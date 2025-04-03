Пілоти "Фенікса" вразили 2 САУ "Гіацинт-С" вартістю понад 4 млн доларів кожна. ВIДЕО

Оператори БпЛА прикордонного підрозділу безпілотних авіаційних систем "Фенікс" вразили 2 САУ "Гіацинт-С" вартістю понад 4 млн доларів кожна.

Також пілоти "Фенікса" на Харківщині спалили ворожі позиції та відправили близько десятка окупантів у пекло.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал "Феніксу."

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