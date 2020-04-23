SkyUp переоборудовал 7 самолетов для перевозки грузов

Авиакомпания SkyUp начинает развивать грузоперевозки как еще одно направление деятельности. Под эти цели уже была сменена конфигурация кресел в нескольких лайнерах.

Об этом сообщает пресс-служба авиакомпании, передает БизнесЦензор.

"Первые грузовые рейсы компания уже выполнила в марте и апреле этого года (около 50 рейсов), транспортируя преимущественно грузы медицинского назначения. Грузовые перевозки авиакомпания планирует осуществлять и после открытия пассажирского авиасообщения по окончании карантина", – отмечается в сообщении.

В компании уточнили, что приказом Госавиаслужбы от 23 марта SkyUp разрешено расширить вид хозяйственной деятельности с "перевозки пассажиров воздушным транспортом" до "перевозки пассажиров, опасных грузов воздушным транспортом".

С этой целью авиакомпания создала в своей структуре соответствующий департамент и команду специалистов по продажам, организации и обслуживанию грузовых перевозок в аэропортах.

Также на сегодня реконфигурированы 7 воздушных судов компании - четыре Boeing 737-800 и три Boeing 737-900. Еще два самолета будут переоборудованы в ближайшее время.

Максимальные разрешенные объемы емкости реконфигурированных пассажирских самолетов SkyUp составляют: Boeing 737-800 – до 19 тонн, Boeing 737-900 – до 21 тонны.

"Мы согласовали частичное удаление блоков кресел с Государственной авиаслужбой Украины, учитывая рекомендации Boeing (MOM-MOM-20-0239) и методические рекомендации EASA (Европейского агентства по авиационной безопасности) по перевозке грузов в пассажирском салоне", – отметили в компании.