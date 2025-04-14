44 ОАБр знищила дві гармати "Мста-Б", автомобілі та мінометний розрахунок РФ на Запоріжжі. ВIДЕО

Воїни 44 окремої артилерійської бригади імені гетьмана Данила Апостола завдали ураження російським окупантам на Запорізькому напрямку.

Відео пресслужба бригади оприлюднила у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

Так, під час бойового завдання було уражено:

один мінометний розрахунок окупантів;

три одиниці автомобільної техніки;

дві гармати "Мста-Б".

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