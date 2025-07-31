Поранений боєць бригади "Рубіж" тиждень в оточенні самотужки нищив окупантів, а потім евакуювався на електровелосипеді, який був доставлений на БПЛА. ВIДЕО

Поранений боєць бригади "Рубіж" Андрій Ткачук із позивним Танкіст тиждень в оточенні самотужки боронив свою позицію та нищив окупантів.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, напередодні український воїн втратив трьох своїх побратимів, але мужньо тримався і зумів евакуюватися на електровелосипеді, який побратими передали йому безпілотником.

"Ця історія - не з фільму, це реальність і це 4 батальйон "Сила Свободи" Справжній герой який тримав позицію самотужки в повному оточенні. Поранений, без змоги відійти - він не здався. Ми спорядили дрон 42-кілограмовим електровелосипедом і доставили його просто на позицію. Він сів і почав прориватись… Це відео - про силу духу, братерство і віру, яка рятує життя", - пишуть побратими Танкіста у коментарі до відео із фрагментами бою та операції з евакуації.

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