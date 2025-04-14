Уцілілий після скидів із дрона окупант застрелився із автомата на Покровському напрямку. ВIДЕО
Окупант застрелився на полі бою із автомати після кількох скидів із українських дронів.
Як повідомляєь Цензор.НЕТ, відеозапис самоліквідації росіянина опублікований у соцмережах.
"Російський військовий із Покровського напрямку після прильоту кількох ВОГів із дрону вирішив заощадити українські боєприпаси та вистрілив собі в голову з автомата", - зазначається у коментарі до відео.
Топ коментарі
+6 Bander UA
показати весь коментар14.04.2025 14:10
+4 дератизатор
показати весь коментар14.04.2025 14:59
+2 Владислав Сварчевський
показати весь коментар14.04.2025 14:06
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Доведення до самогубства це вже за нормами Женевської конвенції? Бо під Покровськом деяких навіть добивати не треба, просто FPVшкою політати над 300-м.