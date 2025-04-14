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44 ОАБр знищила дві гармати "Мста-Б", автомобілі та мінометний розрахунок РФ на Запоріжжі. ВIДЕО

Воїни 44 окремої артилерійської бригади імені гетьмана Данила Апостола завдали ураження російським окупантам на Запорізькому напрямку.

Відео пресслужба бригади оприлюднила у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

Так, під час бойового завдання було уражено:

  • один мінометний розрахунок окупантів;
  • три одиниці автомобільної техніки;
  • дві гармати "Мста-Б".

Дивіться: Воїни 44 ОАБр знищили замасковані ворожі гаубиці "Мста-Б", "Д-30", польові склади боєприпасів. ВIДЕО

Автор: 

знищення (7221) 44 артилерійська бригада (35)


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гарно... треба всіх орків знищити щоб був мир... тільки так!
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14.04.2025 13:10 Відповісти
 
 