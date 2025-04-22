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Новини Відео Ліквідація російських окупантів
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Український воїн голіруч добиває окупанта в окопі. ВIДЕО 18+

У мережі опублікований відеозапис, на якому зафільмований фрагмент рукопашного бою українського воїна з окупантом.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі видно, як боєць завдає росіянину чимало ударів, а потім робить контрольні постріли.

Увага! Не рекомендовано до перегляду особам із нестійкою психікою!

Також дивіться: Боєць ЗСУ із Бразилії знищує окупанта із близької відстані. ВIДЕО

Автор: 

армія рф (17388) знищення (7243) бій (165)


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Топ коментарі
+74
дивитися перед сном як заспокійливе снодійне
КОЗАЧЕ, бережи Тебе Боже!
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22.04.2025 17:56
+67
Это он просто пытался достучаться до сознания северного соседа..
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22.04.2025 17:58
+49
Молодець. Лаптьожно-балалаєчних нацистів треба знищувати.
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22.04.2025 17:58
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він не дуже хотів, а його переконували, і переконали, що він здох від радості.
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22.04.2025 18:27 Відповісти
Почему без звука? Так бы послушали песенку в исполнении кацапа, Больно мне больно...
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22.04.2025 18:26 Відповісти
Відтягнувся козак.
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22.04.2025 18:27 Відповісти
За все йому падлі помстився...
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22.04.2025 18:28 Відповісти
Там у руках була вся ненависть до улусів, помста за загиблих побратимів. Що в серці було, те вистукав по вражій головешці.
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22.04.2025 18:38 Відповісти
Наш Воін забив кацапа , як мамонта , камінюкою по голові !!
Якого ху@ я орк припхався на нашу землю вбивати нас ?
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22.04.2025 18:38 Відповісти
Можна зрозуміти. Напевно сказав щось неприємне про його дружину 😁
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22.04.2025 18:39 Відповісти
Добивает... А не надо было огрызаться - видите ли, он по-украински не понимает.
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22.04.2025 18:44 Відповісти
за СУМЫ !!! за КРИВОЙ РОГ !!! за ОДЕССУ !!! за ДНЕПР !!! за УКРАЇНУ !!!((( гадов в плен не брать !!!(((
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22.04.2025 18:50 Відповісти
До такої ненависті і люті , нас довели самі кацапи ,
яким захотілось заграбастити всю Украіни , а всіх украінців
просто знищити фізично !
Результат і відповідь наша для кацапів,
в одному відео 😡
І дивуватися тут не приходиться !
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22.04.2025 18:52 Відповісти
во..вот это видео душевное))
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22.04.2025 19:04 Відповісти
Прекрасне відео. Сон сьогодні буде добрий.👍
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22.04.2025 19:07 Відповісти
Ну де ж голіруч? Прикладом забив, як мамонта і дострелив контрольним! Все гуманно і красиво, як ми любимо!
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22.04.2025 19:11 Відповісти
Ну поперше це красиво
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22.04.2025 19:12 Відповісти
Де ви бачите що добиває окупанта? То вам здається. Видно ж що він підписує окупанту мирну угоду і робить рузгого хорошим
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22.04.2025 19:19 Відповісти
У воїна і зброя справна і патрони є , але він має час і натхнення, не заважаємо.
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22.04.2025 19:28 Відповісти
Угода з рашистами які зайшли на нашу землю і в наш дім повинна бути тільки така і ніяк іначе!!!
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22.04.2025 19:37 Відповісти
Сказати вам по правдi, не люблю я
Тих ********* теревенiв, бо не вiрю
У силу слова я, а вiрю в силу ********.

З цими словами пророк для профiлактики ******* кацапів прикладом по голові i по печiнцi, а потім дострілює. (Л.Подерв'янський).
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22.04.2025 19:43 Відповісти
"Не рекомендовано до перегляду особам із нестійкою психікою! - то якась помилка! Навраки - дане відео українську психіку оздоровлює!
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22.04.2025 19:47 Відповісти
Не треба цього цивільним показувати. Шмаркачі дивляться. Вони потім на Хрещатику москальські пісні включають, в обличчя сміються, а потім машини палять, військових б'ють, то ще дійде до такого, що забивати почнуть ось так нещадно.
Не треба показувати війну так відверто. Не у 95 кварталі рейтинги ліпимо, думаємо про те, чи не буде гірше, чи поржемо потім, чи зробимо їх ще раз?
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22.04.2025 19:51 Відповісти
Москальня і не таке смакує. А наші дегенерати нікуди не зникнуть...
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22.04.2025 20:50 Відповісти
Ну дивлячись це відео,на голову приходить лише одне,щось сталось таке трагічне,що цей воїн не міг себе стримати віт своєї люті!!
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22.04.2025 19:55 Відповісти
з 1991 до 2013 Україна не зробила жодного пострілу ні в кого. Жодного.
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22.04.2025 20:08 Відповісти
Fatality! ЗСУ wins!
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22.04.2025 20:42 Відповісти
Має час та натхнення
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22.04.2025 20:46 Відповісти
***** шастать
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22.04.2025 20:57 Відповісти
Краса🥰
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22.04.2025 21:33 Відповісти
😍
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22.04.2025 22:07 Відповісти
Наконец то вправил мозг.
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22.04.2025 22:17 Відповісти
Красунчик! Розвалив кацапу макітру в паштет. Знищувати ворога треба у будь-який спосіб і будь-якими засобами.
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22.04.2025 22:26 Відповісти
За скоєні московитами, ВОЄННІ ЗЛОЧИНИ в Україні, з 2014 року, окупант московський поніс ПОКАРАННЯ!!
Воно, за гроші ******, прийшло УБИВАТИ Українців….!!
А Трамп, з адміністрацією Білого дому, можуть московських убивць, і дупу цілувати!! Бо для них, це лише «АШИБКА»??
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22.04.2025 22:28 Відповісти
Чим витрачати на орка півмагазина набоїв, боєць обмежився двома - після якісної ручної роботи. Справний воїн та хазяйновитий!
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22.04.2025 22:35 Відповісти
Воїн від всієї душі «братушкі» показав як він хоче з ним жити адіннаротам.
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22.04.2025 22:37 Відповісти
Згадав тут рашиську пропагандонську літературу часів АТО

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22.04.2025 23:07 Відповісти
Ящо той кацап щось бовкнув про "адіннарод" то це ще й мало...
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22.04.2025 23:19 Відповісти
Я колись так щура вбивав. Живучий був як отой кацап. мертвонароджений.
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22.04.2025 23:20 Відповісти
Там лише хлопець дружньо похлопав по плечу, і побажав гарного дня.

А якщо серьезно, то нажаль, наш хлопець позбавляюче цю потвору його нікчемного життя. Можна навіть сказати рятуючи ту гнилу пропащу кацапську душу від гріхів цього життя, сам отримує майже невиліковну травму своєї душі. Повернувшись з війни хлопец звичайно принесе додому цю війну.
Витримки близьким і рідним цього хлопця, не дайте, аби його душу вкрала і занепастила ця війна.
Спасіння і реабілітації воїну.
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23.04.2025 00:07 Відповісти
Це потрібно робити, і напевно на завжди потрібно розповсюджувати..
Якось так..
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23.04.2025 01:38 Відповісти
люта ненависть до кацапів це основне,що потрібно для перемоги Не дай бог подумати нам,що вони є люди.
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23.04.2025 06:23 Відповісти
акт милосердя
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23.04.2025 07:38 Відповісти
Божественно) Такая святая прямо ярость до врага.
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23.04.2025 07:57 Відповісти
Коли почув "паляніца".
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23.04.2025 09:14 Відповісти
І кілок у серце!
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23.04.2025 09:36 Відповісти
Господи! А кажуть що немає хороших новин! Я не мазохіст, але, це відео дійсно принесло задоволення! Батьки не виховали орка, то наш боєць це зробив сам!
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23.04.2025 16:04 Відповісти
А на яку реакцію (ще досі!!!) розраховує кацапня?!.
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23.04.2025 20:55 Відповісти
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