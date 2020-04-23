"Нафтогаз" снизил цены на газ для промышленности на 16%

НАК "Нафтогаз Украины" в мае снизит цены на природный газ, отпускаемый промышленным потребителям и других субъектов хозяйственной деятельности на 14,8-15,9%.

Об этом свидетельствует прейскурант на сайте "Нафтогаза", передает БизнесЦензор.

Так, цена на газ для промышленных потребителей с объемом потребления более 50 тыс. кубометров при условии отсутствия задолженности и при предварительной оплате составит 3 421 грн за тысячу кубометров (без НДС).

Для остальных промышленных потребителей цена составит 3 929 грн за тысячу кубометров (без НДС).

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Как сообщалось, НАК "Нафтогаз Украины" в апреле 2020 года увеличил цену на природный газ, отпускаемый промышленным потребителям на условиях предоплаты, на 2,2% – до 4 069 грн за тыс. куб. м (без НДС). Для остальных покупателей цена составила 4 614 грн за тысячу кубометров.