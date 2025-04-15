4 031 2
Бійці 63-ї ОМБр знищили дронами 22 піхотинців-окупантів. ВIДЕО
Оператори батальйону безпілотних систем 63-ї окремої механізованої бригади ЗСУ знищили 22 ворожих піхотинців.
Відповідне відео опубліковано на каналі бригади, інформує Цензор.НЕТ.
"Хтось отримав дрон в голову, дехто – в дупу, ще один згорів разом зі своїм мотиком", - ідеться у дописі.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Ирина Александра
показати весь коментар15.04.2025 20:47 Відповісти Мені подобається 8
Ігор Смотренко #536351
показати весь коментар15.04.2025 23:20 Відповісти Мені подобається 0
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль