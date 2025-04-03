Снайпер ліквідує російських окупантів у Кремінському лісі на Луганщині. ВIДЕО
Український снайпер відстрілює російських окупантів у Кремінському лісі, Луганська область.
Відповідне відео опубліковано телеграм-каналом Бутусов плюс, інформує Цензор.НЕТ.
Топ коментарі
+15 Amber
показати весь коментар03.04.2025 23:28
+14 Alfred #573044
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+11 Александр Чуднивец #474549
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Мабуть https://zbroya.info/ru/mobile/blog/15581_cz-tsr-takticheskaia-************-vintovka-dlia-armii-i-politsii/ CZ TSR
Бо магазин великий і патронів не шкодує.
Слава Україні!