Пілоти "Фенікса" вразили 2 САУ "Гіацинт-С" вартістю понад 4 млн доларів кожна. ВIДЕО
Оператори БпЛА прикордонного підрозділу безпілотних авіаційних систем "Фенікс" вразили 2 САУ "Гіацинт-С" вартістю понад 4 млн доларів кожна.
Також пілоти "Фенікса" на Харківщині спалили ворожі позиції та відправили близько десятка окупантів у пекло.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал "Феніксу."
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сау, це життя українці!
це, життя захисників україни!
яка різниця скільки коштує та сау 1976 року випуску?