Мировые авиакомпании могут потерять до сентября $250 миллиардов, – ICAO

Потери авиакомпаний с января по сентябрь этого года могут достигнуть $160-253 млрд.

Об этом сказано в докладе Международной организации гражданской авиации (ICAO), передает БизнесЦензор со ссылкой на LIGA.net.

По прогнозам ICAO, к сентябрю число пассажиров на международных авиарейсах может упасть на 1,2 млрд, а потери авиакомпаний с января по сентябрь могут составить $160-253 млрд.

Больше всего пострадают авиаперевозчики в Европе и Азиатско-Тихоокеанском регионе. Большие убытки также понесут авиакомпании в Северной Америке. Число пассажиров сильнее всего снизится в Европе - особенно во время туристического сезона.

Авиаотрасль сильно страдает от ограничительных мер, вызванных распространением коронавируса. Ранее ICAO прогнозировала многомиллиардные потери авиакомпаний. По прогнозам Bloomberg, большинство авиакомпаний мира могут обанкротиться до конца мая.