наголосив голова держави.

Зеленський також зауважив, що пріоритетною "червоною лінією" України на майбутніх мирних переговорах стане й невизнання окупованих територій російськими.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Жодного формату перемовин не боюся. Це Путін не готовий до прямих переговорів, - Зеленський

"Інші геополітичні речі – це невизнання будь-яких територій, які окупувала Росія, рускімі. Це українські території, це для нас одна з найголовніших "червоних ліній". У будь-якому випадку, це тимчасово окуповані території", - сказав глава держави.

Президент також акцентував, що справедливий мир настане тоді, коли всі території повернуться.

"Але якщо можна зробити так, щоби знайти компроміс, щоб повернення цих територій відбулось з часом дипломатичним шляхом… Я думаю, що напевно, що стосується деяких територій, це буде єдиний шлях", - припустив Зеленський.

Він додав, що Україна працюватиме над покаранням воєнних злочинців.

"Інша справа, що хто буде з нами в цьому. Це вже залежить від гідності й моралі інших партнерів, а не України", - додав український лідер.

Також читайте: Переговори з Путіним як пінг-понг. Україна готова говорити з кимось, хто представлятиме РФ, - Зеленський

Автор: 

армія (3770) Зеленський Володимир (23764) окупація (6682) територіальна цілісність (152) переговори з Росією (1077)


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Топ коментарі
+11
Червоні лінії зменшуються і пересуваються із скорістю тайфуна. А говорив велікій зє. що звільнимо всі землі, репарації, тай про суд щось звіздів.
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03.04.2025 16:14
+9
Так кацапам похрін чи визнаєш чи не визнаєш ті території ,які ти просрав кацапськими
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03.04.2025 16:24
+6
А повернення московський попів-фсбшників це не червона лінія? ДРГ у рясах і так кишать куди не кинь око.
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03.04.2025 16:06
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03.04.2025 16:01 Відповісти
Червоні лінії зменшуються і пересуваються із скорістю тайфуна. А говорив велікій зє. що звільнимо всі землі, репарації, тай про суд щось звіздів.
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03.04.2025 16:14 Відповісти
Так ті лінії пересувають по аналогії з кордонами, які кацапська армія не перетинала. Це не я придумав, це найвеличніший казав, і за це голосувли його прихильники. А хто з сонцесяйним не згодний, той порохобот, путініст, і взагалі нехай країну міняє.
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03.04.2025 16:56 Відповісти
То ж він брехав, ви ще не звикли?
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03.04.2025 16:59 Відповісти
А повернення московський попів-фсбшників це не червона лінія? ДРГ у рясах і так кишать куди не кинь око.
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03.04.2025 16:06 Відповісти
Шо, доріг більше не буде?...
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03.04.2025 16:12 Відповісти
Агов, СБУ, тут один з дописувачів на святе замахнувся! Як це доріг не буде? І як тільки язик повертається таке казати...
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03.04.2025 16:58 Відповісти
Нарешті немає тих волань: візьміть нас до НАТО!
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03.04.2025 16:13 Відповісти
Армія! Мова! Віра!
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03.04.2025 16:16 Відповісти
От третє в Україні кульгає ще більше ніж перші два, бо наїстися яєць і ковбаси на Великдень - це не віра...
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03.04.2025 16:33 Відповісти
Дуже був смішний цей передвиборчий лозунг у ППО! Не дивно, що він не подіяв. Типу барига втихаря бабло собі в карман складає, а ти народе вживай духовне - армію, мову, віру! ППО чомусь думав, що гроші він один любить, а решті вони не потрібні. Хоч би ту армію до стандартів НАТО привів і від корумпованих генералів-совків, а то тільки гвалту про армію було багато!
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03.04.2025 16:49 Відповісти
Вам було смішно а мені ні! На кону була держава яка в умовах війни робила реальні реформи і розвивалася як ніколи з початку незалежності і яку ви просрали.
Ну хоч поржали?
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03.04.2025 17:19 Відповісти
👍
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04.04.2025 16:41 Відповісти
💯
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04.04.2025 16:40 Відповісти
Надо на переговорах выдвигать сокращение армии ПИ.д.о.расеи, полную отмену снабжения других стран и мараторий на иностранные войска.
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03.04.2025 16:18 Відповісти
А як бути з нечуваними збитками та колосальними жертвами, які понесла Україна від агресії росії? Українська влада що - питання репарацій від росії взагалі зняла з порядку денного будь-яких перемовин?
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03.04.2025 16:20 Відповісти
А як можна з своїх вимагати репараціі?Вони,які їх колегі з "думи" і кремля.Тільки останні ненавидять повністю Україну як державу,а ці громадян України.Спочатку обікрадуть повністю,а потім сдадуть кацапам.Це ж не презідент воюючьої країни,а пресмикающееся чмо.На канцертах повзало на коленях перед путіним і алігархах.Зараз повзає перед трампом.
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03.04.2025 16:32 Відповісти
Ви так хвацько з окопу пишете?
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03.04.2025 16:35 Відповісти
От чому фанати блазня як тільки щось про гундоса - так і спекуляція на темі окопів. Так торчок теж не з окопа у крісло стрибнув, а з московської сцени. Так може, й інші мають право вибирати "батальйон Юзіка", беручи приклад з лідора? Чи це може робити тільки сонцесяйний блазень?
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03.04.2025 17:03 Відповісти
Рашка ніколи нікому репарації платить не буде, хіба що своїм агентам в Україні, що будуть знову ці гроші в рашку повертати. Забудьте про репарації, бо простим людям нічого не обломиться з них - все знову розкрадуть нагорі.
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03.04.2025 16:39 Відповісти
Репарації можна вимагати, якщо армія противника повністю розгромлена. І це не про кордони 91 року, це про похід на москву і спалення кремля. Очевидно, що шанси на це нульові. Україна ж максимум може розрахувати на конфіскацію російських активів в Європі в якості репарацій, і то лише якщо вийде Європу переконати, бо поки вони всіляко цьому пручаються.
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03.04.2025 18:00 Відповісти
Ніт, можна - в обмін на зняття санкцій, повернення в спорт тощо. Хочуть - нехай спочатку оплатять.
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03.04.2025 18:34 Відповісти
Що він меле? Як можна в мирний час утримувати майже мільйонну армію? При населенні менше 30 мільйонів. Про демобілізацію він щось колись чув?
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03.04.2025 16:22 Відповісти
Так кацапам похрін чи визнаєш чи не визнаєш ті території ,які ти просрав кацапськими
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03.04.2025 16:24 Відповісти
Червона лінія -це другий термін слуги урода.Тоді вже не будуть мати значення такі фактори,як зменшення і визнання,так як вони будуть вже повністю контрольовані ворожою агентурою.
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03.04.2025 16:34 Відповісти
Так другий вже йде. Перший скінчився майже рік тому.
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03.04.2025 18:35 Відповісти
Другого нема.Є перебор,або прострочення терміну.На другий ще хоче,бо так накерував,що купу злочину набрав,всюди в нього вороги і на одних штиках тримається,що без решітки не обійтись йому.
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03.04.2025 20:04 Відповісти
Тобто він може так само просидіти ще 5-7 років, а потім сказати: "я буду балотуватися на другий термін"? Хоча то вже четвертий, виходить.
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03.04.2025 21:08 Відповісти
Та нехай,бо відповідав- не пройшло,типу "сталася помилка...".
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03.04.2025 21:59 Відповісти
Зельоні ці червоні лінії перетнули ще в 2019 році.
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03.04.2025 16:42 Відповісти
йой, який молодець.
а от якась тварюка казала: "Ми можемо збільшити армію в два-три рази, але тоді, наприклад, не зможемо будувати дороги. Для нас це проблема"
а ще одна людина, схожа на федюню веніславського казала: "Заяви Порошенка про необхідність терміново збільшувати оборонний бюджет - політичний популізм"
то або хрестик зніми, або труси вдягни, вкраїнчик сраний
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03.04.2025 17:15 Відповісти
припустімо заморозка.
припустімо створюється фундація яка збирає гроші а в момент початку війни ці гроші платяться як премія тим хто прийшов в воєнкомат і пішов в окоп.?
очевидно ж що якщо винагороджуємо мільйоном 18-24 то треба буде винагороджувати і у майбутній війні.
російська армія добре показала що гроші прекрасно працюють - негри взяли автомати та убивають українців як і буряти як і чукчі як і чеченці.
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03.04.2025 17:19 Відповісти
Зеленський не розуміє, що говорить! Після війни наша держава й сама собі не зможе дозволити утримувати армію 700-800 тис чи мільйон людей. Чому? Тому, що, по перше, більшість мобілізованих захочуть демобілізуватись, що цілком природньо. Тобто добра половина війська поїде по домівкам. А по друге, далі дилема, де взяти людей до потрібної кількості. З економіки висмикувати? Так і економіка важлива, тим більше після війни, потрібне відновлення. Тому, скоріше за все в нас будуть якісь гібриди, типу постійна складова 300-400 тис і ще скільки ж служитимуть в резерві (збиратимуться раз на рік, на два тижні на якісь навчання), а в інший час житимуть цивільним життям. Україна не може собі дозволити армію мирного часу 800 тис і більше, а ні по людях, а ні по фінансуванню. 800 тис це грубо говорячи 10% всього дорослого чоловічого населення. Жодна економіка не може собі цього дозволити, жодна! Для військового часу - немає куди діватись - треба, а для мирного часу така чисельність особового складу просто неможлива для нашої держави.
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03.04.2025 17:29 Відповісти
Тю, а куди червона лінія ділася, по людям. Що б повернули всіх діточок, мирних і військових?
Чи вже не на часі.
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03.04.2025 18:02 Відповісти
А звільнення територій? Неначасі?
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03.04.2025 18:31 Відповісти
 
 