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Рашисти перетворили Торецьк на місто-привид. ВIДЕО

Російські окупаційні війська перетворили Торецьк на місто-привид, знищивши його обстрілами.

Як передає Цензор.НЕТ, про це свідчить відео пресслужби 100-ї окремої механізованої бригади, оприлюднене Генштабом.

"Ось як російські окупанти "звільняють" населені пункти. Колись квітуче місто шахтарів Торецьк перетворено росіянами на місто-привид", - йдеться в повідомленні.

Читайте: Ворог намагався висадити десант на Харківському напрямку. Триває пошук та знищення залишків штурмових груп противника, - ОСУВ "Хортиця"

Автор: 

Донецька область (8447) бойові дії (3795) Торецьк (457) Бахмутський район (379)


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Нищать міста України, щоб потім казати що до прихода кацапів ТУТ нічого не було. Вони і про теріторию України, на якої була трипольська ера ( 8-10 тис років тому) , брехали що до них тут нічого не було.
ось приклад Як колись руzzкіе казачьі полки знищіли міста на території Казахстану ( де проходив Шовковий шлях) і зараз більшисть людей вважають Казахстан просто пустий степью , яку відбудували кацапи

Академик истории Казахов обманывали Алмату .Оренбург основали казахи

https://youtu.be/hrmW1d0buEU?si=pVHgCIc7E6PxAr8x
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14.04.2025 10:16 Відповісти
Ось він "русский мир" ,це смерть ,кров ,сльози і руїни ,коли донбасівське бидло кричало расея ,ось наслідок геноциду варварів.
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14.04.2025 10:24 Відповісти
Та навіть зараз, в зруйнованому місті, донбасівське бидло-пенсіонери по вказівкам кацапів на кравчучках розвозять і закладають міни....
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14.04.2025 10:37 Відповісти
Я трохи знаю це місто. Бував там не раз, останній раз був десь приблизно в 1997-му. В цьому місті в основному проживали переселенці з сибіру. Їх туди ще йоська сранін почав завозити, а після другої світової ще більше. Так шо немає нічого дивного про те шо ви пишете...
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14.04.2025 10:58 Відповісти
Сибір навпаки намагалися заселити
Швидше з Європейської частини, просто гроші і житло.
Як всі радянські будівництва
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14.04.2025 11:43 Відповісти
Боляче((((((((
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14.04.2025 10:53 Відповісти
Якби так москва виглядала ,-
це була б справжня сенсація і радість людей ,
а Торецьк - це горе нашоі краіни 😢
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14.04.2025 12:30 Відповісти
Ублюдки, рода человеческого..🇺🇦🇺🇦🇺🇦
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14.04.2025 20:25 Відповісти
 
 