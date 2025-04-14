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Новини Відео Самогубство окупантів на полі бою
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Уцілілий після скидів із дрона окупант застрелився із автомата на Покровському напрямку. ВIДЕО

Окупант застрелився на полі бою із автомати після кількох скидів із українських дронів.

Як повідомляєь Цензор.НЕТ, відеозапис самоліквідації росіянина опублікований у соцмережах.

"Російський військовий із Покровського напрямку після прильоту кількох ВОГів із дрону вирішив заощадити українські боєприпаси та вистрілив собі в голову з автомата", - зазначається у коментарі до відео.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Росіянин на полі бою ріже ножем собі вени на руці. ВIДЕО

Автор: 

армія рф (17346) знищення (7221) дрони (4690)


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Топ коментарі
+6
похорошел...
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14.04.2025 14:10
+4
Бл*дь, **** вони вдома так не роблять?!
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14.04.2025 14:59
+2
Соромно, падлюці, стало...
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14.04.2025 14:06
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Соромно, падлюці, стало...
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14.04.2025 14:06 Відповісти
сконав як скажена худоба
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14.04.2025 14:07 Відповісти
похорошел...
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14.04.2025 14:10 Відповісти
https://t.me/stanislav_osman/8650 Говорять Снайпер ✙
Доведення до самогубства це вже за нормами Женевської конвенції? Бо під Покровськом деяких навіть добивати не треба, просто FPVшкою політати над 300-м.
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14.04.2025 14:17 Відповісти
Жаль ,что не все россияне, которые с оружием в руках приходят в Украину , не самоликвидируются, как этой херой на видео !
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14.04.2025 14:19 Відповісти
А куди йому вже? І живіт з пахом, і спину з задницею, і ноги, нафарширувало осколками, як різдвяну індичку - часником і морквою...
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14.04.2025 14:23 Відповісти
Чудово. Цей точно вже не повернеться на фронт після лікування.
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14.04.2025 14:45 Відповісти
Бл*дь, **** вони вдома так не роблять?!
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14.04.2025 14:59 Відповісти
Правильне рішення .
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14.04.2025 15:36 Відповісти
Это плохо, что в рядах украинских дроноводов, появились операторы дронов, которые надеются на российских солдат, с первого раза бить надо, плохо работаете, выговор
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15.04.2025 04:00 Відповісти
 
 