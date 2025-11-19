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Російський пропагандист Козаков визнав: удари спрямовані на примусове виселення мешканців з українських територій. ВIДЕО
Російський пропагандист, один із поплічників ліквідованого терориста Захарченка, Олександр Козаков публічно заявив, що однією з цілей ударів РФ по українській інфраструктурі на Лівобережжі та в Одеській області є провокування відтоку цивільного населення.
За його словами, Росія прагне "звільнити" ці території для подальшої окупації, що фактично є визнанням здійснення воєнних злочинів та політики примусового виселення, передає Цензор.НЕТ.
При цьому Козаков називає мирних жителів України "інфікованими бандерівською заразою".
Топ коментарі
+7 CМEРTЬ ФAШИCTСЬКIЙ РОCIЇ !!!
показати весь коментар19.11.2025 16:33 Відповісти Посилання
+7 svojak70
показати весь коментар19.11.2025 16:46 Відповісти Посилання
+6 Валентин Коваль #587289
показати весь коментар19.11.2025 16:29 Відповісти Посилання
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Є ще варіанти на крайній випадок з ******** хім/біо зброєю та водозабором.
Так жорстоко, але вибір або українці будуть жити або ні на цій планеті. На жаль росія пішла шляхом тотального винищення українців і це вже навіть і не приховує.
Україні самій треба робити фільтрацію російських колаборантів, виганяти їх, бо з ними ніколи не буде солідарності, ні на побутовому ні на національному рівні, всі їм винні, а вони на всіх плювати хотіли