ВВП Украины упадет на 5%, – Нацбанк

Национальный банк Украины (НБУ) ожидает снижения ВВП Украины на 5% в 2020 году с дальнейшим ростом на 4% в последующие годы.

Такой прогноз на брифинге озвучил глава НБУ Яков Смолий, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу регулятора.

При этом Нацбанк прогнозирует инфляцию по итогам 2020 года в размере 6%, что соответствует целевому диапазона 5% +/- 1 п.п.

В НБУ отмечают, что инфляцию будет сдерживать падение потребительского спроса и снижение мировых цен на энергоносители, которое и дальше будет сказываться на стоимости топлива на внутреннем рынке.

По оценке НБУ, негативное влияние пандемии на украинскую экономику ожидается относительно краткосрочным, но достаточно мощным.

"Карантинные мероприятия уже уменьшили деловую активность, потребление и занятость населения. Сокращение глобального спроса также ограничивает экспортные возможности страны. По нашим оценкам, влияние этих факторов на экономику ощутимо скажется на протяжении второго квартала этого года. Постепенная отмена карантина приведет восстановления украинской экономики во втором полугодии 2020 года", – отмечают в Нацбанке.

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Национальный банк также пересмотрел прогноз дефицита текущего счета на 2020 год в сторону уменьшения – до 1,7% ВВП, по сравнению с 3,2% в январском прогнозе.

"В условиях карантина во всем мире и падение цен на мировых рынках Украина уменьшит объемы закупок энергоносителей и большинства товаров не первой необходимости. Негативные последствия пандемии для экспорта будут слабее, учитывая ожидаемое сохранение спроса на продовольствие. В то же время снижение переводов от трудовых мигрантов будет с избытком компенсировано сокращением расходов украинский на зарубежные путешествия", – прогнозируют в НБУ.

Нацбанк подчеркивает, что ключевым предположением реализации такого макроэкономического прогноза является, по-прежнему, продолжение сотрудничества с Международным валютным фондом, поступление первого транша финансирования от которого в размере $2 млрд ожидается до конца второго квартала.

"Финансирование от МВФ и других официальных международных партнеров поможет поддерживать международные резервы Украины на уровне $27-29 млрд в течение этого и последующих лет", – отмечают в НБУ.

Как сообщалось, Международный валютный фонд в своем прогнозе ожидает спада ВВП Украины в 2020 году на 7,7% и восстановления в 2021 году на 3,6%. При этом сокращение ВВП в целом в Европе ожидается на уровне 6,6%.

В то же время согласно консенсус-прогнозу Минэкономики, падение ВВП Украины в 2020 году составит 4,2% вместо ожидавшегося в октябре прошлого года роста на 3,2%. В 2021 году ожидается экономический рост на уровне 2,4%.