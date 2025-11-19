Російський пропагандист Козаков визнав: удари спрямовані на примусове виселення мешканців з українських територій. ВIДЕО

Російський пропагандист, один із поплічників ліквідованого терориста Захарченка, Олександр Козаков публічно заявив, що однією з цілей ударів РФ по українській інфраструктурі на Лівобережжі та в Одеській області є провокування відтоку цивільного населення.

За його словами, Росія прагне "звільнити" ці території для подальшої окупації, що фактично є визнанням здійснення воєнних злочинів та політики примусового виселення, передає Цензор.НЕТ.

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При цьому Козаков називає мирних жителів України "інфікованими бандерівською заразою".

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