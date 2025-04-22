Український воїн голіруч добиває окупанта в окопі. ВIДЕО 18+
У мережі опублікований відеозапис, на якому зафільмований фрагмент рукопашного бою українського воїна з окупантом.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі видно, як боєць завдає росіянину чимало ударів, а потім робить контрольні постріли.
Увага! Не рекомендовано до перегляду особам із нестійкою психікою!
Топ коментарі
+74 Wild MadDog
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+67 govtva
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+49 Jolli Rabbit
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Якого ху@ я орк припхався на нашу землю вбивати нас ?
яким захотілось заграбастити всю Украіни , а всіх украінців
просто знищити фізично !
Результат і відповідь наша для кацапів,
в одному відео 😡
І дивуватися тут не приходиться !
Тих ********* теревенiв, бо не вiрю
У силу слова я, а вiрю в силу ********.
З цими словами пророк для профiлактики ******* кацапів прикладом по голові i по печiнцi, а потім дострілює. (Л.Подерв'янський).
Не треба показувати війну так відверто. Не у 95 кварталі рейтинги ліпимо, думаємо про те, чи не буде гірше, чи поржемо потім, чи зробимо їх ще раз?
Воно, за гроші ******, прийшло УБИВАТИ Українців….!!
А Трамп, з адміністрацією Білого дому, можуть московських убивць, і дупу цілувати!! Бо для них, це лише «АШИБКА»??
А якщо серьезно, то нажаль, наш хлопець позбавляюче цю потвору його нікчемного життя. Можна навіть сказати рятуючи ту гнилу пропащу кацапську душу від гріхів цього життя, сам отримує майже невиліковну травму своєї душі. Повернувшись з війни хлопец звичайно принесе додому цю війну.
Витримки близьким і рідним цього хлопця, не дайте, аби його душу вкрала і занепастила ця війна.
Спасіння і реабілітації воїну.
Якось так..