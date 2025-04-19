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У храмі Гробу Господнього в Єрусалимі зійшов благодатний вогонь. ВIДЕО

Сьогодні, 19 квітня 2025 року, у Велику суботу в храмі Гробу Господнього в Єрусалимі відбулася традиційна церемонія сходження благодатного вогню.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Зазначимо, що чин "сходження" із року в рік звершується у кувуклії (каплиці) Гробу Господнього особисто Єрусалимським Патріархом. Після цього християни поширюють вогонь свічками та спеціальними лампами по всьому світу.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Заходи безпеки під час Великодня посилять, можливі вибіркові перевірки, - Нацполіція

Автор: 

Єрусалим (58) Великдень (360)


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Топ коментарі
+16
Слава Господу Богу нашему Иисусу Христу !!! Христос воскрес!!!
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19.04.2025 14:53
+15
Дай Бог, щоб цей вогонь допоміг Україні перемогти! І щоб він вщент спалив звірячу, сатанинську навалу, яка прийшла на нашу землю! І щоб спалив разом з антихристом путіним, його підручними, союзниками і з тими, хто його оправдовує та підтримує його політику ! На віки віків! Амінь.
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19.04.2025 15:06
+12
Борітеся - поборете,

Вам Бог помагає!

За вас правда, за вас слава

І воля святая!
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19.04.2025 15:14
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Слава Господу Богу нашему Иисусу Христу !!! Христос воскрес!!!
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19.04.2025 14:53 Відповісти
Боюсь, что моих скромных познаний не хватит чтобы вести дискуссию на тему религии, я точно знаю что Бог существует, он мне это доказал на 100%, не могу только понять зачем.
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19.04.2025 15:48 Відповісти
Скоріш за все ти кажеш про якесь "дивовижне" врятування. Але на кожне таке "диво врятування богом" є тисячі по лікарнях та окопах хто теж молився, але дива не побачив. То ж це просто похибка упередження.
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19.04.2025 17:14 Відповісти
Я говорю конкретно за себя, за других расписываться не могу и да, это было спасение , но такое, что его НИЧЕМ и НИКАК нельзя объяснить кроме как потусторонними силами, просто назвать тот случай чудом никоим образом нельзя.
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19.04.2025 18:04 Відповісти
Дай Бог, щоб цей вогонь допоміг Україні перемогти! І щоб він вщент спалив звірячу, сатанинську навалу, яка прийшла на нашу землю! І щоб спалив разом з антихристом путіним, його підручними, союзниками і з тими, хто його оправдовує та підтримує його політику ! На віки віків! Амінь.
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19.04.2025 15:06 Відповісти
Ваш бог вже більше десяти років намагається допомогти українцям у боротьбі з окупантом, але у нього таки ніяк не виходить... чомусь...
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19.04.2025 17:42 Відповісти
Все буде Україна..!
С московьска сатана загине в Пеклі...!
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19.04.2025 18:22 Відповісти
Нехай уся кацапська наволоч, що залізла в Україну, зігниє у наших полях! А посприяє цьому наш бог--ЗСУ. Слава Україні, слава ЗСУ!
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19.04.2025 18:47 Відповісти
Борітеся - поборете,

Вам Бог помагає!

За вас правда, за вас слава

І воля святая!
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19.04.2025 15:14 Відповісти
нічого він нам не помагає
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19.04.2025 16:02 Відповісти
Ну, як не допомагає - ти ж поки живий, просто ще дурненький. ))
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19.04.2025 16:05 Відповісти
Украина выстояла и победит!
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19.04.2025 19:32 Відповісти
Якби той вогонь на кремль зійшов, мощно🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥
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19.04.2025 15:18 Відповісти
Благодатний? Так він вже давно сходить із самого Вашингтону...
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19.04.2025 15:46 Відповісти
І гундяївським попам чортам його дадуть? Господи, прости мене грішного, в такий день нечисть згадувати...
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19.04.2025 15:24 Відповісти
Начебто той вогонь перші хвилини не пече, холодна плазма..
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19.04.2025 15:24 Відповісти
Кожному доводиться в житті звертатися до Господа за різних обставин...головне - - Віра..!
А ютьюб- то таке...😁
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19.04.2025 18:25 Відповісти
парадокс ! все христиане молятся Богу. чтобы война быстрее закончилась в Украине , но Иегова так не думает...
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19.04.2025 15:37 Відповісти
УВАГА ВСІМ!
За посиланням на інформаційні джерела з SIGNAL-каналу, московиті у ніч на 20.04.2025 року готують ракетний удар із застосуванням стратегічної авіації.
Для цього ведеться підготовка 5 літаків Ту-95 МС, 3 літаки Ту-22М3, 2 літаки Ту-160. 🤬
Зокрема відзначають, що на цю годину відбувається заряжання крилатих ракет Х-101, Х-555!😖
Щодо можливих цілей на території України для ураження ракетами не повідомляється!
Зберігайте обережність!
Не ігноруйте сигнали повітряної тривоги!
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19.04.2025 15:47 Відповісти
Плюс Кинджали та Іскандери. Орєшнік - невідомо.
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19.04.2025 16:40 Відповісти
плюс ***** вставить ракетницю в сраку, вилізе на кремлівську башту і пердне
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19.04.2025 18:37 Відповісти
вот закочится война,а до ц'го я не знаю бога только верю нашим ребятам
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19.04.2025 15:51 Відповісти
Що? Опять?
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19.04.2025 16:13 Відповісти
Да уж. В Украiнi "благодатного" вогню i так вистачає.😬
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19.04.2025 18:04 Відповісти
Маю надію що Кремль таки згорить..до тла...
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19.04.2025 18:26 Відповісти
Господа розіп'яли римляни...була така велика імперія...і де вона..?!
А " трєтій рім" на рассєє- то таке...кодло...😁
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19.04.2025 18:27 Відповісти
ХРИСТОС ВОСКРЕС! ВОСКРЕСНЕТ УКРАИНА!
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19.04.2025 19:30 Відповісти
Благодатний вогонь... - що запалюють запальничкою. Люди просто хочуть бути обманутими.
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19.04.2025 20:39 Відповісти
 
 