Рашисти перетворили Торецьк на місто-привид. ВIДЕО

Російські окупаційні війська перетворили Торецьк на місто-привид, знищивши його обстрілами.

Як передає Цензор.НЕТ, про це свідчить відео пресслужби 100-ї окремої механізованої бригади, оприлюднене Генштабом.

"Ось як російські окупанти "звільняють" населені пункти. Колись квітуче місто шахтарів Торецьк перетворено росіянами на місто-привид", - йдеться в повідомленні.

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