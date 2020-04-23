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"Нафтогаз" снизил цены на газ для промышленности на 16%

НАК "Нафтогаз Украины" в мае снизит цены на природный газ, отпускаемый промышленным потребителям и других субъектов хозяйственной деятельности на 14,8-15,9%.

Об этом свидетельствует прейскурант на сайте "Нафтогаза", передает БизнесЦензор.

Так, цена на газ для промышленных потребителей с объемом потребления более 50 тыс. кубометров при условии отсутствия задолженности и при предварительной оплате составит 3 421 грн за тысячу кубометров (без НДС).

Для остальных промышленных потребителей цена составит 3 929 грн за тысячу кубометров (без НДС).

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Как сообщалось, НАК "Нафтогаз Украины" в апреле 2020 года увеличил цену на природный газ, отпускаемый промышленным потребителям на условиях предоплаты, на 2,2% – до 4 069 грн за тыс. куб. м (без НДС). Для остальных покупателей цена составила 4 614 грн за тысячу кубометров.

Автор: 

газ (7984) Нафтогаз (3328) промисловість (454) Тарифи на газ (717)


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Вот непонятно - для чего мы все 30 лет проводили "рыночные реформы",слушали наших "реформаторов" о чудодейственном "рынке" который все "урегулирует"- в переводе к нашим реалиям "все накроется медным тазом". Вот примеры- если в 1990г- до "реформ" ВВП Украины был равен 80% от ВВП Китая (и Украина и Китай имели плановую экономику и пр).в абсолютных цифрах-293 и 360 млрд долл. соответственно,то без "реформаторов" при сохранении таких пропорций и динамики развития экономики ,если ВВП Китая сейчас - 13 трлн.долл,то 80% от ВВП Китая Украина имела бы 10 трлн.долл собственного ВВП на сегодняшний день,т.е в 100 раз!!!!! больше, чем сейчас. Пусть меня экономисты поправят.если я не прав. Одна Украина давала бы ВВП больше ,чем у Германии,Франции вместе взятых.Это 60% от ВВП всех экономик стран ЕС.(19.2 трлн.долл). А что у нас на сегодня?//// "Нафтогаз" снизил цены на газ для промышленности на 16%/// и тут же-не снизил,а снизит - в мае.Короче-это "снижение" ни о чем. Цена на нефть снижена в 5 раз и ушла в минус. Цена на газ привязана к цене на нефть и должна быть снижена не на 16%,а как минимум втрое(оставляя нашим доморощенным паразитамАО,ООО и пр "Рогам с копытами" (как без них) 200% прибавочной стоимости "на харчевание". То же самое касается цен на АЗС-мы видим весь распиаренный со всех утюгов "регулировочный механизм рынка" в действии.Вместо снижения цены в 5 раз на топливо и газ- нам преподносят снижение цены на 20 коп-как "аттракцион невиданной щедрости".Если бы цена выросла в 5 раз-то после обеда цены на АЗС были бы соответсвующие-как же- "законы рынка диктуют",кто же будет торговать себе в убыток? И правда-себе в убыток-нельзя ,а грабить и мародерствовать аж шум стоит-можно,и по фигу "пандемии" и пр лабуда.Вывод; Раз "законы рынка"в реалиях Украины не действуют их надо привести в соответствие к Конституции Украины.Прежде всего отменить "рознично-рыночные"2018г законы в энергетике,вернуть все к "дореформенному" положению,убрать преференции и дотации незаконным "альтернативным" нахлебникам,а выделенные им 30 млрд грн вернуть законным владельцам-АЭС,ТЭЦ и ГЭС. Хочется надеяться что все кому положено это понимают ,ведь с разгромом энергетики-фундамента экономики,будем сидеть со свечками,причем все (кто выживет после "реформы" - диверсии против лучшей в мире медицины) Всем не болеть.
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24.04.2020 14:19 Відповісти

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