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Новини Відео Евакуація поранених
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Поранений боєць бригади "Рубіж" тиждень в оточенні самотужки нищив окупантів, а потім евакуювався на електровелосипеді, який був доставлений на БПЛА. ВIДЕО

Поранений боєць бригади "Рубіж" Андрій Ткачук із позивним Танкіст тиждень в оточенні самотужки боронив свою позицію та нищив окупантів.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, напередодні український воїн втратив трьох своїх побратимів, але мужньо тримався і зумів евакуюватися на електровелосипеді, який побратими передали йому безпілотником. 

"Ця історія - не з фільму, це реальність і це 4 батальйон "Сила Свободи" Справжній герой який тримав позицію самотужки в повному оточенні. Поранений, без змоги відійти - він не здався. Ми спорядили дрон 42-кілограмовим електровелосипедом і доставили його просто на позицію. Він сів і почав прориватись… Це відео - про силу духу, братерство і віру, яка рятує життя", - пишуть побратими Танкіста у коментарі до відео із фрагментами бою та операції з евакуації.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Ми перші, хто це робив": битви бригади "Рубіж" очима бійців. ВIДЕО

Автор: 

евакуація (2377) 4 оперативна бригада НГУ (8) дрони (5203) бій (193)


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Топ коментарі
+17
Дай, Боже, йому здоров'я!
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31.07.2025 10:00 Відповісти
+10
Читаєш, дивишся на героїзм наших воїнів, а серце кров'ю обливається, коли бачиш піар тварин, тобто наполєончіка, його риго-зеленої команди, які нічого не роблять для захисту держави і тільки крадуть і ходять на золоті унітази покакати! Цих лицемірів , після закінчення війни потрібно буде віддати під трибунал, але питання, хто віддасть, коли вони українців винищують і для них війна - це бізнес!
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31.07.2025 10:08 Відповісти
+6
Питання, чому він там був один. Де мільйон військових, поліції та інших силових структур.
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31.07.2025 10:10 Відповісти
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Дай, Боже, йому здоров'я!
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31.07.2025 10:00 Відповісти
І скільки пі,орів ухилянтів в Тисі перетонуло, ще й тисячі баксів за це платили. А могли б нищити кацопердів, на крайній випадок 400 тисяч баксів для родини заробити,
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31.07.2025 10:30 Відповісти
Могли, а могли б і віддати ті кошти державі або військовій частині та отримати відстрочку на рік, якби держава і МО думали про ефективність мобілізації.
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31.07.2025 11:01 Відповісти
Непогано спрацювали...
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31.07.2025 10:01 Відповісти
На самих напружених відтинках фронту оборону тримають в середньому 8 бійців на 1 км.

По суті кожен на нулі у певний час воює в оточенні.
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31.07.2025 10:02 Відповісти
Читаєш, дивишся на героїзм наших воїнів, а серце кров'ю обливається, коли бачиш піар тварин, тобто наполєончіка, його риго-зеленої команди, які нічого не роблять для захисту держави і тільки крадуть і ходять на золоті унітази покакати! Цих лицемірів , після закінчення війни потрібно буде віддати під трибунал, але питання, хто віддасть, коли вони українців винищують і для них війна - це бізнес!
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31.07.2025 10:08 Відповісти
мародери
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31.07.2025 10:21 Відповісти
Питання, чому він там був один. Де мільйон військових, поліції та інших силових структур.
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31.07.2025 10:10 Відповісти
У відео все розказано, і це, до речі, НГУ, тобто МВС, які захищають ваш бойовий диван.
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31.07.2025 10:26 Відповісти
а ти де?
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31.07.2025 10:26 Відповісти
У нас дуже велика лінія фронту...
Окремі СП розкидані по посадкам..
Один бо побратими могли загинути або втікти..
Про поліцію - зайди на канали "Бригада Хижак", "Бригада Лють"...
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31.07.2025 10:27 Відповісти
Бо ще троє, які були з ним, загинули.
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31.07.2025 10:54 Відповісти
-"мільйон військових, поліції та інших силових структур" -а які ти ще знаєш силові структури ,крім вказаних,хто ще має твою сраку на дивані захищати?
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31.07.2025 11:01 Відповісти
Дякую українцю, який захищає Україну і нас, він герой, але Президент нам нав'язує липових героїв, таких як татаров, який цілу ніч різав чеченців і спас Київ, таких як єрмак і арестович, які ніби маючи один гранатомет, що вкрали на нашому блокпосту, два бронежилети і дві пачки мівіни відбили Київ від російського спецназу(правда кияни цього напададу не бачили, бо його не було), але в підручник історії для учнів такі історії вписуються і в нас знову будуть замість героїв наші вороги, а наші герої забуті.
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31.07.2025 10:29 Відповісти
Боже,бережи Героя! Беззаперечно Заслуговує Державну нагороду та вдячність українців. Героям Слава!
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31.07.2025 10:30 Відповісти
Герої!
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31.07.2025 10:31 Відповісти
Неймовірна сила духу у нашого воїна! Слава Герою!
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31.07.2025 10:35 Відповісти
👓
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31.07.2025 10:38 Відповісти
одінь окуляри .......
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31.07.2025 10:39 Відповісти
Що лаптеножка, бісишся шо твої оркі своїх же поранених добивають, а ми кожного нашого героя рятуємо? )))
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31.07.2025 10:53 Відповісти
10:29

https://mezha.media/oboronka/dron-dostaviv-elektrobayk-viyskovomu-303709/ Дрон бригади "Рубіж" доставив пораненому бійцю 40-кілограмовий електробайк для евакуації - УП
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31.07.2025 10:56 Відповісти
таких Героїв треба берегти
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31.07.2025 10:37 Відповісти
«Врятувати рядового райяна» відпочиває, в порівнянні з цим цим трилером ! Янгола охоронця кожному нашому герою!
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31.07.2025 10:52 Відповісти
Та слів нема! Наші хлопці герої! Спасають нас від навали того кацапського дикого зброду! Дякуємо! Хай вас Бог береже!
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31.07.2025 10:59 Відповісти
історія з розряду про привида Києва який сам нищив кацапські нові літаки літаючи на старій рухляді. Це на початку війни в це можна було повірити зараз в це повірить недалекий
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31.07.2025 10:59 Відповісти
Героям СЛАВА!
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31.07.2025 11:20 Відповісти
Героям СЛАВА!
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31.07.2025 11:22 Відповісти
Героям СЛАВА!
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31.07.2025 11:25 Відповісти
 
 