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Новини Відео Дрони проти окупантів
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Бійці 63-ї ОМБр знищили дронами 22 піхотинців-окупантів. ВIДЕО

Оператори батальйону безпілотних систем 63-ї окремої механізованої бригади ЗСУ знищили 22 ворожих піхотинців.

Відповідне відео опубліковано на каналі бригади, інформує Цензор.НЕТ.

"Хтось отримав дрон в голову, дехто – в дупу, ще один згорів разом зі своїм мотиком", - ідеться у дописі.

Також дивіться: Бійці 63 ОМБр за останні кілька днів збили 5 російських безпілотників у небі на Лиманському напрямку. ВIДЕО

Автор: 

дрони (4690) 63 ОМБр (101) війна в Україні (3839)


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Гарна праця.. палить їх хлопці усіх!
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15.04.2025 20:47 Відповісти
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15.04.2025 23:20 Відповісти
 
 