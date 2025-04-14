Понад 11,5 тис. автомобілів та спецтехніки РФ знищили Сили оборони від початку року, - Сирський. ВIДЕО

Від початку 2025 року російська армія втратила 11 583 одиниці автомобільної та спеціальної техніки.

Про це у фейсбуці повідомив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський, оприлюднивши відповідне відео, передає Цензор.НЕТ.

"Знищення логістики ворога - одна з ключових задач Сил оборони України. Завдяки злагодженим діям українських захисників та нарощуванню ударів дронами, сотні тисяч тонн боєприпасів, обладнання й пального так і не дісталися безпосередньо до передових підрозділів російських окупантів.

Від початку цього року ворог втратив 11 583 одиниці автомобільної та спеціальної техніки. Загалом, з початку 2024 року було вражено понад 35 тисяч одиниць автотехніки противника", - зазначив він.

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