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Новини Відео Знищення російських окупантів
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Снайпер ліквідує російських окупантів у Кремінському лісі на Луганщині. ВIДЕО

Український снайпер відстрілює російських окупантів у Кремінському лісі, Луганська область.

Відповідне відео опубліковано телеграм-каналом Бутусов плюс, інформує Цензор.НЕТ.

Також дивіться: Снайпери із Сил спеціальних операцій показали ліквідацію окупантів на відстані від 1170 до 1460 метрів. ВIДЕО

Автор: 

снайпери (357) Луганська область (4876) війна в Україні (3738)


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Топ коментарі
+15
Професійна робота нашого снайпера на висоті 👍🏼👍🏼🙏🏼🙏🏼❤️
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03.04.2025 23:28
+14
Як крис у свинарнику, ай добре!
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03.04.2025 23:27
+11
Українському снайперу-респект...
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03.04.2025 23:29
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Як крис у свинарнику, ай добре!
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03.04.2025 23:27 Відповісти
Професійна робота нашого снайпера на висоті 👍🏼👍🏼🙏🏼🙏🏼❤️
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03.04.2025 23:28 Відповісти
І гарний інструмент.
Мабуть https://zbroya.info/ru/mobile/blog/15581_cz-tsr-takticheskaia-************-vintovka-dlia-armii-i-politsii/ CZ TSR
Бо магазин великий і патронів не шкодує.
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04.04.2025 03:38 Відповісти
Божечки, наш ліс - гриби, звірі , бази відпочинку((((
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03.04.2025 23:28 Відповісти
Та отож ...колись на цих базах гулеваніли ...
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04.04.2025 00:04 Відповісти
Українському снайперу-респект...
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03.04.2025 23:29 Відповісти
Даруй боже усім УКРАЇНСЬКИМ СНАЙПЕРАМ здоров'я та наснаги!
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04.04.2025 00:43 Відповісти
Пішли орки, як добриво у ґрунт!!
Слава Україні!
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04.04.2025 01:25 Відповісти
Героям слава 👍🏼👍🏼🙏🏼🙏🏼
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04.04.2025 01:54 Відповісти
Чемпионат Европы по скоростной стрельбе?
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04.04.2025 02:19 Відповісти
Микола Влучноглазенко! 👌
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04.04.2025 12:55 Відповісти
 
 