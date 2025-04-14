44 ОАБр знищила дві гармати "Мста-Б", автомобілі та мінометний розрахунок РФ на Запоріжжі. ВIДЕО
Воїни 44 окремої артилерійської бригади імені гетьмана Данила Апостола завдали ураження російським окупантам на Запорізькому напрямку.
Відео пресслужба бригади оприлюднила у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.
Так, під час бойового завдання було уражено:
- один мінометний розрахунок окупантів;
- три одиниці автомобільної техніки;
- дві гармати "Мста-Б".
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Ирина Александра
показати весь коментар14.04.2025 13:10 Відповісти Мені подобається 3
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль