Рашисти перетворили Торецьк на місто-привид. ВIДЕО
Російські окупаційні війська перетворили Торецьк на місто-привид, знищивши його обстрілами.
Як передає Цензор.НЕТ, про це свідчить відео пресслужби 100-ї окремої механізованої бригади, оприлюднене Генштабом.
"Ось як російські окупанти "звільняють" населені пункти. Колись квітуче місто шахтарів Торецьк перетворено росіянами на місто-привид", - йдеться в повідомленні.
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ось приклад Як колись руzzкіе казачьі полки знищіли міста на території Казахстану ( де проходив Шовковий шлях) і зараз більшисть людей вважають Казахстан просто пустий степью , яку відбудували кацапи
Академик истории Казахов обманывали Алмату .Оренбург основали казахи
https://youtu.be/hrmW1d0buEU?si=pVHgCIc7E6PxAr8x
Швидше з Європейської частини, просто гроші і житло.
Як всі радянські будівництва
це була б справжня сенсація і радість людей ,
а Торецьк - це горе нашоі краіни 😢