БМП із російськими штурмовиками вибухає на протитанковій міні. ВIДЕО

У мережі опублікований відеозапис, на якому зафільмований вибух на протитанковій міні російської БМП із штурмовиками.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, окупанти саме розгорталися у бойовий стрій, щоб розпочати атаку на українські позиції.

"Підрив російської БМП із десантом на протитанковій міні під час спроби штурму українських позицій у Донецькій області. Яким чином один із членів екіпажу зміг вижити та втекти після такого вибуху – велика загадка", - зазначає у коментарі автор публікації.

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