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Російський пропагандист Козаков визнав: удари спрямовані на примусове виселення мешканців з українських територій. ВIДЕО

Російський пропагандист, один із поплічників ліквідованого терориста Захарченка, Олександр Козаков публічно заявив, що однією з цілей ударів РФ по українській інфраструктурі на Лівобережжі та в Одеській області є провокування відтоку цивільного населення.

За його словами, Росія прагне "звільнити" ці території для подальшої окупації, що фактично є визнанням здійснення воєнних злочинів та політики примусового виселення, передає Цензор.НЕТ.

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При цьому Козаков називає мирних жителів України "інфікованими бандерівською заразою".

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пропаганда (2921) росія (70276) війна в Україні (8451)
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Топ коментарі
+7
Україну і українців від тотального винищення врятує тільки своя ЯЗ. Все інше пусті балачки.
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19.11.2025 16:33 Відповісти
+7
Ти не плутай Дімку Кисельова, який зараз виступає пропагандоном на раша тв, з Євгенієм Кисельовим, який дійсно працював на прямому але щодо нього відкрита справа в рашці, бо він виступає проти пуйла і його агресії.
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19.11.2025 16:46 Відповісти
+6
Вибивають і видавлюють українців
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19.11.2025 16:29 Відповісти
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Вибивають і видавлюють українців
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19.11.2025 16:29 Відповісти
Україну і українців від тотального винищення врятує тільки своя ЯЗ. Все інше пусті балачки.
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19.11.2025 16:33 Відповісти
Ти сьогодні,зараз куди яз кинеш
А якщо не допоможе що далі будеш робити
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19.11.2025 16:48 Відповісти
Припустим вона в України є. Шо далі? Ну, запустили ми декілька ракет по мордору, дали шо? Кацапня зібрала у себе всю ЯЗ бувшого совка + ще сама за 30 років шось зробили, нехай воно навіть ржаве, як деякі говорять. Далі Шо?!
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19.11.2025 17:31 Відповісти
1) Доставити боєголовку розміром з середю валізу (такі давно вже є) контрабандою на росію. 2) Потім потрібно під час прямого єтеру знищити путіна. 3) По закритим каналам передати повідомлення, не виводите війська протягом трьох буде ще. 4) Підрив на себе бере умовна "Організація проти Холокосту та Фашизму". 4) Зробити закладки в найбільших містах держави окупанта.

Є ще варіанти на крайній випадок з ******** хім/біо зброєю та водозабором.

Так жорстоко, але вибір або українці будуть жити або ні на цій планеті. На жаль росія пішла шляхом тотального винищення українців і це вже навіть і не приховує.
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19.11.2025 18:15 Відповісти
Не на прямому а на каналі ICTV , це какал Пінчука - зятя Кучми. Це було 15 - 20 років тому.
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19.11.2025 16:37 Відповісти
Ти не плутай Дімку Кисельова, який зараз виступає пропагандоном на раша тв, з Євгенієм Кисельовим, який дійсно працював на прямому але щодо нього відкрита справа в рашці, бо він виступає проти пуйла і його агресії.
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19.11.2025 16:46 Відповісти
Коли вже кацапську мерзоту почнуть знищувати ? це варвари ,убивці,терористи, щоб ви всі виздихали.
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19.11.2025 16:48 Відповісти
Так вже заселяли Крим кацапами, коли виселили татар - результат був аховий, прийшлось Крим передати Україні. Території, які знелюдніли після штучних Голодоморів теж заселили кацапами і що? Вийшло - Путін ввєді. Одна зараза. Поки буде існувати біснувате мокшанське болото - нормального нічого не буде. Вони не вміють МИРНО жити і не дають жити іншим. А з такими їбанутими миротворцями як Трамп з Віткоффом.-війна вічна. І в Газі теж.
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19.11.2025 16:53 Відповісти
російська "новая газєта" надрукувала матеріал про блогерів маріуполя, в тому числі жінку яку накрило в 2022 ракетою в пологовому будинку : тепер вона каже що не знає чия то була ракета і не просила її захищати

Україні самій треба робити фільтрацію російських колаборантів, виганяти їх, бо з ними ніколи не буде солідарності, ні на побутовому ні на національному рівні, всі їм винні, а вони на всіх плювати хотіли
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19.11.2025 16:53 Відповісти
Чергова кацапська мерзота, яка повинна отримати свій самокат !!!
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19.11.2025 17:13 Відповісти
Оно хоть бы знало, шо кацапской фамилии "кОзаков" быть не может, по-бурятски будет "кАзаков". Переделывал-переделывал и недопеределал.
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19.11.2025 17:17 Відповісти
Скоріше за все його хвамілійо було Козак , а він додав «ов» , щоб стати рузкім. Такі прізвища перероблені з українського на кацапське дуже їх багато. Наприклад: ВдовіченкоВ, ПореченкоВ, КонашенкоВ…
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19.11.2025 17:35 Відповісти
Правильно мыслим
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19.11.2025 21:38 Відповісти
та який воно Козаков? самий натуральний КІЗЯКов
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19.11.2025 23:11 Відповісти
Эти пропагандоны походу думают что они бессмертные, что прогибаясь за бабки, распространяя идеологию извращенных сумасшедших стариков у власти будут жить вечно... Ну-ну, регулярные взрывы подонков ничему не научили. ГУР и остальным патриотам после войны нужно будет активно заняться всеми кто причастен к геноцидной пропаганде кремлеублюдков.
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19.11.2025 17:37 Відповісти
Персональный дрон этому орку.
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20.11.2025 03:44 Відповісти
 
 