Оператори дронів з підрозділу "Фенікс" знищили багі, кілька БМП і танк на Краматорському напрямку. ВIДЕО
Бійці підрозділу безпілотних авіаційних систем "Фенікс" бригади "Помста" опублікували добірку уражень ворожої піхоти та техніки за минулий тиждень на Краматорському напрямку.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку Східного регіонального управління Держприкордонслужби України.
На Краматорському напрямку оператори дронів цілодобово нищать ворога в тилах противника, на логістичних маршрутах та в місцях розосередження.
У ролику видно кадри ураження окупантських укриттів, піхотинців, багі, кількох БМП, штурмових груп РФ, танка і МТ-ЛБ.
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А чому в мене нема нічого, ніякого ролика, пусте місце ?