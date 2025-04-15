Ударні БпЛА бригади НГУ "Скіф" полюють на окупантів на Харківщині. ВIДЕО

Бійці 5-ї Слобожанської бригади "Скіф" НГУ дронами знищують російських окупантів на Харківському напрямку.

Три епізоди результативної роботи екіпажу ударних БпЛА "Томіко" опубліковано на сторінці бригади, інформує Цензор.НЕТ.

Епізод перший. Аеророзвідкою була виявлена зруйнована російськими окупантами будівля, в якій ворог облаштував укриття для особового складу. Дочекавшись зручного моменту було здійснено виліт в зазначений район та за допомогою декількох скидів загарбники змушені залишити укриття в пошуках нового. При цьому ворог навіть не здогадувався, що весь цей час за ним спостерігали аеророзвідники "Скіфів". Тож, нова схованка російських окупантів була знищена ударними БПЛА відразу, як російськи військовослужбовці перебрались до неї. Як показало подальше відеоспостереження, всі три окупанти були знищені.

Епізод другий. Аеророзвідка виявила місце розташування групи російських загарбників, яке вони облаштували в зруйнованих гаражах. Відразу було нанесено вогневе ураження по позиції ворога. Як показало подальше відеоспостереження, подальшого пересування російських окупантів не спостерігалось. Втрати ворога – мінімум двоє загиблих.

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Епізод третій. Аеророзвідка виявила позиції операторів російських розвідувальних БПЛА, яку ворог облаштував в будівлі ним же зруйнованої школи. Впевнившись в тому, що російські окупанти відчувають себе у безпеці, було нанесено низку вогневих уражень по позиції загарбників. Як показало подальше відеоспостереження, екіпаж російського "мавіка" знищений, позиція вигоріла разом з майном ворога.