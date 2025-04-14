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БМП із російськими штурмовиками вибухає на протитанковій міні. ВIДЕО

У мережі опублікований відеозапис, на якому зафільмований вибух на протитанковій міні російської БМП із штурмовиками.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, окупанти саме розгорталися у бойовий стрій, щоб розпочати атаку на українські позиції. 

"Підрив російської БМП із десантом на протитанковій міні під час спроби штурму українських позицій у Донецькій області. Яким чином один із членів екіпажу зміг вижити та втекти після такого вибуху – велика загадка", - зазначає у коментарі автор публікації.

Дивіться: Мінус троє окупантів: ворожа штурмова група із семи росіян забігає на мінне поле у Курській області. ВIДЕО

Автор: 

армія рф (17346) вибух (4450) Донецька область (8447) БМП (409) міна (341)


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Топ коментарі
+16
Хороший кацап - це дохлий кацап.
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14.04.2025 14:44
+9
Ойойой! Там же русскіє мальчікі!😱
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14.04.2025 14:45
+9
Живучі як таргани, після такого вибуху ще біжить.
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14.04.2025 14:47
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Хороший кацап - це дохлий кацап.
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14.04.2025 14:44 Відповісти
Ойойой! Там же русскіє мальчікі!😱
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14.04.2025 14:45 Відповісти
Яким чином один із членів екіпажу зміг вижити та втекти після такого вибуху - велика загадка", - зазначає у коментарі автор публікації.

А шо ж йому не вижити, коли він здриснув до вибуху?
Агуєть - "велика загадка"!

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14.04.2025 14:46 Відповісти
вибух стався буквально в парі метрів від нього.... Йому пощастило що сотні осколків і залізяччя пролетіли повз з шаленою швидкістю.....
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14.04.2025 14:48 Відповісти
ну в нього ж могло щось влучити після вибуху, уламки там якісь, але він виявився везучим..., треба сподіватися, що свої його доб'ють...
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14.04.2025 14:50 Відповісти
Нічого ви не бачили! У нього всі ноги були кров"ю заюшені... Жовтою...
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14.04.2025 16:34 Відповісти
Як раз в цьому і загадка! По-перше - чому від зіскочив з саме перед вибухом і побіг назад? По-друге - як йому вдалося вижити після такого вибуху, який був дуже близько від нього?
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14.04.2025 14:50 Відповісти
Живучі як таргани, після такого вибуху ще біжить.
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14.04.2025 14:47 Відповісти
Як вижив? Таке буває...
У Краматорську впав КАБ за 20 метрів від бабці і вижила, а автівкам гембель...
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14.04.2025 15:05 Відповісти
ох і красотааааа-ляпотаааа!🤙
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14.04.2025 16:07 Відповісти
Яка загадка???? Мєхвод, падла, як і завжди здриснуло!!!!
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14.04.2025 16:14 Відповісти
Кацапського прусака не зачепило, добіг мерзота до посадки, напевно з поршнем в анусі....
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14.04.2025 16:33 Відповісти
Епічно!! Сподіваюся що всі здохли там
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14.04.2025 17:13 Відповісти
Щоб тому підару, що біг , відірвало яйця
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14.04.2025 18:29 Відповісти
У кацапа хорошая чуйка, выпрыгнул за две секунды до взрыва. Надеюсь далеко он не убежал и уже стал хорошим.
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14.04.2025 18:35 Відповісти
Курка без голови теж трохи по подвір'ю побігає, але кінець завжди один...
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15.04.2025 15:00 Відповісти
 
 