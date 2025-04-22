Український воїн голіруч добиває окупанта в окопі. ВIДЕО 18+

У мережі опублікований відеозапис, на якому зафільмований фрагмент рукопашного бою українського воїна з окупантом.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі видно, як боєць завдає росіянину чимало ударів, а потім робить контрольні постріли.

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