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Пілоти "Фенікса" вразили 2 САУ "Гіацинт-С" вартістю понад 4 млн доларів кожна. ВIДЕО

Оператори БпЛА прикордонного підрозділу безпілотних авіаційних систем "Фенікс" вразили 2 САУ "Гіацинт-С" вартістю понад 4 млн доларів кожна.

 Також  пілоти  "Фенікса" на Харківщині спалили ворожі позиції та відправили близько десятка окупантів у пекло.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал "Феніксу."

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знищення (7194) САУ (220) Харківська область (751)


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03.04.2025 19:37 Відповісти
Чудово. Але вартість "гіацинтів" не вимірюється в доларах. Радше, у мисках баланди, за N яких мокшанських рабів можна примусити їх (гармати) монтувати.
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03.04.2025 19:40 Відповісти
Вимірюється в радянських фублях...які несплатили твоїм батькам за їх працю, а наробили гіацинтів
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03.04.2025 22:32 Відповісти
задовбали своїми долярами!
сау, це життя українці!
це, життя захисників україни!
яка різниця скільки коштує та сау 1976 року випуску?
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03.04.2025 19:48 Відповісти
 
 