Бійці 63-ї ОМБр знищили дронами 22 піхотинців-окупантів. ВIДЕО

Оператори батальйону безпілотних систем 63-ї окремої механізованої бригади ЗСУ знищили 22 ворожих піхотинців.

Відповідне відео опубліковано на каналі бригади, інформує Цензор.НЕТ.

"Хтось отримав дрон в голову, дехто – в дупу, ще один згорів разом зі своїм мотиком", - ідеться у дописі.

Також дивіться: Бійці 63 ОМБр за останні кілька днів збили 5 російських безпілотників у небі на Лиманському напрямку. ВIДЕО