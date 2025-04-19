У храмі Гробу Господнього в Єрусалимі зійшов благодатний вогонь. ВIДЕО
Сьогодні, 19 квітня 2025 року, у Велику суботу в храмі Гробу Господнього в Єрусалимі відбулася традиційна церемонія сходження благодатного вогню.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
Зазначимо, що чин "сходження" із року в рік звершується у кувуклії (каплиці) Гробу Господнього особисто Єрусалимським Патріархом. Після цього християни поширюють вогонь свічками та спеціальними лампами по всьому світу.
Топ коментарі
+16 Серый Вовк
показати весь коментар19.04.2025 14:53
+15 Горбунков СС
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+12 Trevo Trow
показати весь коментар19.04.2025 15:14
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С московьска сатана загине в Пеклі...!
Вам Бог помагає!
За вас правда, за вас слава
І воля святая!
попамчортам його дадуть? Господи, прости мене грішного, в такий день нечисть згадувати...
А ютьюб- то таке...😁
За посиланням на інформаційні джерела з SIGNAL-каналу, московиті у ніч на 20.04.2025 року готують ракетний удар із застосуванням стратегічної авіації.
Для цього ведеться підготовка 5 літаків Ту-95 МС, 3 літаки Ту-22М3, 2 літаки Ту-160. 🤬
Зокрема відзначають, що на цю годину відбувається заряжання крилатих ракет Х-101, Х-555!😖
Щодо можливих цілей на території України для ураження ракетами не повідомляється!
Зберігайте обережність!
Не ігноруйте сигнали повітряної тривоги!
А " трєтій рім" на рассєє- то таке...кодло...😁