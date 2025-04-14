Уцілілий після скидів із дрона окупант застрелився із автомата на Покровському напрямку. ВIДЕО

Окупант застрелився на полі бою із автомати після кількох скидів із українських дронів.

Як повідомляєь Цензор.НЕТ, відеозапис самоліквідації росіянина опублікований у соцмережах.

"Російський військовий із Покровського напрямку після прильоту кількох ВОГів із дрону вирішив заощадити українські боєприпаси та вистрілив собі в голову з автомата", - зазначається у коментарі до відео.

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