БМП із російськими штурмовиками вибухає на протитанковій міні. ВIДЕО
У мережі опублікований відеозапис, на якому зафільмований вибух на протитанковій міні російської БМП із штурмовиками.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, окупанти саме розгорталися у бойовий стрій, щоб розпочати атаку на українські позиції.
"Підрив російської БМП із десантом на протитанковій міні під час спроби штурму українських позицій у Донецькій області. Яким чином один із членів екіпажу зміг вижити та втекти після такого вибуху – велика загадка", - зазначає у коментарі автор публікації.
Топ коментарі
+16 Кот Бегемот
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+9 Николай Николаевич #334532
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+9 krot_lub
показати весь коментар14.04.2025 14:47
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А шо ж йому не вижити, коли він здриснув до вибуху?
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